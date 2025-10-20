Pred nama intenzivna sedmica: Horoskop za svaki dan u sedmici

Pred nama je nedjelja koja donosi suočavanje sa istinom, promjene koje ne možemo odložiti i trenutke koji traže jasnoću.
Astrološki aspekti od 20. do 26. oktobra otvaraju prostor za duboke razgovore, završetke koji donose olakšanje i nove početke koji nas vraćaju sebi.
Merkur i Mars u Škorpiji donose intenzitet, ali i snagu da presiječemo ono što više nema smisla, dok mlad Mjesec u Vagi pokreće novi ciklus u ljubavi i odnosima.
Ovo je sedmica u kojoj se uči granicama – kako u emotivnim vezama, tako i u ličnim izborima. Ako postoji trenutak da prestanete da se borite za ono što vas umara i otvorite prostor za mir, to je sada.
Ponedjeljak: Ogledalo istine
Mjesec u Vagi stavlja fokus na bliskost, iskrenost i potrebu za emotivnom ravnotežom.
Konjunkcija Merkura i Marsa u Škorpiji pokreće razgovore koji ne ostavljaju prostor za površnost.
Istine izlaze na površinu, i to ne da bi izazvale sukob, već da bi oslobodile ono što je predugo bilo potisnuto.
Ponedjeljak je dan kada se vrijedi sjetiti da je mir često važniji od toga ko je u pravu. Sve što se sada otkrije, otkriva se s razlogom.
Utorak: Novi početak pod mladim Mjesecom
Na 28. stepenu Vage, mlad Mjesec donosi energiju novih početaka, posebno u sferi odnosa.
U kvadratu sa Jupiterom, može pojačati emocije, ali i sklonost ka idealizovanju.
Ovo je dobar trenutak da sagledate realno gdje ulažete energiju, a gdje samo trošite snagu.
Popodne, kada Mjesec pređe u Škorpiju, raste potreba za istinskom povezanošću i emotivnom dubinom.
Sve što započnete u ovom danu ima potencijal da traje – ako je zasnovano na istini.
Srijeda: Dubina i introspekcija
Mjesec u Škorpiji donosi dan kada je gotovo nemoguće izbjeći suočavanje sa sobom.
Neptun ulazi u Ribe, što pojačava intuiciju i sklonost introspekciji, dok Sunce na posljednjem stepenu Vage osvjetljava odnose sa autoritetima i figurama moći.
Srijeda je idealna za povlačenje, tišinu i unutrašnju analizu.
Ovo nije dan za nagle odluke, već za razumijevanje – zašto nešto u vama reaguje, zašto vas nešto pogađa i šta zapravo tražite od drugih.
Četvrtak: Transformacija kroz odluku
Mjesec, Mars i Merkur u Škorpiji stvaraju kombinaciju energije koja traži rez.
Sve što je dugo tinjalo sada traži da se razriješi.
Ako nešto sputava vaš lični mir – vrijeme je da se presiječe.
Jupiter i Saturn daju snagu da donijete odluku ne bude impuls, već izbor koji ima smisla.
Četvrtak je dan za jasnoću: za definisanje granica, završetak onoga što vas guši i početak nečega što diše zajedno s vama.
Petak: Promjene koje vode naprijed
Petak donosi nešto mirniji ton, ali uz Uranove i Plutonove aspekte koji podsjećaju da promjene ne možemo uvijek kontrolisati.
Opozicija s Uranom i kvadrat sa Suncem mogu donijeti napetost, ali Merkur u trigonu s Jupiterom nudi izlaz i razumijevanje.
U svakoj promjeni sada postoji poruka – iako se možda ne vidi odmah.
Promjene koje se dese ovog dana nisu gubitak, već prilagođavanje onome što vas čeka u narednim nedjeljama.
Subota: Lakša energija i povratak optimizmu
Poslije nekoliko gustih dana, Mjesec u Strelcu unosi olakšanje.
Venera i Merkur su u povoljnim aspektima, što donosi dobru komunikaciju, pozitivne susrete i potrebu za kretanjem.
Ovo je dan za odmor, druženje, kraća putovanja i razgovore koji vraćaju osmijeh.
Subota je tu da vas podsjeti da poslije svake transformacije sledi prostor za lakše disanje.
Nedjelja: Pauza i poravnanje
Kraj nedjelje donosi usporavanje i potrebu za mirom.
Mjesec u Strijelcu u kvadratu sa Saturnom i Neptunom donosi blagu konfuziju i emotivni umor.
Ako nešto ne ide lako, možda i ne treba.
Nedjelja traži odmor i tišinu – prostor u kojem možete presložiti misli i oslušnuti unutrašnji glas.
Kada usporite, jasnoća se vraća sama od sebe.
Nedjelja koja vraća mjeru
Narednih sedam dana donosi dubinu i promjenu, ali i priliku za stabilizaciju.
Oktobar polako ulazi u svoju završnicu kroz potrebu da izbalansiramo emocije, misli i odluke.
Sve što se razotkrije tokom ove nedjelje, biće pokretač za dalje – možda ne lagano, ali sigurno u pravom smijeru.
Ovo je vrijeme kada se kroz promjene ne gubi, već dobija prostor da se živi jednostavnije i iskrenije, piše Ona.rs.