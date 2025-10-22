Dnevni horoskop za utorak, 23. oktobar: Ovnovi, pripazite da ne povrijedite vama dragu osobu, kod Strijelčeva isto turbulentno

Ovan

Energija Ovna postaje fokusirana i odlučna. Poslovi koje si odlagao traže završetak, a volja i snaga ti omogućavaju da konačno preuzmeš kontrolu. U emotivnim odnosima bićeš iskren do kraja, ali pripazi da rečima ne povrediš one koje voliš. Strast je tvoj pokretač – kanališi je u pravom smeru.

Bik

Bik ulazi u period stabilnosti i jasnijeg pogleda na ono što zaista želi. Finansijska situacija se postepeno popravlja, ali i dalje zahteva mudre odluke. U ljubavi postoji potreba za bliskošću i sigurnošću, a partneru pokazuješ koliko ti znači kroz male gestove pažnje. Dobar dan za negu tela i unutrašnji mir.

Blizanci

Misli su brze, ideje teku jedna za drugom, a tvoj um ne zna za pauzu. Komunikacija sa drugima postaje ključno oružje — rečima možeš postići mnogo ako ih koristiš promišljeno. U ljubavi, moguće su neočekivane poruke ili susreti. Kreativnost ti donosi inspiraciju da započneš nešto novo.

Rak

Emocije su snažne, ali i isceljujuće. Rak uviđa da prošlost više ne zaslužuje toliku pažnju — vreme je da okrene novi list. U domu i porodici vlada toplina, a intuicija ti pomaže da razumeš ono što se ne izgovara naglas. Ako poslušaš svoje srce, dobićeš jasnoću koja ti je nedostajala.

Lav

Samopouzdanje se vraća u punoj snazi. Lav ponovo zna šta želi i ne plaši se da to pokaže. Na poslu može doći do prilike da se istakneš, a u ljubavi je moguća iskra koja te vraća u centar pažnje. Tvoje prisustvo zrači i privlači — iskoristi taj magnetizam mudro.

Djevica

Analitičan duh Djevice donosi red i jasnoću u haotične okolnosti. Fokus na detalje otkriva gdje su greške i kako da ih ispraviš. U odnosima se javlja potreba za dubljim razumijevanjem i iskrenošću. Prija ti rutina, ali ne zaboravi da dozvoliš sebi i trenutke spontanosti.

Vaga

Balans koji tražiš konačno počinje da se nazire. Vaga uspeva da poveže osećanja i razum, pa donosi odluke koje vode ka unutrašnjem miru. Ljubavni odnosi dobijaju novu nežnost, dok se poslovni kontakti šire. Harmonija dolazi kroz iskren dijalog i lepe reči koje dolaze iz srca.

Škorpija

Dubina tvoje energije sada je gotovo opipljiva. Škorpija oseća promene koje se spremaju i zna da se ne može vratiti unazad. Osećaj kontrole i strasti isprepliću se — zato biraj borbe koje zaista vrede. U ljubavi si magnetičan, a privlačnost prema nekome postaje nemoguće sakriti.

Strijelac

Nemir u tebi budi želju za novim iskustvima. Strijelac teži slobodi i promeni, pa može doći do odluke da kreneš novim putem — poslovno, emotivno ili životno. Tvoje riječi inspirišu druge, a tvoja vedrina lako ruši prepreke. Sve što dolazi, dolazi s razlogom.

Jarac

Odgovornost i upornost se isplaćuju. Jarac oseća da se trud konačno prepoznaje i da su rezultati na vidiku. Iako dan donosi obaveze, postoji i tiha radost što si postavio temelje na čvrst način. U ljubavi si suzdržan, ali tvoje postupke prati duboka odanost.

Vodolija

Vodolija razmišlja nekonvencionalno i ne boji se da istupi iz kalupa. Ideje koje nosiš u sebi mogu doneti preokret, posebno ako ih podeliš sa pravim ljudima. U ljubavi se javlja potreba za slobodom, ali i za iskrenim razgovorom. Emotivna jasnoća dolazi kroz otvorenost.

Ribe

Intuicija je tvoje najjače oružje i vodi te ka istini. Ribe osjećaju promjene u vazduhu, a snovi i simboli nose važne poruke. U odnosima se otvara prilika za isceljenje i oproštaj, dok posao traži strpljenje i kreativnost. Mir pronalaziš u umjetnosti, tišini i emociji koja te preplavljuje, piše naj žena.

