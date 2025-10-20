Mnogi pacijenti koji su imali bliski susret sa smrću odlučili su se na ovu promjenu

Oko 15 posto teško oboljelih pacijenata prijavilo je blisko iskustvo sa smrću, što može značiti da su vidjeli jarko svjetlo, retrospektivu životnih prekretnica, osjećali se kao da su izašli izvan svog tijela itd.

Kako bi otkrili kako se ljudi nose s bliskim susretom sa smrću, istraživači sa Univerziteta u Virginiji ispitali su 167 osoba koje su rekle da su ih doživjele. Jedan mehanizam suočavanja istakao se među ostalima – gotovo 70 posto učesnika prijavilo je promjenu u svojim vjerskim uvjerenjima i strahovima od smrti.

Drugi su nakon bliskog iskustva sa smrću preispitali svoje svoje lične odnose, pri čemu je više od 20 njih navelo da su raskinuli ljubavne veze ili se razveli. Usamljenost je također zastupljena među osobama koje su imale ovo iskustvo.

Jedan učesnik ankete nazvao je svoje blisko iskustvo sa smrću mačem s dvije oštrice. Bilo je to nevjerovatno transformativno iskustvo koje su zadržali za sebe zbog straha od osude.

Istraživači su rekli da se 64 posto učesnika obratilo psiholozima ili online zajednicama, a 78 posto njih je smatralo podršku korisnom. Rezultati istraživanja objavljeni su u stručnom magazinu Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice.

“Istraživanje o tome kako pružiti podršku ovim pacijentima i zadovoljiti njihove specifične potrebe je još uvijek ograničeno. Nadamo se da ćemo početi rješavati ovaj problem i inspirisati druge istraživače, a naročito liječnike, da posvete vrijeme i pažnju istraživanju ovih pitanja”, navela je Marieta Pehlivanova s Odjela za psihijatriju i neurobihevioralne nauke Univerziteta Virginia.

