Vratit će vam duplo: Horoskopski znakovi kojima se ne želite zamjeriti

ASTROLOZI često govore o znakovima koji su blagi, empatični i puni razumijevanja. No, postoje i oni drugi, znakovi koji pamte svaku riječ, svaku nepravdu i svaku izdaju. Nisu nužno osvetoljubivi, ali ako im se zamjerite, spremni su pokazati da karma ne mora čekati. Evo o kojim je znakovima riječ..

Škorpion

Kad se govori o osveti, najčešće se spominju Škorpioni. Njihov intenzitet i emocionalna dubina znače da ništa ne zaboravljaju, a još manje opraštaju. Ako ih povrijedite, neće odmah reagirati – njihova osveta dolazi polako, promišljeno i precizno. Škorpioni će vas pustiti da se opustite, da pomislite kako je sve zaboravljeno, a onda će vas podsjetiti zašto s njima nema igre.

Jarac

Jarčevi nisu tipični osvetnici. Oni ne troše energiju na sitne prepirke, ali nikada ne zaboravljaju tko ih je podcijenio. Njihova osveta dolazi u najtišem i najefikasnijem obliku, a to je fokus na vlastiti uspjeh. Ako pokušate srušiti Jarčeve, oni će se podići više nego ikad prije, a vi ćete morati gledati kako ostvaruju sve ono što ste im govorili da ne može. Njihova najveća satisfakcija je dokazati vam da ste pogriješili – bez ijedne riječi.

Lav

Lavovi ne dopuštaju da ih itko ponizi. Ako im povrijedite ponos, njihov odgovor bit će teatralan, ali besprijekorno izveden. Neće se spuštati na razinu ogovaranja ili sitnih podmetanja – Lavovi će vas razoružati svojim samopouzdanjem i pokazati vam da se u njihovom svijetu sve vrti oko dostojanstva. Osvetit će se tako što će zablistati jače nego ikad, a vi ćete se zapitati kako ste ikad pomislili da ste ih mogli pokopati.

Bik

Bikovi su poznati po svojoj mirnoj naravi, ali kad im prijeđete granicu, nema povratka. Oni dugo trpe i daju brojne prilike, no kad odluče da je dosta, ta je odluka konačna. Njihova osveta nije bučna – ona se sastoji od hladne šutnje i potpunog ignoriranja. Ako ste jednom izgubili povjerenje Bika, teško da ćete ga ponovno steći. Njihova poruka je jasna: ne igrajte se s njihovim strpljenjem, piše index.

