Sezona Škorpiona 2025. – Vrijeme dubokih istina, završetaka i unutarnje snage

22.10. Sunce prelazi iz Vage u znak Škorpiona i započinje razdoblje koje donosi intenzitet, introspekciju i preobrazbu. Kako dani postaju kraći i mi se instinktivno okrećemo unutra – prema slojevima svijesti koje inače ne dotičemo, prema onome što u tišini čeka da bude osvijetljeno.

Sezona Škorpiona uvijek nas vraća istini o životnim ciklusima. Podsjeća nas da ništa ne traje zauvijek i da svaki kraj nosi sjeme novog početka. To je razdoblje suočavanja s tamom, ali i otkrivanja snage koja nastaje kad prestanemo bježati od onoga što osjećamo.

Škorpionska energija ne dopušta stagnaciju – ako nešto nije autentično, sada mora otići.

Iz zraka u vodu – prelazak iz Vage u Škorpiona

Dok je Sunce boravilo u Vagi, naglasak je bio na ravnoteži, odnosima i vanjskoj harmoniji. Učili smo promatrati sebe kroz druge, usklađivati svoje ponašanje i graditi mir kroz diplomaciju i suradnju.

Ulaskom u Škorpiona, fokus se premješta s vanjskog sklada na unutarnju istinu. Vrijeme je da pogledamo ispod površine i suočimo se s onim što možda izbjegavamo vidjeti.

Svaka astrološka sezona predstavlja određenu lekciju, a ova nas podsjeća da prava transformacija uvijek započinje iznutra.

Energija Škorpiona ne traži površne odgovore ni brze popravke – ona traži iskrenost, hrabrost i spremnost da zaronimo u emocionalne dubine. Tek kad ih osvijestimo, možemo se regenerirati i obnoviti.

Zanimljivo je da se neposredno prije početka sezone događa i važan nebeski pomak: Neptun se retrogradno vraća u Ribe, gdje će ostati do kraja siječnja/januara 2026. godine, na 29. stupnju znaka.

Ovaj tranzit dodatno pojačava osjećaj zatvaranja ciklusa. Mnogi će osjetiti potrebu da dovrše nedovršene priče, oproste, otpuste i zatvore poglavlja koja više nemaju snagu.

Sve što je nejasno, neiskreno ili zamućeno – sada izlazi na površinu kako bi bilo razriješeno.

Vrijeme istine i emocionalne autentičnosti

Dok Sunce prolazi Škorpionom, emocije postaju intenzivnije, ali i jasnije. Ovo nije vrijeme za bježanje od osjećaja, već za njihovo prepoznavanje i integriranje.

Škorpion nas podsjeća da je moć u ranjivosti – u sposobnosti da priznamo svoje strahove, ali ih ne dopustimo da nas kontroliraju.

Tijekom ovih tjedana mnogi će prepoznati što im više ne donosi smisao. Površne interakcije, prazni rituali i nesigurne maske gube na važnosti. U prvi plan dolazi potreba za istinom, dubinom i stvarnom povezanošću – i s drugima i sa samima sobom.

Astrološki vrhunci: Pun Mjesec u Biku i mladi Mjesec u Škorpionu

Pun Mjesec u Biku – 5.11.2025.

Ova lunacija donosi stabilnost i smirenje nakon intenzivnog početka sezone. Pun Mjesec u zemljanom Biku naglašava vrijednost jednostavnosti, poziva nas da usporimo i povežemo se s tijelom, prirodom i osnovnim životnim potrebama.

On nas uči razlikovati trenutke kada je potrebno održavati postojeće temelje od onih kada je vrijeme za rušenje i promjenu.

Ovaj pun Mjesec osvjetljava ravnotežu između stabilnosti i transformacije – dva pola iste osi života.

Mladi Mjesec u Škorpionu – 20.11.2025.

Dva tjedna kasnije dolazi moćan mladi Mjesec na 28º Škorpiona. Ovaj početak novog lunarnog ciklusa donosi snažnu potrebu za unutarnjim resetom i dubokim promjenama.

Sunce i Mjesec bit će tada u točnoj konjunkciji s retrogradnim Merkurom, te u opoziciji s retrogradnim Uranom u Biku – aspekt koji donosi preokrete, spoznaje i neočekivane događaje.

To je trenutak kad možemo jasno vidjeti što nas još veže za staro i gdje se bojimo napraviti korak naprijed.

Energija ovog mladog Mjeseca poziva nas da preispitamo vlastite misli, stavove i obrasce razmišljanja, te da biramo evoluciju umjesto stagnacije, istinu umjesto komfora.

Tema moći, želja i emocionalne povezanosti

Škorpion vlada svim onim što je skriveno – uključujući naše motive, želje i unutarnje porive. Tijekom ove sezone, postajemo svjesniji dinamike moći u odnosima i načina na koji se energija razmjenjuje među ljudima.

To je prilika da prepoznamo gdje gubimo snagu, gdje ju zadržavamo i što nas pokreće u pozadini naših odluka. Ova energija nas uči alkemiji duše – kako pretvoriti bol u mudrost, gubitak u oslobađanje, a ranjivost u unutarnju moć.

Kada prestanemo skrivati ono što jesmo, počinjemo živjeti iz dubljeg mjesta autentičnosti.

Intimnost kao put iscjeljenja

U svojoj srži, sezona Škorpiona govori o intimnosti – s drugima, ali prije svega sa sobom. Prava bliskost nije moguća bez iskrenosti i ranjivosti.

Ona zahtijeva da se ogolimo pred sobom, da priznamo što nas plaši i što nas boli, ali i da se usudimo ostati otvoreni unatoč tome.

Kroz te procese otkrivamo ono što je najveća lekcija Škorpiona: da snaga nije u kontroli, nego u sposobnosti da dopustimo životu da nas preobrazi.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

