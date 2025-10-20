Svaštara

Stiže retrogradni Merkur u Strijelcu: 4 znaka neka se spreme za udar pred kraj 2025. godine

Objavljeno prije 18 minuta

Retrogradni Merkur počinje 10. novembra u vatrenom znaku Strijelca i traje do 30. novembra, najviše pogađajući Strijelce, Blizance, Djevice i Ribe.

Ovaj tranzit donosi testove u komunikaciji, planovima i razumijevanju istine kroz nesporazume, odgode i pogrešne procjene.

Strijelac teži slobodi, širenju i filozofskom pogledu na svijet, ali kada Merkur krene unazad u ovom znaku, njegov optimizam lako prelazi u nepromišljenost, a riječi mogu biti pogrešno protumačene.
Prevelika obećanja

U ovom razdoblju mnogi obećavaju više nego što mogu ispuniti. Moguće su komplikacije s putovanjima, naročito u inostranstvu, te nesporazumi u vezi sa zakonom, obrazovanjem i planovima za budućnost. Kvarovi u domu takođe nisu isključeni.

Preispitivanje uvjerenja

Merkur retrogradan u Strijelcu traži povratak osnovama. Vrijeme je da se preispita jesu li naša uvjerenja utemeljena na istini ili na pukom entuzijazmu. Mnogi će biti prisiljeni priznati greške u načinu razmišljanja ili izražavanja. Lekcija ovog tranzita je jednostavna: naučiti slušati druge s istom pažnjom s kojom želimo da oni slušaju nas.

Iako stvara konfuziju, retrogradni Merkur u Strijelcu nudi i priliku. Može vratiti stare snove i ideje koje sada dobijaju novu svrhu. Ako ne žurite, nego dopustite da se misli slegnu, ovo razdoblje može donijeti dublje razumijevanje i mudrost proizašlu iz iskustva, prenosi Novi.


