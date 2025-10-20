Kako i kada će horoskopski znakovi pronaći pravu ljubav: Ovnovi neočekivano, a Blizanci se moraju opustiti – i ljubav će pronaći njih!

Lav je poznat po svom ponosu. Znate svoj sjaj i vrijednost. Ali ponekad mislite da morate smanjiti sve to, kako bi vas drugi mogli voljeti. Nemojte se mijenjati samo da bi odgovarali nekoj tuđoj ideji o tome što biste trebali biti. Ostanite vjerni sebi.

Vaš horoskopski znak ima veliki utjecaj na vašu sudbinu i način na koji vam je suđeno pronaći ljubav.

Evo kako ćete naći svoju ljubav prema vašem zodijaku:

Ovan

Ovan je poznat po svojoj avanturističkoj prirodi. Nakon što prihvatite tu činjenicu, naći ćete to zabavno mjesto unutar sebe gdje ćete otključati najbolju verziju vas. Tako ćete naći svoju ljubav.

Recite da spontanim vikend izletima, grupnim aktivnostima kao što je paintball – pa čak i dobrotvornim događajima poput dobrotvornih koncerata, povorki i sl.

Ponekad najbolje stvari u životu dolaze od neplaniranih i neočekivanih događaja.

Bik

Bik je poznat po svom velikom srcu. Ali ponekad ne vidite koliko ste zapravo divni. Vama je potreban stalan osjećaj ljubavi da biste osjećali stabilnost i zato biste mogli početi tjerati ljude da vas vole i na taj način zanemariti svu ljubav koju već imate.

Pogledajte svu ljubav koju već imate u svom životu i naći ćete svoju stabilnost. Prestanite proganjati ljubav i otključat ćete najbolju verziju sebe. Bit ćete magnet za ljude.

Blizanci

Blizanci su poznati po svojoj želji da se dobro zabave. Znate da životu postoji i nešto drugo osim romantičnih odnosa i da ljubav ima mnogo drugih oblika. No, ponekad se radi takvih uvjerenja možete osjećati kao da s vama nešto nije u redu i tada se možda na silu natjerate na traženje partnera.

Prihvatite svoju prirodu. Prihvatite ono što stvarno želite. Ne morate tražiti partnera. Učinite ono što stvarno volite, a prava će vas ljubav pronaći.

Rak

Rak je poznat po nesebičnosti. Volite ideju o obitelji i volite nasmijavati druge ljude. Ali, pravi užitak nalazite u sebi. Vi više brinete za svoj duhovni rast i izlazak iz vaše zone udobnosti, nego što brinete za pronalazak partnera.

A trebali bi i činiti upravo to. Provedite vrijeme na miru, sami sa sobom. Vidite da ste zapravo nevjerojatni i dopustite drugima da to vide.

Lav

Lav je poznat po svom ponosu. Znate svoj sjaj i vrijednost. Imate svoj vlastiti integritet. Ali ponekad mislite da morate smanjiti sve to, kako bi vas drugi mogli voljeti. Nemojte se mijenjati samo da bi odgovarali nekoj tuđoj ideji o tome što biste trebali biti.

Ostanite vjerni sebi. Živite život koji ste stvorili i koji volite. Sačuvajte svoj integritet i dopustite drugima da vas upoznaju. To su ti ljudi koji će vam stvarno značiti.

Djevica

Djevica je poznata po svom perfekcionizmu. Vidite pojedinosti koje drugi nikada neće primijetiti. Najveće tajne možete riješiti samo pogledom. Ali zaboravljate najveću mudrost – savršenstvo ne postoji. Perfekcionizam je aktivnost uma.

Dopustite da vam srce slobodno luta s vremena vrijeme. Ostanite otvoreni mogućnostima. Pokušajte proučiti nedostatke i nesavršenosti iz prošlosti i možda ćete pronaći nešto bolje od savršenstva koje se nalazi ispred vas.

Vaga

Vaga je poznata po mirnoj prirodi. Vi ste ona osoba koja smiruje situaciju kad god postoji sukob. Možete čak i potpuno izbjeći sukobe. Vi ste osoba koja voli ljude, životinje, prirodu. Ali kada je u pitanju pronalaženje ljubavi, možda ste vi ta osoba koja je ne vidi. Preblizu ste slici. Vi ste ljubav.

