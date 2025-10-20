“Sivi razvod” je sve učestaliji: Znate li šta on označava?

Dok se mlađi parovi često razvode zbog nevjere, zlostavljanja, finansijskih problema ili nedostatka iskustva u dugoročnim vezama, stariji parovi se obično razvode zbog širokog spektra problema koji se gomilaju tokom godina. Broj “sivih razvoda” je neznatno porastao između 1970. i 1990. godine, ali se udvostručio 2010. godine, a stopa i dalje raste, navodi Cleveland Clinic.

Psihologinja Chivonna Childs kaže da su ove promjene u stopama razvoda uglavnom posljedica dužeg životnog vijeka, promjena u tradicijskoj kulturi i promjenjivih stavova društva o prednostima braka.

“Ovo više nije 18., 19. ni 20. vijek i ostanak u braku koji vas više ne ispunjava nije potreban. Žene imaju mnogo više finansijske stabilnosti i fleksibilnosti u svojim životima, a više pažnje nego ikad prije posvećujemo svom mentalnom zdravlju. Više nismo svedene na to da moramo ostati u braku zbog finansijske stabilnosti”, rekla je, prenosi Klix.

Drugi razlozi zbog kojih se parovi odlučuju na “sivi razvod” su: jednostrane veze u kojima partneri imaju različite interese, snove i ciljeve, osjećaj da je brak stagnirao, potreba za nezavisnošću, želja za ličnim rastom, mentalnim blagostanjem i poboljšanjem kvalitete života itd.

“‘Sivi razvod’ često je izbor za poboljšanje nečijeg života i lični rast. Potrebno je mnogo hrabrosti da ljudi donesu ovu odluku, a obično to čine iz pravih razloga”, ispričala je Chivonna Childs.

