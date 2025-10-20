Njima će naredni dani biti nezaboravni! Najsretniji znak ove sedmice ima 3 razloga za radovanje (od 20. do 26. oktobra)

U sedmici koja je tek počela, od 20. do 26. oktobra, kada planete prave niz tranzita i prelaza, jednom znaku horoskopa će kosmos biti posebno naklonjen.

U pitanju su Ribe, kojima ova nedelja donosi povoljne vjetrove promjena koji otvaraju vrata sreći, olakšanjima i novim počecima.

Ribe, najsrećniji znak Zodijaka ove nedelje!

1. Duboka intuicija ih pokreće

Pripadnici horoskopskog znaka Riba već imaju prirodnu sklonost ka emotivnoj dubini i intuiciji, a u ovom periodu, planetarni raspored im omogućava da bolje oslušnu svoje potrebe i da usklade ono što osećaju sa onim za šta se bore u stvarnom svetu, realnim potezima.

To može rezultovati jasnijim izborima, uz manje konfuzije.

2. Ribama se otvaraju nove prilike

S obzirom na to da su neki delovi vašeg života koji su bili u zastoju sada „pokrenuti“, ova sedmica može doneti konkretne pomake, bilo da je reč o nekakvoj ponudi, važnom razgovoru ili bilo kakvom koraku unapred koji ste dugo čekali.

Za mnoge Ribe, to će biti moment u kome osećaju da su „na pravom mestu u pravo vreme“.

3. Trebaće im manje napora

Dok su ranije mogli osećati da konstantno „guraju“ stvari i da sve zahtjeva napor, sada se Ribama stvari u životu jednostavno dešavaju. Pripadnici ovog znaka će imati osećaj da im energija raste i da sve ide svojim tokom, što je ključni sastojak sreće, piše glossy.

