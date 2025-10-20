Svaštara

Novčani horoskop za 2026. godinu: Bikovima stiže berićet, ali i sumnjive ponude, Ovnu se otvaraju vrata finansijskog uspjeha, a dva znaka će muku mučiti sa oskudicom

3.5K  
Objavljeno prije 10 minuta

Svaki znak ima svoje “novčane periode”, odnosno trenutke kada se otvaraju finansijska vrata. Evo kome će, prema riječima ruske astrološkinje Anđele Petriščeve, 2026. godina posebno ići u prilog…

Planete u 2026. godini ponašaće se nepredvidivo. Neki znakovi horoskopa plivaće u talasima sreće, dok će drugi morati da dokažu koliko znaju da upravljaju resursima. Novac neće dolaziti sam od sebe. Uspeh će zavisiti od intuicije, promišljenih odluka i spremnosti na promjene. Oni koji spoje strategiju i instinkt, biće nagrađeni.

Svaki znak ima svoje “novčane periode”, odnosno trenutke kada se otvaraju finansijska vrata. Evo kome će, prema riječima ruske astrološkinje Anđele Petriščeve, 2026. godina posebno ići u prilog.

OVAN

Sljedeća, 2026. godina donosi energiju i smelost. Jupiter podstiče nove projekte i investicije, ali Mars upozorava na impulsivne kupovine. Proleće i jesen su idealni za startapove i preduzetništvo. Mogući su iznenadni prihodi i šansa da se proširi finansijska nezavisnost. Novac dolazi kroz kreativne ideje i samouverene poteze.

BIK

Bikovima se smiješi stabilnost, ali ona dolazi kroz disciplinu i upornost. Proleće donosi dobre prilike za ulaganja, a leto plodove opreznog pristupa. Mogući su prihodi iz oblasti nekretnina ili porodičnih poslova. Važno je izbegavati brzopletost i sumnjive ponude. Bikovi koji pažljivo planiraju, uživaće u sigurnom rastu.

BLIZANCI

Novčani horoskop za 2026. godinu donosi Blizancima promene i neočekivane izvore prihoda. Uran otvara nova vrata, ali svaku ponudu treba proveriti. Jesen donosi korisne kontakte i poslovna putovanja. Zvezde savetuju da kombinuju maštovitost i racionalnost, samo tako će zadržati novac koji dođe.

RAK

Finansijska stabilnost dolazi kroz mudro planiranje i brigu o resursima. Pluton vas u 2026. godini navodi da preispitate dugove i investicije. Proleće donosi prilike za veći prihod kroz posao, a leto dobre ponude u vezi sa nekretninama. Mogu da računaju na jaču sigurnost do kraja godine.

LAV

Lava očekuje rast prihoda zahvaljujući njegovoj harizmi i društvenim vezama. Venera jača sposobnost privlačenja novca, ali treba biti umeren. Proleće i leto su idealni za projekte i saradnje. Mogući su bonusi i ponude koje menjaju finansijsku sliku, posebno ako deluju timski.

DJEVICA

Novčani horoskop za 2026. godinu kaže da je Devicama stabilna finansijska godina. Saturn donosi red i strategiju. Do ljeta će već imati jasnu sliku prihoda i rashoda, a do zime konkretan kapital. Proljeće je vrijeme za analizu, ljeto za realizaciju. Ključ uspjeha su planiranje i povjerenje u provjerene saradnike.

VAGA

Vage bi mogle da naprave velike kupovine, možda stan ili zemljište. Ipak, moraju da savladaju odlaganje i sumnju. Jupiter donosi rast kroz partnerstva i saradnje. Proleće je povoljno za pregovore, jesen za velike kupovine. Važno je izbegavati impulsivne troškove i misliti dugoročno.

ŠKORPIJA

Škorpije očekuju finansijske transformacije. Pluton traži da raščistite sa starim obavezama i fokusirate se na nezavisnost. Mart i april donose prilike za povećanje prihoda, a leto je period kada će organizacija i planiranje biti ključni. Otvorenost za promene donosi dobit, dok konzervativni pristup pruža sigurnost.

STRIJELAC

Strijelčevima 2026. donosi finansijske avanture i šanse za rast. Jupiter podstiče poslovna putovanja i učenje koje će se isplatiti. Jesen donosi mogućnosti za ulaganja, a zima konkretan profit. Klonite se impulsivnih kupovina. Ako istrajete u planovima, očekuju vas veliki uspjesi.

JARAC

Novčani horoskop za 2026. godinu kaže da će Jarčevi ubirati plodove svoje odgovornosti. Saturn pojačava sposobnost dugoročnog planiranja. Proljeće i ljeto su idealni za rast u karijeri, a jesen za velike investicije. Oni koji su štedeli proteklih godina, sada će videti rezultate. Oni manje disciplinovani, treba da pripaze na dugove i rashode.

VODOLIJA

Vodolije će tražiti nove, inovativne načine zarade. Uran donosi tehnološke i kreativne projekte. Proljeće donosi iznenadne prihode, a leto zanimljive investicione ponude. Ipak, savjet je da ne žure i da analiziraju sve rizike. Uspjeh dolazi ako spojite originalnost i odgovornost.

RIBE

Novčani horoskop za 2026. godinu kaže da će Ribe doći do novca zahvaljujući intuiciji i maštovitosti. Neptun pomaže da prepoznaju isplative pravce, ali upozorava na iluzije. Proleće zahteva marljivost, leto donosi stabilan prihod kroz kreativne i partnerske projekte. Ribe koje ostanu praktične i istrajne, stvoriće čvrstu finansijsku osnovu, piše naj žena.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh