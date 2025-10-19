Dnevni horoskop za ponedjeljak, 20. oktobar: Početak sedmice povoljan za Jarčeve, Djevice se osjećaju dobro, kod Bikova je napeto

Ovan

U narednom periodu bićete veoma ponosni na sebe zato što ćete uspjeti da dovedete stvari do onoga što najviše želite a to je dobra organizacija posla. U tome vam pomažu ljudi kojima ste jako bliski. Zdravlje je stabilno.

Bik

Budite okrenuti mnogo više ka onome što ima veze sa vama lično i nemojte da nosite nagle odluke u vezi partnerskog odnosa. Osoba u znak plava će biti veoma negativno raspoložena prema vašim poslovnim ambicijama ali to ne sme da vas na neki način degradira.

Blizanci

Mars stvara vrlo negativne aspekte na sve ono što pokušavate da uradite i to se negativno odražava na vaše poslovanje koje treba da razvijate i gdje treba da se najviše angažujete. Što se tiče ljubavi ovo je idealna situacija da sa partnerom postignete mnogo bolje dogovore.

Rak

Već neko vrijeme imate problem da iskažete sve ono što mislite. Posebno se preporučuje da se više okrenete partneru i njegovom mišljenju jer tu možete uvijek naći podršku i partnerski odnos koji vam prija. Poslovno ste stabilni i to je ono što vam stvara osjećaj unutrašnje stabilnosti.

Lav

Ovo je samo jedan od onih dana kada je najbolje da ga provedete u sopstvenoj tišini jer će ljudi oko vas biti veoma negativno raspoloženi i to se odražava na sve vaše, posebno na vaše raspoloženje. Što se tiče vašeg odnosa prema sebi najvažnije je da razumete sebe i da više ne postavljate visoke ciljeve od sebe.

Djevica

Tokom dana pretežno ćete se osjećati bolje u odnosu na prošlu nedelju ali ipak roditelji ili deca će vam okupirati pažnju. Svakako na vama je da nadjete način da se odmaknete i maksimalno distancirate od onoga što se dešava u životu drugih ljudi. To vam je jako važno i za zdravlje.

Vaga

Tvrdoglavo ponašanje vašeg partnera vas iritira već neko vrijeme i to negativno utiče na zdravlje. Pokušajte da se distancirate u odnosu na njega i sve ono što se podrazumijeva u vašem odnosu. Poslovno se pripremite za veoma aktivni i dinamičan period pun poslovnih preokreta.

Škorpija

U ovom periodu najbolje je da se okrenete sebi i svom životu bez pokušaja da sebe objašnjavate drugima. U odnosu sa porodicom potrebno je da razmišljate mnogo sebičnije i da ne dozvolite da se stvari samo podrazumevaju. Zdravlje je odlično.

Strijelac

Ovaj dan je pod uticajem drugih ljudi naročito po pitanju vaših planova za inostranstvo. Pokušajte da se mnogo više okrenete stvarima koje vas ispunjavaju i da ne dozvolite da vas drugi okreću. Posebno je ovo važno zbog vaših planova za budućnost i posao koji tek planirate.

Jarac

U toku naredne nedjelje otvaraju se posebni dobri uslovi u vezi posla i Vase poslovne karijere. Nemojte dozvoliti da se drugi miješaju i da utiču na vaše raspoloženje jer niko vas ne poznaje dovoljno dobro koliko vi sami sebe. Zdravlje je promjenljivo.

Vodolija

U ovom trenutku ste veoma poslovno aktivni i dinamični što je vama generalno ” duhovna hrana” a za vas je to najbolji način da izadjete iz nekih poslovnih aktivnosti. Ljubavne zavrzlame su veoma važne da se riješe, posebno do kraja dana. Problem sa grlom.

Ribe

Ovaj dan je najbolje iskoristiti za sve ono što ste zapostavili unazad nekoliko dana i ono što vam partner zamjera. Pogledajte da je sve ustvari veoma promenljivog karaktera. Niko nije kriv ako se osjećate loše ipak mi smo sami sebi najveći neprijatelji. Problem sa koljenom, piše index.

