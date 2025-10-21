Najsmotaniji ljudi rađaju se u ova tri horoskopska znaka

Svi imamo barem jednog prijatelja koji se neprestano spotiče o vlastite noge, prolijeva kavu čim je uzme u ruku ili razbije čašu bez vidljivog razloga. Nespretnost može biti simpatična, ali i pomalo naporna, osobito kad se događa svakodnevno. Iako se ne može sve objasniti zvijezdama, postoje horoskopski znakovi koji jednostavno privlače smiješne, nezgodne situacije poput magneta.

Ribe

Ribe žive u svom svijetu mašte pa im stvarnost često izmakne iz fokusa. Dok razmišljaju o nečem sasvim drugom, lako zaborave da su u međuvremenu promašile stepenicu ili prolile vodu po stolu. Njihova nespretnost proizlazi iz toga što im misli uvijek lete daleko – rijetko su prisutne “tu i sada”. No, upravo ta razigranost i bezbrižnost čine ih neodoljivo simpatičnima. Kad nešto nespretno učine, obično se nasmiju i prije svih ostalih.

Strijelac

Strijelci su puni energije, uvijek u pokretu i često žure – što je recept za komične nezgode. U žurbi da stignu na više mjesta odjednom, zaborave na detalje poput otvorenih vrata ormarića ili kabela koji vire iz zida. Njihov optimizam ih spašava pa se i nakon pada ili prolivenog soka samo nasmiju i nastave dalje kao da se ništa nije dogodilo. Ako itko uspijeva pretvoriti vlastitu nespretnost u šarm, to su Strijelci.

Blizanci

Blizanci neprestano razmišljaju o svemu, a njihova pažnja skače s teme na temu. Upravo zato im se često dogodi da pokušavaju raditi tri stvari odjednom i to ne prolazi bez male katastrofe. Traže naočale koje su im na glavi ili prolijevaju kavu dok pričaju i gestikuliraju. Ipak, njihova spontanost i humor čine svaku nespretnost anegdotom za pamćenje pa se na kraju svi dobro nasmiju, uključujući i njih same, piše index.

Facebook komentari