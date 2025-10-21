4 znaka će osjetiti udar retrogradnog Merkura, biće ovo težak period: Planovi će vam se pokarabasiti, neke stvari neće ići baš kako treba

Od 10. do 30. novembra 2025. Merkur će biti retrogradan u znaku Strijelca – i donosi period izazova, pogrešnih procena i komunikacijskih zastoja. Ovaj astrološki tranzit najviše će osjetiti Strijelčevi, Blizanci, Djevice i Ribe, a svi znakovi bi trebalo da pripaze na oblast komunikacije, planiranja i svakodnevnog funkcionisanja.

Kad optimizam pređe u haos

Znak Strijelca simbolizuje slobodu, znanje, filozofiju i širenje vidika, ali kada se Merkur – planeta misli, govora i logike – kreće unazad kroz ovaj vatreni znak, lako može doći do nerazumevanja, preterivanja i lažne sigurnosti.

Očekujte:

Nesporazume u razgovorima i pisanju

Teže donošenje racionalnih odluka

Kašnjenja u putovanjima, posebno u inostranstvo

Pogrešne informacije ili zablude u vezi sa zakonom, obrazovanjem ili planovima za budućnost

Mnogi će imati osjećaj da ih svijet ne razumije, da njihova poruka ne dopire do drugih, ili će biti skloni da obećavaju više nego što mogu da ispune. Zato je ključno izbjegavati velike odluke i potpisivanje važnih ugovora dok ovaj tranzit traje.

Ko će najviše osetiti udar retrogradnog Merkura?

1. Strijelac – Kao domaćin ovog retrogradnog Merkura, Strijelčevi će se suočiti s izazovima u izražavanju i donošenju odluka. Moguće je da ćete preispitivati svoje životne planove, ciljeve i verovanja. Potrebno je više slušati, a manje pričati.

2. Blizanci – Merkur je vaša vladajuća planeta, pa retrogradni ciklus uvek utiče na vas. Ovog puta, fokus je na partnerskim odnosima i saradnjama. Izbjegavajte ishitrene zaključke i trudite se da budete jasni u komunikaciji.

3. Djevice – Još jedan znak kojim vlada Merkur. Djevice će osjetiti konfuziju u porodičnim odnosima, svakodnevnim obavezama i planiranju. Mogući su kvarovi u domu, administrativni problemi ili kašnjenja u obavezama.

4. Ribe – Kod vas će ovaj tranzit pokrenuti pitanje karijere, ugleda i odnosa sa autoritetima. Mogući su nesporazumi s nadređenima ili odlaganje važnih poslovnih projekata. Budite strpljivi i ne preuzimajte rizik bez provjere.

Vrijeme za povratak starim planovima

Iako se često doživljava kao izazovan, retrogradni Merkur ima i pozitivnu stranu. Ovaj period nas tjera da usporimo, preispitamo svoj pravac i vratimo se stvarima koje smo nekada započeli, a nismo dovršili. Stare ideje mogu dobiti novu vrednost, a planovi koje ste ranije zanemarili sada mogu biti uspješno realizovani – ako ih pažljivo razradite.

Ključna lekcija ovog retrogradnog ciklusa je: slušaj pažljivije, razmišljaj dublje i ne srljaj. Dajte sebi vremena da shvatite šta zaista želite, jer istina – koliko god bila neprijatna – može postati vaša najveća snaga u ovom periodu, piše naj žena.

