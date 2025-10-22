Stiže vladavina Škorpiona – Evo što donosi svakom znaku Zodijaka!

Za Rakove, sezona Škorpiona 2025. donosi optimizam, povoljne okolnosti i osjećaj napretka. S tri planeta koja aktiviraju Jupiter u vašem znaku, otvaraju se mogućnosti za rast, uspjeh i osobno zadovoljstvo. Ova energija pomaže vam da se povežete s vlastitim potencijalom i da ga izrazite u punoj snazi. Vage, karijera dolazi u fokus. Jupiter u vašem profesionalnom sektoru donosi prilike za napredovanje, povišice ili širenje poslovnih projekata. Mladi Mjesec 20.11. u Škorpionu potiče postavljanje konkretnih ciljeva povezanih s prihodima i osobnim rastom. Ove namjere imat će dugotrajan učinak – rezultati se mogu pokazati oko 1.5.2026., za vrijeme punog Mjeseca u Škorpionu, kada će i Venera djelovati iz vašeg financijskog područja, povećavajući prosperitet.

22.10.ulazimo u sezonu Škorpiona! Ovo razdoblje je energetski prijelaz između starih i novih poglavlja, trenutak u kojem preispitujemo pojam moći, kontrole i osobne istine.

Škorpion je znak koji razotkriva, prodire i iscjeljuje. Njegova energija ne dopušta površnost – traži potpunu iskrenost prema sebi. Tijekom ove sezone, svemir vam pokazuje gdje ste gubili energiju, ali i gdje leže vaši pravi izvori moći.

Ova sezona bit će obilježena izrazito vodenim elementom. Čak sedam planeta tvori Veliki vodeni trigon, stvarajući polje dubokih emocija, empatije i intuitivnih uvida.

Bez obzira na vaš znak, svi ćemo biti potaknuti da zaronimo dublje u svoje osjećaje. Emocionalna inteligencija, suosjećanje i oprost postaju glavni alati iscjeljenja.

Sezonu obilježavaju i Super puni Mjesec u Biku 5.11. i mladi Mjesec u Škorpionu 20.11.. Ovi događaji aktiviraju Jupitera, koji 11.11.kreće retrogradno.

Očekujte poruke kroz snove, znakove i sinkronicitete. Oni će vas voditi prema odgovorima koje tražite – ali samo ako dopustite sebi da se zaustavite i osluškujete. Dok završavate stare cikluse i priče, sve što se sada događa priprema vas za veliku promjenu koja dolazi u 2026.

Evo što donosi sezona Škorpiona svakom znaku.

Ovan

Za pripadnike Ovna ovo je mjesec ubrzanja i širenja horizonta. Kada Neptun 22.10. napusti vaš znak, počinje razdoblje jasnijeg razmišljanja i snažnije volje. Konačno osjećate da imate snagu usmjeriti svoju energiju prema onome što želite ostvariti.

Krajem listopada/oktobra (27.10.) mogli biste se odlučiti na hrabar potez koji otvara nova vrata – možda u karijeri, možda u osobnom životu. Početkom studenog/novembra (3.11.) dolazi potvrda da ste na pravom putu, bilo kroz podršku učitelja, mentora ili jednostavno kroz znak koji vas potiče da nastavite dalje.

Financije su također u fokusu. Super puni Mjesec u Biku i mladi Mjesec u Škorpionu donose vijesti vezane uz novac, a oko 7.11., kad Uran aktivira vašu drugu kuću, mogući su i iznenadni troškovi. Ipak, ova energija pomaže vam da redefinirate svoj odnos prema novcu – da naučite kako se osjećati vrijedno, neovisno o vanjskim okolnostima.

U drugoj polovici studenog/novembra, s retrogradnim Merkurom, postajete svjesniji kako se vaše životne vrijednosti mijenjaju. Odnosi, financije i vlastito vrijeme poprimaju novo značenje. To je faza u kojoj shvaćate da prava stabilnost dolazi iznutra.

