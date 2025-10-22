Najbolji horoskop danas imaće ovih 5 znakova: SVE O ČEMU STE MAŠTALI, DANAS SE OSTVARUJE

Ulazimo u veoma posebno razdoblje koje se, prema astrolozima, neće ponoviti narednih 165 godina. Neptun, koji je neko vrijeme bio u znaku Ovna, sada se vraća u Ribe i ostat će tu do 26. januara 2026. godine. Iako je današnji horoskop posebno povoljan, ova snažna energija će se osjećati još naredna tri mjeseca.

Od srijede počinje faza u kojoj će se važna životna iskustva ponavljati, kao posljednje lekcije koje treba razumjeti. Ovo je period u kojem možete slobodno sanjati o budućnosti. Ljubav i nada ispunjavaju um i srce.

1. Blizanci – osjećate da ste rođeni za velike stvari

Danas imate najbolju astrološku prognozu jer se vaš san vezan za karijeru počinje ostvarivati. Po prirodi ste vizionar – ideje vas ne puštaju, neprekidno ih analizirate. Maštate kako biste mogli pomoći drugima kad dostignete svoje ciljeve.

Iako sumnja ponekad proviri, znate da ste već mnogo postigli i da vas čekaju još veće stvari. Jedna od vaših misija je pomoći onima koji pate da pronađu svoj put.

Danas vam postaje jasno da kroz saradnju s drugima možete otvoriti nova vrata. Oduvijek ste željeli ostaviti trag, ali niste znali kako. Neptun u Ribama donosi novu jasnoću – slijedite inspiraciju čim se pojavi. Pred vama su tri mjeseca u kojima možete oblikovati idealan završetak jednog profesionalnog poglavlja. Iskoristite ovaj dan!

2. Rak – motivacija za istraživanje i putovanja

Jedan ste od znakova s najboljim horoskopom 22. oktobra, jer se pred vama otvaraju mogućnosti za putovanja, nova iskustva i upoznavanje različitih kultura. Uživate u bijegu iz svakodnevnice i u učenju o svijetu.

Nije važno idete li na drugi kontinent ili samo u obližnji restoran sa stranom kuhinjom – osjećate se živim kad istražujete. Što više znanja i iskustava prikupite, to više razumijevanja imate za druge.

Vaša želja da svijet pronađe mir duboko je ukorijenjena. Ako vi možete osjećati unutrašnji mir, vjerujete da to mogu i drugi. Ovaj trojmjesečni period donosi vam dirljive trenutke koje ćete znati cijeniti.

3. Lav – prepoznajete duhovnu odgovornost

U srijedu ćete imati sjajan horoskop jer vam potrebna pomoć dolazi od strane prijatelja ili voljene osobe. Iako obično ne volite tražiti usluge, sada prihvatate da su odnosi dvosmjerni – danas pomažu vama, sutra vi njima. To vas ispunjava zadovoljstvom.

Počinjete dublje razumijevati svoju povezanost s ljudima. Ovaj period Neptuna u Ribama podsjeća vas koliko ste blagoslovljeni. Otvorite srce i budite zahvalni na toj međusobnoj povezanosti.

4. Djevica – ljubavni život dobija novi sjaj

Srijeda, 22. oktobra, donosi vam odlične vijesti kada je riječ o ljubavi. Povratkom Neptuna u Ribe moguće je da se osoba iz prošlosti pojavi ili da se neka stara priča konačno zatvori – ili čak ponovno otvori, na ljepši način.

Možda ćete dobiti drugu šansu za vezu u koju ste nekada mnogo polagali. Oduvijek ste željeli prepraviti neke dijelove svoje ljubavne priče, i sada vam se ta prilika nudi.

Neptun vam vraća vjeru u ljubav. Ne morate se više pretvarati da vam nije stalo. Možete pokazati nježnost i romantiku, kakvu u sebi nosite. Dajte ljubav i primat ćete je. Vaš romantični period tek počinje.

5. Strijelac – dom postaje izvor sreće i mira

Strijelče, srijeda vam donosi osjećaj zadovoljstva u porodičnom okruženju. Vaš dom postaje mjesto gdje se osjećate sigurno, slobodno i inspirisano. Vjerujete da dom nije samo zid i krov, već prostor gdje ljudi dolaze, dijele i rastu.

Neptunov povratak u Ribe podstiče vas da izgradite sigurno utočište za sebe i svoje bližnje. Danas dobijate jasniju sliku o tome kako bi vaša idealna svakodnevica mogla izgledati. Želite biti lider u ostvarivanju snova – za sebe i one koje volite, prneosi Novi.

