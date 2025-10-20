Istraživači: Četiri promjene u ponašanju otkrivaju da muškarac više ne voli svoju suprugu

U zdravom braku ljubav se vidi kroz male, ali značajne geste – slušanje, zajedničke odluke, iskrenu komunikaciju i želju da se provodi vrijeme zajedno. Kada te stvari nestanu, to često ukazuje na dublje promjene u emocijama i povezanosti. Stručnjaci ističu da znakovi prestanka ljubavi ne dolaze naglo, nego se očituju kroz promjene u svakodnevnom ponašanju i načinu komunikacije. Prema stručnjacima i istraživačima, ovo su četiri stvari koje muškarci prestanu raditi ako više ne vole svoje supruge.

1. Prestaje tražiti njeno mišljenje

U sretnim vezama partneri cijene mišljenje jedno drugoga i zajednički donose odluke. Kada muškarac više ne voli svoju suprugu, prestaje se savjetovati s njom o važnim stvarima – od posla do svakodnevnih odluka. Nestaju razgovori o planovima i više ne traži njeno odobrenje niti razmišlja o tome kako će se ona osjećati. To pokazuje da mu više nije stalo do zajedničkog rješavanja problema ni do održavanja emocionalne povezanosti, piše YourTango.

2. Prestaje planirati zajedničko vrijeme

Kada nestane ljubavi, nestaje i želje za blizinom. Muškarac koji je prije volio organizirati romantične izlaske ili vikende sada više ne pokazuje interes da provodi vrijeme sa suprugom. Čak i jednostavni trenuci, poput gledanja televizije ili razgovora kod kuće, postaju mu teret. Stručnjaci za odnose objašnjavaju da izbjegavanje zajedničkog vremena često znači da je emocionalna povezanost oslabila, a partner više ne ulaže trud u održavanje intimnosti.

3. Prekida fizičku bliskost

Izostanak fizičke bliskosti jedan je od najočitijih znakova da se muškarac udaljio. Prestaje inicirati dodire, izbjegava zagrljaje i više ne traži bliskost u krevetu. Takvo ponašanje često ukazuje na emocionalnu hladnoću i gubitak interesa za održavanje veze. Kada fizička i emocionalna povezanost nestanu, brak postaje odnos suživota bez stvarne bliskosti,piše N1

4. Izbjegava rješavanje sukoba

Mnogi vjeruju da sretan brak znači odsustvo sukoba, ali stručnjaci se ne slažu. Istraživačica i profesorica dr. Elizabeth Dorrance Hall objašnjava: “Sukob pruža priliku za promjenu – ako su oba partnera spremna na to. Svjesna komunikacija traži da se povučemo, sagledamo situaciju objektivno i zajednički riješimo ono što nas muči.” Kada muškarac prestane voljeti svoju suprugu, prestaje mu biti stalo do rješavanja problema. Umjesto razgovora, bira šutnju i distancu, čime pokazuje da više ne želi ulagati u odnos.

