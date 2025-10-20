Novčani horoskop za 2026. godinu: Bikovima stiže berićet, ali i sumnjive ponude, Ovnu se otvaraju vrata finansijskog uspjeha, a dva znaka će muku mučiti sa oskudicom

Planete u 2026. godini ponašaće se nepredvidivo. Neki znakovi horoskopa plivaće u talasima sreće, dok će drugi morati da dokažu koliko znaju da upravljaju resursima. Novac neće dolaziti sam od sebe. Uspeh će zavisiti od intuicije, promišljenih odluka i spremnosti na promjene. Oni koji spoje strategiju i instinkt, biće nagrađeni.

Svaki znak ima svoje “novčane periode”, odnosno trenutke kada se otvaraju finansijska vrata. Evo kome će, prema riječima ruske astrološkinje Anđele Petriščeve, 2026. godina posebno ići u prilog.

OVAN

Sljedeća, 2026. godina donosi energiju i smelost. Jupiter podstiče nove projekte i investicije, ali Mars upozorava na impulsivne kupovine. Proleće i jesen su idealni za startapove i preduzetništvo. Mogući su iznenadni prihodi i šansa da se proširi finansijska nezavisnost. Novac dolazi kroz kreativne ideje i samouverene poteze.

BIK

Bikovima se smiješi stabilnost, ali ona dolazi kroz disciplinu i upornost. Proleće donosi dobre prilike za ulaganja, a leto plodove opreznog pristupa. Mogući su prihodi iz oblasti nekretnina ili porodičnih poslova. Važno je izbegavati brzopletost i sumnjive ponude. Bikovi koji pažljivo planiraju, uživaće u sigurnom rastu.

BLIZANCI

Novčani horoskop za 2026. godinu donosi Blizancima promene i neočekivane izvore prihoda. Uran otvara nova vrata, ali svaku ponudu treba proveriti. Jesen donosi korisne kontakte i poslovna putovanja. Zvezde savetuju da kombinuju maštovitost i racionalnost, samo tako će zadržati novac koji dođe.

RAK

Finansijska stabilnost dolazi kroz mudro planiranje i brigu o resursima. Pluton vas u 2026. godini navodi da preispitate dugove i investicije. Proleće donosi prilike za veći prihod kroz posao, a leto dobre ponude u vezi sa nekretninama. Mogu da računaju na jaču sigurnost do kraja godine.

LAV

Lava očekuje rast prihoda zahvaljujući njegovoj harizmi i društvenim vezama. Venera jača sposobnost privlačenja novca, ali treba biti umeren. Proleće i leto su idealni za projekte i saradnje. Mogući su bonusi i ponude koje menjaju finansijsku sliku, posebno ako deluju timski.

DJEVICA

Novčani horoskop za 2026. godinu kaže da je Devicama stabilna finansijska godina. Saturn donosi red i strategiju. Do ljeta će već imati jasnu sliku prihoda i rashoda, a do zime konkretan kapital. Proljeće je vrijeme za analizu, ljeto za realizaciju. Ključ uspjeha su planiranje i povjerenje u provjerene saradnike.

VAGA

Vage bi mogle da naprave velike kupovine, možda stan ili zemljište. Ipak, moraju da savladaju odlaganje i sumnju. Jupiter donosi rast kroz partnerstva i saradnje. Proleće je povoljno za pregovore, jesen za velike kupovine. Važno je izbegavati impulsivne troškove i misliti dugoročno.

ŠKORPIJA

Škorpije očekuju finansijske transformacije. Pluton traži da raščistite sa starim obavezama i fokusirate se na nezavisnost. Mart i april donose prilike za povećanje prihoda, a leto je period kada će organizacija i planiranje biti ključni. Otvorenost za promene donosi dobit, dok konzervativni pristup pruža sigurnost.

STRIJELAC

Strijelčevima 2026. donosi finansijske avanture i šanse za rast. Jupiter podstiče poslovna putovanja i učenje koje će se isplatiti. Jesen donosi mogućnosti za ulaganja, a zima konkretan profit. Klonite se impulsivnih kupovina. Ako istrajete u planovima, očekuju vas veliki uspjesi.

JARAC

Novčani horoskop za 2026. godinu kaže da će Jarčevi ubirati plodove svoje odgovornosti. Saturn pojačava sposobnost dugoročnog planiranja. Proljeće i ljeto su idealni za rast u karijeri, a jesen za velike investicije. Oni koji su štedeli proteklih godina, sada će videti rezultate. Oni manje disciplinovani, treba da pripaze na dugove i rashode.

VODOLIJA

Vodolije će tražiti nove, inovativne načine zarade. Uran donosi tehnološke i kreativne projekte. Proljeće donosi iznenadne prihode, a leto zanimljive investicione ponude. Ipak, savjet je da ne žure i da analiziraju sve rizike. Uspjeh dolazi ako spojite originalnost i odgovornost.

RIBE

Novčani horoskop za 2026. godinu kaže da će Ribe doći do novca zahvaljujući intuiciji i maštovitosti. Neptun pomaže da prepoznaju isplative pravce, ali upozorava na iluzije. Proleće zahteva marljivost, leto donosi stabilan prihod kroz kreativne i partnerske projekte. Ribe koje ostanu praktične i istrajne, stvoriće čvrstu finansijsku osnovu, piše naj žena.