Bik

Bikovi će tijekom ove sezone najjače osjetiti promjene u području odnosa. Škorpion nasuprot vašem znaku uvijek donosi fokus na partnere, prijatelje, poslovne suradnje i sve odnose u kojima se ogleda vaša osobna snaga.

Komunikacija će igrati ključnu ulogu – bilo da je riječ o iskrenom razgovoru, pregovorima ili suočavanju s vlastitim emocijama. Super puni Mjesec 5.11., koji se događa u vašem znaku, naglašava potrebu da jasno izrazite ono što osjećate. Možda će to biti trenutak kada nešto važno izgovorite prvi put – i time promijenite dinamiku odnosa.

Uran, planet iznenađenja, ponovno aktivira vaš znak od 7.11. do 26.4.. To znači da ćete još jednom osjetiti snažan val oslobađanja. Možda ćete otpustiti stari identitet, naviku ili uvjerenje koje vas je ograničavalo. Posebno će datumi 28.10., 4. i 7.11. biti ispunjeni snažnim energetskim impulsima.

Tijekom retrogradnog Merkura (9.–29.11.) naglasak je na redefiniranju granica i dogovora. Ako postoje nesporazumi u komunikaciji, ovo je prilika da ih razriješite. Obnovljeni odnosi nakon ovog perioda bit će stabilniji i autentičniji.

Blizanci

Za Blizance, sezona Škorpiona donosi potrebu za većom pažnjom u poslovnim i karijernim pitanjima. Neptun, planet mašte i nadahnuća, vraća se u vaš sektor karijere između 22.10. i 26.1., stvarajući mješavinu nadahnuća i nejasnoće. Možda ćete preispitivati smjer kojim idete ili gubiti motivaciju, ali upravo kroz taj proces dolazi jasnoća.

Ako usmjerite ovu energiju prema duhovnim praksama, meditaciji ili kreativnim projektima, mogli biste pronaći novu razinu nadahnuća. Dani oko 3.11., kao i mladi Mjesec 20.11., posebno su povoljni za vizualizaciju i manifestaciju ciljeva.

Budući da Škorpion vlada vašom šestom kućom rada i zdravlja, ovo je sezona u kojoj fokus prelazi na produktivnost, rutinu i brigu o sebi. Važno je pronaći ravnotežu između obaveza i odmora te stvoriti nove, učinkovitije navike.

Mars, koji se kreće kroz Strijelca od 4.11. do 14.12., dodatno pojačava energiju u području partnerstava. Ovaj tranzit potiče vas na akciju, ali i na diplomaciju — nagli potezi mogu izazvati neočekivane reakcije.

Uran, planet promjena, djeluje u pozadini i donosi val nepredvidivih događaja. Od 7.11., Uran napušta vaš znak, a do proljeća 2026. osjećat ćete postupno usporavanje tempa. Nakon dužeg razdoblja nestabilnosti, vraća se mirniji ritam koji vam omogućuje da bolje uskladite misli i djelovanje.

Rak

Za Rakove, sezona Škorpiona 2025. donosi optimizam, povoljne okolnosti i osjećaj napretka. S tri planeta koja aktiviraju Jupiter u vašem znaku, otvaraju se mogućnosti za rast, uspjeh i osobno zadovoljstvo. Ova energija pomaže vam da se povežete s vlastitim potencijalom i da ga izrazite u punoj snazi.

Ključni datumi za vas su 27.10., 11.11. i 16.11., dok mladi Mjesec 20.11. donosi priliku za postavljanje novih namjera. Ovo je trenutak da usmjerite energiju prema onome što doista želite — bilo da se radi o osobnom rastu, umjetničkom projektu ili emocionalnom ispunjenju. Ako imate dugoročne ciljeve, planovi pokrenuti sada mogli bi se ostvariti do punog Mjeseca u Škorpionu 1.5.2026..

