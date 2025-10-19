Sedmični horoskop: Dobre vijesti, promjene u odnosima i važni razgovori

Donosimo astrološku prognozu za razdoblje od 20. do 26. listopada 2025. godine.
Ovan
Posao: Početak tjedna donosi novi zadatak koji će vas motivirati i razbuditi.
Ljubav: Emotivna iskrenost donosi dublje povezivanje s partnerom.
Zdravlje: Pokušajte smanjiti stres kroz kretanje ili boravak na svježem zraku.
Bik
Posao: Radni tempo se smiruje i daje vam priliku da završite započeto.
Ljubav: Moguće je ugodno iznenađenje od bliske osobe.
Zdravlje: Obratite pozornost na prehranu i probavu.
Blizanci
Posao: Tjedan donosi nove kontakte i inspiraciju za buduće projekte.
Ljubav: Zanimljiv razgovor mogao bi prerasti u nešto više.
Zdravlje: Potrebno vam je više sna i redovitih obroka.
Rak
Posao: Očekuju vas pozitivne promjene u radnom okruženju.
Ljubav: Vaše emocije su pojačane, pa izbjegavajte brzoplete reakcije.
Zdravlje: Povećajte unos tekućine i pazite na osjetljivu probavu.
Lav
Posao: Uspješno privodite kraju nešto što ste dugo planirali.
Ljubav: Strast i toplina vraćaju se u vaše odnose.
Zdravlje: Stabilni ste, ali ne pretjerujte s fizičkim naporom.
Djevica
Posao: Tjedan donosi jasnije ciljeve i osjećaj kontrole nad obavezama.
Ljubav: Partner vas iznenađuje pažnjom i razumijevanjem.
Zdravlje: Potrebno vam je više odmora i opuštanja.
Vaga
Posao: Ulažete dodatni trud u posao i rezultati će se uskoro pokazati.
Ljubav: Komunikacija s partnerom postaje otvorenija i iskrenija.
Zdravlje: Pokušajte pronaći ravnotežu između posla i privatnog života.
Škorpion
Posao: Novi planovi i ideje mogu donijeti značajne promjene.
Ljubav: Osjećate dublju povezanost s osobom koja vam je važna.
Zdravlje: Dobar je trenutak za male promjene u svakodnevnim navikama.
Strijelac
Posao: Donosite odluku koja vas vodi u pozitivnom smjeru.
Ljubav: Slobodni Strijelci mogli bi upoznati nekoga inspirativnog.
Zdravlje: Energija vam raste, ali pazite da ne pretjerate.
Jarac
Posao: Tjedan donosi stabilnost i priliku da pokažete svoj autoritet.
Ljubav: Potreban vam je iskren razgovor koji će donijeti jasnoću.
Zdravlje: Umor se nakuplja – spavajte više i jedite redovito.
Vodenjak
Posao: Prilika za suradnju ili novi projekt otvara vam nove perspektive.
Ljubav: Privlači vas osoba koja razmišlja slično kao vi.
Zdravlje: Uvedite više kretanja i boravka na zraku.
Ribe
Posao: Tjedan je povoljan za završetak dugoročnih obaveza.
Ljubav: Emocije su pojačane, ali izbjegavajte drame i nesporazume.
Zdravlje: Mirne večeri i lagana prehrana donose vam ravnotežu, piše index.