Budite ona osoba koja će prva širiti ljubav prema drugima, a oni će biti bolji ljudi samim tim što će vas poznavati.

Nemojte osobno shvaćati odbijanja. Samo zato što prirodno imate toliko veliki kapacitet za ljubav, ne znači da drugi nemaju isti potencijal. Ponekad druge ljude treba samo malo pogurati.

Škorpion

Vi ste poznati po svojim uvidima. Možete lako znati o čemu ljudi razmišljaju. Vi ste majstor kad se radi o psihologiji i vidite ljude u njihovom životinjskom prirodnom obliku. No, ako stalno lutate kroz labirinte tuđih umova, mogli bi se izgubiti u čudnoj stvarnosti koja vam donosi samo hladnoću.

Možda ćete se izgubiti u planiranju raznih shema pomoću kojih će vas drugi zavoljeti. Ali na kraju uvijek shvatite da ta ljubav ne vrijedi. Vratite se u svoje srce. Zapamtite svoju svrhu i pronađite to mjesto unutar sebe koje vas uzbuđuje. Kada pronađete svoju svrhu, vidjet ćete cijeli svijet izvan labirinta. Tamo ćete naći ljubav koja će biti vrijedna.

Strijelac

Vi ste poznati po svojoj slobodi. Niste vezani za tuđe sustave vjerovanja ili ponašanja. Želite istražiti, putovati i iskusiti nove stvari. Obične stvari vas guše. Želite stvari koje bi mogle zvučati neobično drugima, ali ponekad možete ugušiti taj dio sebe. Možete prihvatiti “normalnost”. I tako se polako izgubite.

Budite iskreni prema svojim osjećajima. Odnosi mogu zvučati zastrašujuće za vas, ali dajte šansu. Neka bude jednostavno. Učinite ih jednostavnim. Ne dopustite da vas opterećuje. Širite svoja krila i naći ćete ljubav.

Jarac

Jarac je poznat po načinu razmišljanja koji je usmjeren na cilj. Vi ste iznimno odgovorni i ponekad se osjećate kao da nosite težinu drugih ljudi na ramenima. To može biti opterećujuće i zato ponekad samo želite pobjeći. Tada možete početi tražiti zabavu u izlascima. Ali koga zavaravate? To nije ono što stvarno želite.

Vas nešto iznutra tjera da ostvarite svoje ciljeve. Učinite ono što morate učiniti, pogotovo kada se radi o nečemu za što osjećate strast, poput vašeg posla ili vaše obitelji. To je privlačno ljudima koji će vam dati ljubav koju tražite.

Vodenjak

Vi ste poznati po svojim snovima. Vidite mogućnosti koje drugi ljudi ne vide. Zbog toga se ponekad možete osjećati vrlo usamljeno. Možda biste htjeli ući u odnos samo da se ne osjećate usamljeno. Ali nemojte. Odbijte biti u osrednjem odnosu samo da ne budete sami. Vi vrijedite. Vi dajete nadu.

Pokazujete drugim ljudima kako sanjati. Nemojte pristati na manje. Bolje je biti sam pa kad se pojavi prava osoba koja vidi vašu vrijednost – možete biti s njom. Budite svjetionik. Neki ‘brodovi’ vas traže.

Ribe

Vi ste poznati po svojoj fluidnosti. Možete provesti vrijeme sa svakim i možete razumjeti svakoga. Ali zbog toga ponekad možete zaboraviti tko ste. Vaša dualistička priroda može vas odvesti daleko od vašeg puta. Pokušajte sami voditi brigu o sebi i budite dobri prema sebi.

Slavite tko ste i ono što dajete svijetu, umjetnost, ljubaznost, pronicave riječi … što god to bilo. Ne trebate nekoga da vam pruži odobravanje, to možete učiniti sami. A kada prestanete tražiti odobravanje, moći ćete biti ono što jeste. Tako ćete naći ljubav. Bolje rečeno, tako će vas ljubav pronaći.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