Na poslovnom planu osjećat ćete porast kreativnosti i inspiracije. Neptun, koji napušta vaš sektor karijere, otvara prostor za konkretne rezultate i bolje usmjeravanje profesionalnih ambicija. Do 26.1,. vaša će vizija postajati jasnija, a ideje lakše ostvarive.

Mars prolazi vašim područjem svakodnevnog rada od 4.11. do 14.12., donoseći pojačanu motivaciju i odlučnost. Ova kombinacija potiče vas da uložite više energije u projekte koji imaju potencijal dugoročnog rasta. Sve što sada pokrenete, imat će stabilne temelje.

Ovo je razdoblje u kojem vrijedi vjerovati svom unutarnjem osjećaju i intuiciji. Što ste svjesniji vlastitih želja, to ćete lakše prepoznati prave prilike kad se pojave.

Lav

Lavovima sezona Škorpiona donosi snažan poziv prema introspekciji i duhovnom rastu. Jupiter je sada izrazito aktivan i usmjerava vas prema unutarnjem razvoju. Tijekom ove sezone mogli biste se osjećati posebno nadahnuto da istražujete meditaciju, duhovne tehnike ili intuitivne prakse poput tarota.

Oko 11.11., kada Jupiter započinje svoj retrogradni hod, možete se susresti s osobom koja igra ulogu mentora ili duhovnog vodiča. To je trenutak koji otvara vrata novom pogledu na svijet i postavlja temelje za osobni napredak u godinama koje dolaze.

Lunarni događaji — Super puni Mjesec 5.11. u Biku i mladi Mjesec 19.11. u Škorpionu — osvjetljavaju koliko su vaše dosadašnje prakse pomogle u suočavanju sa životnim promjenama. Ovo je vrijeme kada se stari obrasci konačno zatvaraju, a mjesto im zauzimaju mudrost i duhovna jasnoća.

Na poslovnom planu, Uran ponovno aktivira vaš sektor karijere od 7.11. do travnja/aprila 2026. Moguće je da će se neke situacije iz prošlosti ponovno pojaviti – no sada ih promatrate iz sasvim nove perspektive. Uran vas potiče na inovacije i korištenje suvremenih tehnologija, kao i na razmišljanje izvan ustaljenih okvira.

Mars u Strijelcu (od 4.11. do 14.12.) budi vašu kreativnost i strast. Inspiracija se vraća, a motivacija raste — idealan trenutak za stvaranje, pokretanje novih projekata ili izražavanje autentičnih ideja.

Na osobnoj razini, sezona Škorpiona podsjeća vas da najveća snaga proizlazi iz emocionalne dubine i povezanosti s drugima. Što se više otvarate, to više privlačite iskustva koja vas istinski ispunjavaju.

Djevica

Djevice, pred vama je sezona koja zahtijeva prilagodbu, ali i pruža nagradu za trud uložen u proteklim mjesecima. Uran, planet promjene, snažno djeluje u vašem sektoru karijere, aktiviran 28.10., 4. i 7.11.. Ovi datumi mogu donijeti nove prilike, nepredviđene okolnosti ili promjenu profesionalnog smjera.

Dobra vijest je da se između 7.11. i 26.4.2026. energija u ovom području smiruje pa ćete moći predahnuti i konsolidirati sve što ste započeli. Umjesto brzih odluka, fokus će biti na učvršćivanju temelja i planiranju budućih koraka.

Profesionalne suradnje i veze s ljudima sada imaju veći značaj. Ako vam se pruži prilika za sudjelovanje u društvenim događajima, seminarima ili okupljanjima unutar vaše zajednice, svakako je prihvatite. Upoznat ćete osobe koje mogu imati važnu ulogu u vašem daljnjem napretku. Posebno će puni Mjesec 5.11. i mladi Mjesec 20.11. potaknuti upravo tu vrstu interakcija i inspirativnih poznanstava.

