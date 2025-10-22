Sezona Škorpiona donosi sreću (ali samo za pripadnike 4 znaka)

Ulaskom Sunca u znak Škorpiona 22. listopada započinje razdoblje snažnih emocija, dubokih uvida i pozitivnih preokreta. Sunce će u ovom znaku boraviti sve do 21. studenog, a pridružit će mu se Merkur, planet komunikacije, i Mars, planet energije i akcije.

Posebnu težinu ovom razdoblju daje povoljan astrološki aspekt koji se formira na nebu – veliki vodeni trigon. Mars u Škorpionu, Saturn u Ribama i Jupiter u Raku stvaraju skladnu konfiguraciju koja donosi emocionalnu povezanost, intuiciju i unutarnji mir. Taj pozitivan utjecaj najviše će se osjetiti od posljednjeg tjedna listopada do prvih dana studenog.

Venera, planet ljubavi i financija, do 6. studenog boravi u znaku Vage, potičući sklad u odnosima. Zatim 5. studenog prelazi u Škorpiona, gdje traži dubinu i istinsku povezanost. Mars će 4. studenog napustiti Škorpiona i ući u Strijelca, donoseći više otvorenosti, ekspanzije i želje za avanturom. Ova snažna i intenzivna sezona posebno će pogodovati pripadnicima četiri horoskopska znaka.

Rak

Rakovi, pred vama je jedno od najpovoljnijih razdoblja u godini. Sunce, Mars i Merkur borave u vašoj petoj kući, koja simbolizira ljubav, zabavu, djecu i kreativnost. Idealno je vrijeme za nova poznanstva, izlaske i uživanje s dragim ljudima.

Kada Mars u studenom prijeđe u Strijelca, fokus će se prebaciti na posao i zdravlje. Ekspanzivni Jupiter u vašem znaku daje vam snagu i optimizam, dok Venera unosi sklad u dom, a potom i nove šanse za ljubav. Veliki vodeni trigon otvara vam vrata ljubavi, putovanja i učenja. Iskoristite ovu fazu koja vam donosi napredak i sreću.

Škorpion

Škorpioni, ovo je vaše vrijeme. Sunce, Merkur i Mars nalaze se u vašem znaku, stavljajući vas u središte zbivanja. Mars vam daje snagu za nove početke i pokreće novi ciklus koji traje dvije godine.

U studenom Mars prelazi u Strijelca, a tada će vaš fokus biti usmjeren na financije. Mladi Mjesec 20. studenog donosi mogućnost novih početaka na tom području. Jupiter vam širi horizonte kroz obrazovanje i putovanja, dok ulazak Venere u vaš znak povećava vašu privlačnost i donosi nove ljubavne prilike. Pun Mjesec 5. studenog osvjetljava odnose, naglašavajući potrebu za ravnotežom i dubljim povezivanjem.

Ribe

Ribe, sreća vam se smiješi na više životnih područja. Planeti u Škorpionu aktiviraju vašu devetu kuću, koja se odnosi na putovanja, znanje i duhovni rast. Jupiter, planet sreće, trenutačno boravi u vašoj petoj kući ljubavi i kreativnosti, stvarajući izvrsne prilike za upoznavanje novih osoba i razvijanje hobija.

Saturn u vašem znaku pomaže vam da ostanete prizemljeni, dok Venera prvo donosi strast u privatni život, a zatim vas potiče na nova iskustva kroz obrazovanje i istraživanje. Mladi Mjesec 20. studenog donosi pomake u karijeri, čineći ovu sezonu osobno i profesionalno važnom.

Blizanci

Blizanci, sezona Škorpiona donosi vam fokus na posao i zdravlje. Nalazite se u fazi kada se više posvećujete svakodnevnim obavezama i dobrobiti vlastitog tijela. Vaš trud bit će nagrađen, posebno zbog podrške Jupitera koji boravi u vašoj drugoj kući i potiče stabilnost u financijama.

U studenom Mars ulazi u vašu sedmu kuću, što stavlja naglasak na partnerske odnose – bilo privatne, bilo poslovne. Pun Mjesec u Biku 5. studenog pomoći će vam da otpustite stres i ono što vam više ne služi. Mladi Mjesec 20. studenog otvara prostor za nove početke u ljubavi ili suradnji. Iskoristite ovu priliku za osobni i profesionalni rast, piše index.

