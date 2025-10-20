Pred nama intenzivna sedmica: Horoskop za svaki dan u sedmici

Pred nama je nedjelja koja donosi suočavanje sa istinom, promjene koje ne možemo odložiti i trenutke koji traže jasnoću.

Astrološki aspekti od 20. do 26. oktobra otvaraju prostor za duboke razgovore, završetke koji donose olakšanje i nove početke koji nas vraćaju sebi.

Merkur i Mars u Škorpiji donose intenzitet, ali i snagu da presiječemo ono što više nema smisla, dok mlad Mjesec u Vagi pokreće novi ciklus u ljubavi i odnosima.

Ovo je sedmica u kojoj se uči granicama – kako u emotivnim vezama, tako i u ličnim izborima. Ako postoji trenutak da prestanete da se borite za ono što vas umara i otvorite prostor za mir, to je sada.

Ponedjeljak: Ogledalo istine

Mjesec u Vagi stavlja fokus na bliskost, iskrenost i potrebu za emotivnom ravnotežom.

Konjunkcija Merkura i Marsa u Škorpiji pokreće razgovore koji ne ostavljaju prostor za površnost.

Istine izlaze na površinu, i to ne da bi izazvale sukob, već da bi oslobodile ono što je predugo bilo potisnuto.

Ponedjeljak je dan kada se vrijedi sjetiti da je mir često važniji od toga ko je u pravu. Sve što se sada otkrije, otkriva se s razlogom.

Utorak: Novi početak pod mladim Mjesecom

Na 28. stepenu Vage, mlad Mjesec donosi energiju novih početaka, posebno u sferi odnosa.

U kvadratu sa Jupiterom, može pojačati emocije, ali i sklonost ka idealizovanju.

Ovo je dobar trenutak da sagledate realno gdje ulažete energiju, a gdje samo trošite snagu.

Popodne, kada Mjesec pređe u Škorpiju, raste potreba za istinskom povezanošću i emotivnom dubinom.

Sve što započnete u ovom danu ima potencijal da traje – ako je zasnovano na istini.

Srijeda: Dubina i introspekcija

Mjesec u Škorpiji donosi dan kada je gotovo nemoguće izbjeći suočavanje sa sobom.

Neptun ulazi u Ribe, što pojačava intuiciju i sklonost introspekciji, dok Sunce na posljednjem stepenu Vage osvjetljava odnose sa autoritetima i figurama moći.

Srijeda je idealna za povlačenje, tišinu i unutrašnju analizu.

Ovo nije dan za nagle odluke, već za razumijevanje – zašto nešto u vama reaguje, zašto vas nešto pogađa i šta zapravo tražite od drugih.

Četvrtak: Transformacija kroz odluku

Mjesec, Mars i Merkur u Škorpiji stvaraju kombinaciju energije koja traži rez.

Sve što je dugo tinjalo sada traži da se razriješi.

Ako nešto sputava vaš lični mir – vrijeme je da se presiječe.

Jupiter i Saturn daju snagu da donijete odluku ne bude impuls, već izbor koji ima smisla.

Četvrtak je dan za jasnoću: za definisanje granica, završetak onoga što vas guši i početak nečega što diše zajedno s vama.

Petak: Promjene koje vode naprijed

Petak donosi nešto mirniji ton, ali uz Uranove i Plutonove aspekte koji podsjećaju da promjene ne možemo uvijek kontrolisati.

Opozicija s Uranom i kvadrat sa Suncem mogu donijeti napetost, ali Merkur u trigonu s Jupiterom nudi izlaz i razumijevanje.

U svakoj promjeni sada postoji poruka – iako se možda ne vidi odmah.

Promjene koje se dese ovog dana nisu gubitak, već prilagođavanje onome što vas čeka u narednim nedjeljama.

Subota: Lakša energija i povratak optimizmu

Poslije nekoliko gustih dana, Mjesec u Strelcu unosi olakšanje.

Venera i Merkur su u povoljnim aspektima, što donosi dobru komunikaciju, pozitivne susrete i potrebu za kretanjem.

Ovo je dan za odmor, druženje, kraća putovanja i razgovore koji vraćaju osmijeh.

Subota je tu da vas podsjeti da poslije svake transformacije sledi prostor za lakše disanje.

Nedjelja: Pauza i poravnanje

Kraj nedjelje donosi usporavanje i potrebu za mirom.

Mjesec u Strijelcu u kvadratu sa Saturnom i Neptunom donosi blagu konfuziju i emotivni umor.

Ako nešto ne ide lako, možda i ne treba.

Nedjelja traži odmor i tišinu – prostor u kojem možete presložiti misli i oslušnuti unutrašnji glas.

Kada usporite, jasnoća se vraća sama od sebe.

Nedjelja koja vraća mjeru

Narednih sedam dana donosi dubinu i promjenu, ali i priliku za stabilizaciju.

Oktobar polako ulazi u svoju završnicu kroz potrebu da izbalansiramo emocije, misli i odluke.

Sve što se razotkrije tokom ove nedjelje, biće pokretač za dalje – možda ne lagano, ali sigurno u pravom smijeru.

Ovo je vrijeme kada se kroz promjene ne gubi, već dobija prostor da se živi jednostavnije i iskrenije, piše Ona.rs.