Ipak, važno je ne zanemariti obiteljski život. Mars se između 4.11. i 14.12. kreće vašim sektorom doma i privatnosti, naglašavajući potrebu da posvetite više pažnje obiteljskim odnosima. Moguće je da će se tražiti vaša prisutnost i podrška, a možda ćete i sami osjetiti želju da reorganizirate prostor, obnovite dom ili učvrstite obiteljske veze.

Ovo razdoblje traži ravnotežu između profesionalne ambicije i osobnog mira. Djevicama koje nauče usporiti i dopustiti sebi odmor, ovaj ciklus donosi dubinsko iscjeljenje i osjećaj stabilnosti.

Vaga

Vage ulaze u razdoblje pojačane dinamike, društvenih događanja i važnih razgovora. Do 5.11., Venera, vaš vladajući planet, prolazi vašim znakom, donoseći fokus na ljubavne odnose, partnerstva i suradnje. To je vrijeme povećane karizme, magnetizma i topline u komunikaciji.

Početkom studenog/novembra, dok se Venera povezuje s Jupiterom i Kironom, moguće je da se suočite s važnim razgovorom koji donosi jasnoću i iscjeljenje. Otvorenost i iskrenost sada mogu razriješiti dugotrajne nesporazume — ili donijeti dublje razumijevanje u odnosima.

Ako ste u vezi, Super puni Mjesec 5.11. u Biku idealan je trenutak za romantičan susret, razgovor o zajedničkoj budućnosti ili donošenje zajedničkih planova. Energija ovog lunarnog događaja pomaže vam da se povežete na emocionalnijoj, zrelijoj razini.

Karijera također dolazi u fokus. Jupiter u vašem profesionalnom sektoru donosi prilike za napredovanje, povišice ili širenje poslovnih projekata. Mladi Mjesec 20.11. u Škorpionu potiče postavljanje konkretnih ciljeva povezanih s prihodima i osobnim rastom. Ove namjere imat će dugotrajan učinak – rezultati se mogu pokazati oko 1.5.2026., za vrijeme punog Mjeseca u Škorpionu, kada će i Venera djelovati iz vašeg financijskog područja, povećavajući prosperitet.

Sezona Škorpiona od vas traži jasnoću u komunikaciji i iskrenost u izražavanju želja. Sve što sada kažete i odlučite imat će dugoročne posljedice, zato birajte riječi pažljivo i djelujte s integritetom.

Škorpion

Dragi Škorpioni, vi ulazite u razdoblje u kojem se osjećate u svom elementu — puni energije, strasti i motivacije. Tijekom ove sezone, četiri planeta prolaze vašim znakom, vraćajući vam fokus, hrabrost i osjećaj usklađenosti sa sobom.

Sezona Vage bila je poput uvoda u ciklus osobne snage koji sada doseže svoj vrhunac. Između 24.10. i 3.11. očekujte značajne pomake u osobnim i profesionalnim planovima. To su dani koji donose uvide o tome što trebate promijeniti da biste potpuno zakoračili u novu astrološku eru koja započinje početkom 2026. godine.

Lunarni događaji dodatno naglašavaju odnose. Super puni Mjesec 5.11. donosi jasnoću u partnerstvima – bilo poslovnim, bilo ljubavnim. Možda ćete spoznati kamo točno želite usmjeriti svoje srce ili energiju. Dva tjedna kasnije, mladi Mjesec 20.11. u Škorpionu donosi novu priliku ili povratak situacije koju ste smatrali završenom. Ovaj događaj simbolizira drugi pokušaj – ali s novom sviješću i zrelijim pristupom.

Retrogradne energije koje prožimaju sezonu potiču vas da iz prošlih iskustava izvučete pouke i transformirate ih u snagu. Mars, koji od 4.11. prelazi u vaš sektor financija, naglašava potrebu da se usmjerite na materijalnu stabilnost i jačanje osobnih resursa. Sljedećih nekoliko tjedana bit će idealni za redefiniranje odnosa prema novcu i samopouzdanju.

