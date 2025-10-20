Stižu neočekivane pare za ova 4 znaka do 1. novembra: Planete im donose sreću

Sezona Škorpije počinje 23. oktobra. Kada Sunce uđe u znak Škorpije, energija u životima postaje intenzivnija, dublja i emocionalno snažnija. Venera je ušla u Vagu i napravila dobre aspekte sa Uranom i Plutonom, pa je povoljan trenutak za rizik, ali i za igre na sreću.

Položaj planeta ovim znakovima više odgovara, pa imaju velike šanse da zarade velike novce u narednih deset dana.

1.Djevica

Venera u Vagi donosi vam, osim novca, i vrijedne poklone. Očekujte uspješnu nedjelju u kojoj možete dobiti značajne nagrade.

2. Vaga

Venera u vašem znaku i Mars u Škorpiji donose osjetno veću zaradu. Očekuje vas sklapanje novog poslovnog partnerstva koje će donijeti profit.

3. Ribe

Mars u Škorpiji ukazuje na poboljšanje finansijske situacije. Očekuje vas veća zarada, najvjerovatnije posredstvom nekoga iz inostranstva.

4.Bik

Konačno stiže finansijsko poboljšanje. Merkur u dobrim aspektima donosi vam novčanu injekciju. Poslovi koje radite sa poslovnim partnerom imaju velike šanse za uspjeh, prenosi Novi.

