Mlad Mjesec u Vagi (efekti do 3.11.) – “Vrijeme novih ljubavi”

Mjesec je protekle noći bio na zadnjim stupnjevima Djevice, u opoziciji s retrogradnim Saturnom iz Riba pa je dominirao izvjesni osjećaj tjeskobe, rastrzanost između potrebe da sve bude “cakum pakum” i potrebe duše da se odmori i sve ostavi iza sebe. Mjesec u Djevici u opoziciji s retro Saturnom nas je mogao učiniti usamljenim, melankoličnim, teško možemo učiniti, jer um konstantno analizira, vrti “filmove” i ne odstupa!

E, tome u prijepodnevnim časovima ovog dana došao je kraj! Mjesec se preselio u znak Vage, u društvu svog dispozitora Venere, s kojom u popodnevnim i večernjim satima gradi konjunkciju. Ovaj emotivno stabilan savez je predvorje mladih, koji nastupa 21.10. na 27. stupnju Vage.

Današnja konjunkcija Mjeseca i Venere u Vagi doprinosi harmonizaciji odnosa i boji Mlađaka koji dolazi energijom pomirenja, mira, harmonije koju najviše postižemo unutar vlastitog bića, a zatim i s onima koje volimo i do kojih nam je stalo.

Mjesec ulaskom u Vagu gradi trigon s Plutonom iz Vodenjaka i retrogradnim Uranom iz Blizanaca što omogućava potpun emotivni preobražaj, ugodna iznenađenja od dragih ljudi, poklone i priliku da situacije i ljude postavimo na prava mjesta.

Mjesec u Vagi u trigonu s Plutonom iz Vodenjaka i retro Uranom u Blizancima pospješuje komunikaciju između ljudi. Današnji dan valja iskoristiti za sve nedorečene priče, razjašnjavanja nejasnoća, ispravljanja “krivih Drina” i još mnogo stvari koje nam olakšavaju pristup onima oko sebe.

Mlad Mjesec u Vagi počinje pokazuje svoje efekte već od danas. Kako mu je vladar Venera koja se nalazi u svom sjedištu, sva je prilika da će energija mladih doprinijeti postizanju sporazuma na globalnom političkom planu i omogućiti dijalog zaraćenih strana.

Mlađak na kraju znaka Vage, uz Veneru koja je također u ovom znaku, a u separacijskom kvadratu od Jupitera u Raku označava kraj serije nepravdi, odnosno početak kraja istih. Kako se mladi Mjesec u Vagi događa u momentu Marsovog trigona iz Škorpiona ka Jupiteru u Raku, sva je prilika da će pravo i istina biti u fokusu.

Znak Vage u kojem se Mlađak događa vlada pravdom pa otuda i prilika da se konačno dođe do toliko željenog zadovoljenja pravde na mnogo načina i na mnogim poljima. Na globalnom planu mogu se započeti razgovori o prekidima sukoba, ali se za okončanje istih mora sačekati, jer Merkur i Mars u Škorpionu donose žustre misli i riječi pa će se za konačni kompromis ipak sačekati. No, dobra vijest je da se put ka miru trasira.

Mlađak u Vagi s Venerom posebno pogoduje poslovima vezanim za umjetnost, kreativnost, estetiku. Sada je dobar trenutak za sve vrste uljepšavanja, kupovinu garderobe, šminke, posjete frizerskim i kozmetičkim salonima. Oni koje bi neki hobi pretvorili u izvor zarade, sada imaju priliku krenuti u realizaciju navedenog!

Mlad Mjesec s Venerom u Vagi dogovara poslovnom suradnjom s partnerima. Uspjeh očekuju i pravnici, umjetnici, ali i političari koji djeluju iz “drugog plana”. Ovo nije vrijeme “bukača”. Tiha voda odnosi pobjedu!

U vrijeme Mlađaka su Merkur i Mars na istom stupnju – u Škorpionu – pa opasnosti u prometu ne jenjavaju. Mogući su i problemi s agresijom maloljetnika i sukobima između istih. Posebna pažnja se mora obratiti na izvore vode i vatre, gdje god bili. Poplave, požari, eksplozije mogu obilježiti dane koje slijede.

Merkur do Marsa u Škorpionu ima trigon ka Jupiteru u Raku pa je to slika glasa mladih o pravu i pravdi. Problemi mogu nastati agresivnih ispada uslijed pojedinaca. Navedeni aspekt, narednih dana nagovještava problem u zemljama pretežno muslimanskog stanovništva. Eskalacija nasilja i netaktičnost, eksplozije… nešto je što ni u iduće dvije sedmice neće prestati kažnjavati stupce novina.

Na zdravstvenom planu mogući su problemi s urogenitalnim sustavom, kao i pijeskom ili kamenom u bubrezima ili žuči. Povedimo računa i o vlastitoj koži, kojom također vlada znak Vage, u kojem se odigrava Mlađak. Pravi je trenutak da istoj podarimo kakve tretmane osvježenja i njege. Oni koji bi dali neku estetsku intervenciju, mogu to na miru i s dobrim rezultatima odraditi.

U ljubavi, Mlađak do Venere, uz trigon Marsa iz Škorpiona ka Jupiteru, doprinosi novom listu u odnosima. Oni koji su dugo na rubu razvoda, prijeći će tu nepovratnu granicu i početi da se oslobađaju stega prošlosti.

Slobodni mogu računati na poznanstva koja mogu ispuniti sva očekivanja duše o ljubavi. Zaruke, vjenčanja, iznenadni ulasci u ljubavne priče koje imaju za cilj smirivanje duše i uživanje su pred nama.

A kako to Mlađak u Vagi utječe na pojedinačne podznake?

OVAN – Novi list u vezama i brakovima. Nova poznanstva i okončanja teških priča koje nikuda ne vode.

BIK – Vrijeme odmora i razrješenja nekih tajnih odnosa s posla.

BLIZANCI – Zaljubljivanja preko ušiju! Period za zabavu, druženja, putovanja. Novac stiže!

RAK – Prilika za nov stan, rješavanja nekih pravnih tema vezanih za obitelj. Povoljni trenuci za uljepšavanje kuće i početke zajedničkog života.

LAV – Prilika da se pomirite s braćom, sestrama, komšijama. Povoljni momenti za kraća putovanja, promjenu prijevoznog sredstva.

DJEVICA – Nov list u pogledu financija. Po svaku cijenu ćete se truditi spriječiti dalji odljev novca.

VAGA – Vrijeme za uljepšavanje, nove ljubavi i poslove.

ŠKORPION – Rješavate se nekih starih strahova. Povlačite se da razmotrite tko vam je zapravo tko u životu. O njima ovisi…

STRIJELAC – Novi planovi, proširenje kruga prijatelja. Dobra sreća na svim poljima!

JARAC – Novi poslovni početak. Mogućnost promjene šefova.

VODENJAK – Vrijeme za sudbinska preispitivanja, putovanja i učenja svih stvari za koje dugo nismo imali vremena. Povoljni trenuci za polaganja ispita.

RIBE – Puno trošite, razmišljajte o kreditu i rješavanju problema nekog duga. Sve navedeno postižete.

Sretno!