Vaša sezona donosi novi početak — ne samo vanjski, već i unutarnji. Sve što sada pokrenete, nosi energiju obnove i dublje osobne autentičnosti.

Strijelac

Strijelci, iako se vaš rođendan tek približava, ova sezona nosi obilje razloga za slavlje. Vaš planetarni vladar Jupiter iznimno je aktivan, a njegova energija donosi optimizam i širenje vidika. Dani oko 27.10. i 16.11. posebno su sretni — prilike mogu dolaziti iznenada, bilo u karijeri, putovanjima ili obrazovanju.

Ako već neko vrijeme radite na projektu koji se sporo razvija, Super puni Mjesec u Biku 5.11. mogao bi označiti trenutak kada konačno vidite konkretne rezultate. Ovaj lunarni događaj obasjava područje karijere i profesionalnih postignuća.

S druge strane, mladi Mjesec 20.11. u Škorpionu usmjerava vašu pažnju prema unutarnjem svijetu, duhovnosti i osobnom rastu. Ovo je iznimno snažan trenutak za postavljanje namjera vezanih uz duhovni razvoj, meditaciju, iscjeljenje i introspektivni rad.

Oba lunarna događaja nose energiju Jupitera, što ih čini jedinstvenima — to je vrijeme kad se vaša duhovnost i stvarnost međusobno prožimaju, a rezultati mogu biti vidljivi mnogo mjeseci kasnije.

Od 11.11., Jupiter započinje svoj godišnji retrogradni hod, što donosi usporavanje vanjskih okolnosti, ali i dublje razumijevanje unutarnjeg rasta. Ovo četveromjesečno razdoblje djeluje poput duhovnog inkubatora: sada nije vrijeme za ubrzavanje, već za fino podešavanje svojih ciljeva i planova.

Sezona Škorpiona traži da se više povežete s tišinom i promatrate znakove koje vam svemir šalje. Kroz njih ćete dobiti potvrdu da ste na pravom putu — i da sve što se odvija, odvija se s razlogom.

Jarac

Jarci, nakon intenzivnog perioda koji je tražio vašu disciplinu i snagu, sezona Škorpiona donosi prijeko potreban predah. Početkom razdoblja naglasak je na zajedničkim projektima i timskom radu, ali kad Mars 28.10. prijeđe u Strijelca, energija se mijenja. Počinje faza smirivanja, introspekcije i oporavka.

Od sada pa sve do 15.12., važno je pronaći vrijeme za odmor – spavajte više, uzmite slobodne dane, dopustite si trenutke tišine i predaha. Ako to učinite, kada Mars od sredine prosinca/decembra do 22.1. krene kroz vaš znak, osjetit ćete pravi povratak energije i motivacije. Ovo je sezona u kojoj se “punite iznutra” kako biste u idućoj fazi mogli djelovati snažnije nego ikad.

Na polju ljubavi, Škorpion donosi toplinu i nježnost. Jupiter u vašem sektoru odnosa budi romantične impulse pa ako ste u vezi, očekujte razdoblje povezanosti i iskrenosti. Za mnoge Jarce upravo između punog Mjeseca 5.11. i mladog Mjeseca 20.11. može doći do važnog koraka naprijed – dublje predanosti, zajedničkog plana ili konkretiziranja odnosa.

Ako ste slobodni, Venera koja 6.11. ulazi u Škorpiona otvara poglavlje društvenosti, druženja i flerta. Ovi tjedni mogu biti ispunjeni zanimljivim susretima koji potiču srce i inspiriraju duh.

Marsov prolazak Strijelcem ipak vas podsjeća na granice – prepoznajte kad vam tijelo traži odmor. Što više sada njegujete mir i regeneraciju, to ćete snažnije zakoračiti u novu godinu, spremni za ciklus osobne afirmacije koji stiže početkom 2026. godine.

