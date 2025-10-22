Svaštara

Od 26. oktobra počinje zimsko računanje vremena

Objavljeno prije 2 sata

Ljetno računanje vremena završava posljednje nedjelje u oktobru, što u ovoj godini pada 26. oktobra, kad će se satovi pomjeriti za jedan sat unazad, čime se prelazi na tzv. zimsko računanje vremena.

Potvrdili su to iz Ministarstva rada i socijalne politike bh, entiteta FBiH objavijestvši da će u skladu sa Zakonom o računanju vremena ljetno računanje vremena završiti 26. oktobra.

“Pomjeranjem sata za jedan sat unazad, vrijeme u 3 sata 00 minuta 00 sekundi računat će se kao 2 sata 00 minuta 00 sekundi”, navode.

Obzirom na predstojeće promjene u dnevnom svjetlu i uvjetima rada, iz Ministarstva su pozvali poslodavce da obezbijede sigurnost radnika u svim radnim okruženjima, kako na otvorenom, tako i u zatvorenim prostorima.

Španija je najavila da će ponovo Evropsku uniju da od 2026. godine prestane pomjerati vrijeme na satu dva puta godišnje, Premijer Španije Pedro Sanchez nazvao je u ponedjeljak ovu praksu “zastarjelom i remetilačkom.”

Evropski parlament je 2019. izglasao je ukidanje zimskog i ljetnog računanja vremena, a zemlje članice EU-a do aprila 2020. trebalo je da odluče da li će uvesti trajno zimsko ili ljetno računanje vremena, međutim to se do danas nije dogodilo, prenosi Novi.


