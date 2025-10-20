Svaštara

Njima će naredni dani biti nezaboravni! Najsretniji znak ove sedmice ima 3 razloga za radovanje (od 20. do 26. oktobra)

Objavljeno prije 12 minuta

Kako se približavamo kraju oktobra, tako položaj planeta posebno ide naruku jednom znaku Zodijaka, koji će osjetiti snažnu podršku svemira.

U sedmici koja je tek počela, od 20. do 26. oktobra, kada planete prave niz tranzita i prelaza, jednom znaku horoskopa će kosmos biti posebno naklonjen.

U pitanju su Ribe, kojima ova nedelja donosi povoljne vjetrove promjena koji otvaraju vrata sreći, olakšanjima i novim počecima.

Ribe, najsrećniji znak Zodijaka ove nedelje!

1. Duboka intuicija ih pokreće

Pripadnici horoskopskog znaka Riba već imaju prirodnu sklonost ka emotivnoj dubini i intuiciji, a u ovom periodu, planetarni raspored im omogućava da bolje oslušnu svoje potrebe i da usklade ono što osećaju sa onim za šta se bore u stvarnom svetu, realnim potezima.

To može rezultovati jasnijim izborima, uz manje konfuzije.

2. Ribama se otvaraju nove prilike

S obzirom na to da su neki delovi vašeg života koji su bili u zastoju sada „pokrenuti“, ova sedmica može doneti konkretne pomake, bilo da je reč o nekakvoj ponudi, važnom razgovoru ili bilo kakvom koraku unapred koji ste dugo čekali.

Za mnoge Ribe, to će biti moment u kome osećaju da su „na pravom mestu u pravo vreme“.

3. Trebaće im manje napora

Dok su ranije mogli osećati da konstantno „guraju“ stvari i da sve zahtjeva napor, sada se Ribama stvari u životu jednostavno dešavaju. Pripadnici ovog znaka će imati osećaj da im energija raste i da sve ide svojim tokom, što je ključni sastojak sreće, piše glossy.


