Dnevni horoskop za utorak 21. oktobar: ŠKORPIONI privlačni i primjećeni, RIBE očekuje kriza u poslu, a neko će danas privlačiti suprotan pol kao magnet

Evo šta očekuje svaki horoskopski znak.

OVAN

LJUBAV: Uspostavićete kontakt s nekim novim, ali vaša zainteresovanost biće kratkotrajna. POSAO: Vaša poslovna situacija će se donekle popraviti. ZDRAVLJE: Solidno, ali moguće su povrede.

BIK

LJUBAV: Moguće je da će vam se dopasti neko ko nije pristupačan ili će vaš odnos postati nestabilan. POSAO: Vaša vrednost će biti prepoznata u sferi kreativnog izražavanja. ZDRAVLJE: Vrlo ste vitalni.

BLIZANCI

LJUBAV: Možete se nesrećno zaljubiti u nekoga s kim radite ili s kim ćete se upoznati preko posla. POSAO: Nema bitnih dešavanja u ovoj sferi. ZDRAVLJE: Solidno.

RAK

LJUBAV: Shvatićete da ne možete dobiti ono što želite, već se morate zadovoljiti onim što imate ili onim što se nudi. POSAO: Moguće je da ćete potpisati bitan ugovor ili postići dogovor. ZDRAVLJE: Dobro.

LAV

LJUBAV: Dobra komunikacija sa svima pa i osobom koja vam se dopada ili s partnerom. POSAO: Radni elan će vam biti na visokom nivou i zbog toga ćete postići izvestan uspeh. ZDRAVLJE: Dobro.

DEVICA

LJUBAV: Trenutno se malo toga dešava u vašem ljubavnom životu. Neće biti prilike za ljubav. POSAO: Moguće kašnjenje novčanih sredstava koja očekujete. ZDRAVLJE: Slabo.

VAGA

LJUBAV: Moguće promene i izvesni problemi u sferi ljubavi zbog lošeg ponašanja partnera ili lošeg izbora. POSAO: Blokada posla i problemi u procesu rada. ZDRAVLJE: Alergija.

ŠKORPION

LJUBAV: Bićete privlačni i primjećeni. Nemojte dozvoliti da prošlost negativno utiče na vašu sadašnjost. POSAO: Povoljan dan za pravljenje dugoročnih planova. ZDRAVLJE: Stabilno.

STRELAC

LJUBAV: Moguće je da ćete naići na otpor porodice ili okoline kada je u pitanju vaš izbor partnera. POSAO: Blago poboljšanje finansijske situacije. ZDRAVLJE: Loš imunitet.

JARAC

LJUBAV: Bićete preplavljeni sumnjama. Problemi u ljubavi prouzrokovani ljubomorom. POSAO: Pogrešna ulaganja ili ćete biti previše impulsivni kada je trošenje novca u pitanju. ZDRAVLJE: Gastritis.

VODOLIJA

LJUBAV: Više ćete biti zainteresovani za prijateljske, nego za romantične odnose. POSAO: Uspeh u grupnom radu i posebno ako se bavite bilo kakvim društveno-angažovanim radom. ZDRAVLJE: Solidno.

RIBE

LJUBAV: Bićete vrlo zainteresovani za stabilan ljubavni život i emocionalnu sigurnost, ali će to izostati. POSAO: U ovoj sferi ćete doživeti izvesnu krizu ili negativnu promenu. ZDRAVLJE: Kijavica.

