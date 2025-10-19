Sedmični horoskop: Dobre vijesti, promjene u odnosima i važni razgovori

Donosimo astrološku prognozu za razdoblje od 20. do 26. listopada 2025. godine.

Ovan

Posao: Početak tjedna donosi novi zadatak koji će vas motivirati i razbuditi.

Ljubav: Emotivna iskrenost donosi dublje povezivanje s partnerom.

Zdravlje: Pokušajte smanjiti stres kroz kretanje ili boravak na svježem zraku.

Bik

Posao: Radni tempo se smiruje i daje vam priliku da završite započeto.

Ljubav: Moguće je ugodno iznenađenje od bliske osobe.

Zdravlje: Obratite pozornost na prehranu i probavu.

Blizanci

Posao: Tjedan donosi nove kontakte i inspiraciju za buduće projekte.

Ljubav: Zanimljiv razgovor mogao bi prerasti u nešto više.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna i redovitih obroka.

Rak

Posao: Očekuju vas pozitivne promjene u radnom okruženju.

Ljubav: Vaše emocije su pojačane, pa izbjegavajte brzoplete reakcije.

Zdravlje: Povećajte unos tekućine i pazite na osjetljivu probavu.

Lav

Posao: Uspješno privodite kraju nešto što ste dugo planirali.

Ljubav: Strast i toplina vraćaju se u vaše odnose.

Zdravlje: Stabilni ste, ali ne pretjerujte s fizičkim naporom.

Djevica

Posao: Tjedan donosi jasnije ciljeve i osjećaj kontrole nad obavezama.

Ljubav: Partner vas iznenađuje pažnjom i razumijevanjem.

Zdravlje: Potrebno vam je više odmora i opuštanja.

Vaga

Posao: Ulažete dodatni trud u posao i rezultati će se uskoro pokazati.

Ljubav: Komunikacija s partnerom postaje otvorenija i iskrenija.

Zdravlje: Pokušajte pronaći ravnotežu između posla i privatnog života.

Škorpion

Posao: Novi planovi i ideje mogu donijeti značajne promjene.

Ljubav: Osjećate dublju povezanost s osobom koja vam je važna.

Zdravlje: Dobar je trenutak za male promjene u svakodnevnim navikama.

Strijelac

Posao: Donosite odluku koja vas vodi u pozitivnom smjeru.

Ljubav: Slobodni Strijelci mogli bi upoznati nekoga inspirativnog.

Zdravlje: Energija vam raste, ali pazite da ne pretjerate.

Jarac

Posao: Tjedan donosi stabilnost i priliku da pokažete svoj autoritet.

Ljubav: Potreban vam je iskren razgovor koji će donijeti jasnoću.

Zdravlje: Umor se nakuplja – spavajte više i jedite redovito.

Vodenjak

Posao: Prilika za suradnju ili novi projekt otvara vam nove perspektive.

Ljubav: Privlači vas osoba koja razmišlja slično kao vi.

Zdravlje: Uvedite više kretanja i boravka na zraku.

Ribe

Posao: Tjedan je povoljan za završetak dugoročnih obaveza.

Ljubav: Emocije su pojačane, ali izbjegavajte drame i nesporazume.

Zdravlje: Mirne večeri i lagana prehrana donose vam ravnotežu, piše index.

