Čaša im je napola prazna: Najnegativniji horoskopski znakovi

U svijetu gdje neki vide prilike i svjetlo i u najmračnijim trenucima, postoje i oni koji će, bez obzira na okolnosti, pronaći razlog za zabrinutost ili sumnju. Ovi horoskopski znakovi često analiziraju sve oko sebe do najsitnijih detalja, jer ne vjeruju da će stvari ići glatko pa čak ni onda kada im sve ide u prilog. Njihova priroda nije nužno zlonamjerna – jednostavno teže pesimizmu, uvijek su spremni na najgori mogući scenarij.

Jarac

Jarac je realan do srži, no ta realnost često prelazi granicu i postaje pesimizam. Umjesto da vjeruje u sreću ili spontano rješenje, Jarac se oslanja isključivo na trud, plan i kontrolu. Kada stvari ne idu po planu, on odmah očekuje najgore i teško se opušta dok sve ne bude pod njegovom kontrolom. Njegov perfekcionizam često ga vodi u razočaranje jer rijetko kada nešto ispadne baš onako kako je zamislio.

Djevica

Djevica je poznata po svom analitičkom umu, no upravo ta potreba da sve bude savršeno često je njezin najveći neprijatelj. Kada se pojavi i najmanja greška, ona je prva koja će je primijetiti – i odmah pretpostaviti da sve propada. Umjesto da vidi napredak, fokusira se na ono što nije dovoljno dobro.

Rak

Osjetljiv i emotivan Rak duboko proživljava sve što mu se događa, a svaka negativna situacija ostavlja trag. Umjesto da vidi svjetliju stranu problema, on često zapne u prošlosti i preispituje što je mogao učiniti drugačije. Njegova empatija, iako predivna osobina, ponekad ga vodi u tugu jer osjeća i tuđe probleme kao svoje. Kad jednom izgubi vjeru, teško je vraća, a tada mu se svijet čini težim nego što zapravo jest.

Škorpion

Škorpion sve vidi crno-bijelo. Kada stvari krenu nizbrdo, teško ga je uvjeriti da će ponovno biti bolje. Njegova intenzivna priroda i duboka osjećajnost često ga tjeraju da razmišlja o najgorim mogućim ishodima, kao da se želi pripremiti na razočaranje prije nego što ono uopće dođe. U trenucima nesigurnosti, Škorpion se povlači u sebe i postaje iznimno skeptičan, pa čak i prema onima koji mu žele dobro, piše index.

Facebook komentari