Vodenjak

Za Vodenjake, sezona Škorpiona 2025. jedna je od profesionalno najznačajnijih u cijeloj godini. Četiri planete – Merkur, Mars, Venera i Sunce – aktiviraju vaš sektor karijere, donoseći promjene, prilike i završetke koji vode prema novom poglavlju.

Ako ste dugo radili na nekom projektu, pun Mjesec u Biku 5.11. mogao bi označiti njegov završetak ili priznanje koje ste čekali. Ovo je sretan i stabilizirajući lunarni događaj koji vam može donijeti potvrdu truda – od priznanja unutar radne zajednice do poslovnog napretka.

Dva tjedna kasnije, Mladi Mjesec 20.11. u Škorpionu donosi nove početke – moguće potpisivanje ugovora, suradnju s novim klijentom ili povratak prilike koju ste već smatrali izgubljenom. Ovaj Mjesec aktivira retrogradni Jupiter i retrogradni Saturn pa sve što sada započnete ima duboku karmičku dimenziju: vraća vam ono što ste uložili, ali u zrelijem obliku.

Iako će retrogradni Jupiter od 11.11. do 10.3. usporiti tempo, to ne treba shvaćati kao prepreku. Naprotiv – ovo je faza u kojoj usavršavate svoje znanje i procese. Umjesto da žurite prema novim ciljevima, fokusirajte se na kvalitetu, detalje i dugoročnu strategiju. Sve što sada izgradite s pažnjom, donijet će uspjeh u 2026. godini.

Na osobnoj razini, moguće su promjene u suradničkim odnosima i društvenim krugovima. Ljudi koji vas okružuju sada odražavaju koliko ste se sami promijenili. Oni koji dijele vašu viziju ostat će uz vas, dok će se neki odnosi prirodno završiti – oslobađajući prostor za nove profesionalne i životne saveze.

Ribe

Za Ribe, sezona Škorpiona 2025. ima posebno značenje. Ovo razdoblje označava povratak Neptuna u vaš znak, što se događa između 22.10. i kraja siječnja/januara 2026. To je simbolično zatvaranje jednog dugog ciklusa koji traje od 2011. godine. Tijekom tog razdoblja naučili ste mnogo o duhovnosti, suosjećanju i osobnim granicama – no sada dolazi vrijeme za jasnoću i novu viziju života.

Povratak Neptuna donosi snažnu introspektivnu energiju. Sjećanja, emocije i iskustva iz prošlog desetljeća mogu se ponovno pojaviti, ali ne zato da se vraćate starom, već da ga integrirate i otpustite. Ovo je proces oslobađanja od prošlosti – i priprema za potpuno novu životnu fazu.

Na praktičnijoj razini, Mars koji od 28.10. ulazi u vaš sektor karijere i javne vidljivosti, donosi val motivacije i odlučnosti. Ipak, da biste uspjeli u novim okolnostima, potrebno je osloboditi se starih obrazaca razmišljanja i naučiti raditi na drugačiji način. Obuka, radionice, nove vještine i učenje sada postaju ključni alati vašeg napretka.

Sezona Škorpiona potiče vas da otvorite um novim pogledima na svijet. Ono što se događa nije samo profesionalni pomak – to je promjena načina na koji doživljavate stvarnost. Mladi Mjesec 20.11. donosi trenutak jasne vizije, kad možete osjetiti kamo vas vodi intuicija. To je idealan trenutak za postavljanje namjera koje će oblikovati iduću godinu.

Iako se može činiti da se svijet oko vas ubrzava, vaš zadatak nije natjecanje – nego usklađivanje s unutarnjim ritmom. U tišini i introspekciji krije se snaga koja će vas voditi kroz 2026. godinu, godinu u kojoj će se vaša životna priča odvijati s novim razumijevanjem i svjetlom.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari