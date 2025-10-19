Mjesečni horoskop za studeni/novembar 2025.: nekima se smiješe poslovni uspjesi, a nekima stižu ljubavna iskušenja!

Blizancima stiže mnoštvo novih poznanstava i zanimljivih razgovora. Vaše komunikacijske vještine bit će izraženije nego ikad, što će vam pomoći i u poslu i u privatnom životu. Za Škorpione, kraj jeseni donosi razdoblje dubokih unutarnjih promjena i preispitivanja životnih vrijednosti. Možda ćete osjetiti snažnu potrebu da se oslobodite svega što vas opterećuje ili sputava.
Studeni/novembar 2025. obećava da će biti razdoblje puno događaja, iznenađenja i transformacija za mnoge horoskopske znakove.
Donosi nove prilike, neočekivana otkrića i promjene koje će utjecati i na vaš osobni i na profesionalni život.
Evo astrološke prognoze za ovaj dinamičan mjesec.
Ovan
Ovnovi će proživjeti razdoblje intenzivnog samousavršavanja i pojačane ambicije.
Osjetit ćete snažan nalet energije koji će vam pomoći da prevladate sve prepreke.
Moguć je proboj u karijeri ako pokažete inicijativu i ne bojite se preuzeti odgovornost za nove projekte.
U ljubavi budite pažljiviji prema partneru – vaš odnos može dosegnuti novu razinu bliskosti i povjerenja.
Ne zaboravite posvetiti vrijeme hobijima i aktivnostima koje vas opuštaju – to će vam pomoći da održite unutarnju ravnotežu.
Bik
Bikovima se otvaraju mogućnosti za financijski rast i jačanje stabilnosti.
Mogući su novi izvori prihoda ili uspješne investicije.
Tijekom ovog razdoblja važno je ostati fleksibilan i otvoren za nove ideje, čak i ako vam se u početku čine neobične.
U odnosima s voljenima izbjegavajte tvrdoglavost i pokušajte pronaći kompromis.
Vaša intuicija bit će izuzetno snažna – poslušajte je prilikom donošenja važnih odluka.
Blizanci
Blizancima stiže mnoštvo novih poznanstava i zanimljivih razgovora.
Vaše komunikacijske vještine bit će izraženije nego ikad, što će vam pomoći i u poslu i u privatnom životu.
Ovo je izvrsno vrijeme za učenje, razmjenu iskustava i pokretanje novih projekata koji zahtijevaju kreativnost i originalnost.
Ipak, budite oprezni s ishitrenim odlukama, posebno kada je riječ o većim kupovinama.
Nađite vremena za odmor i punjenje baterija kako biste izbjegli iscrpljenost.
Rak
Za Rakove, studeni/novembar će biti mjesec jačanja obiteljskih odnosa i stvaranja osjećaja topline i sigurnosti.
Osjetit ćete potrebu za stabilnošću i unutarnjim mirom.
Idealno je vrijeme za rješavanje pitanja vezanih uz nekretnine, preseljenje ili renoviranje doma.
Moguće su i neočekivane, ali pozitivne promjene na poslu koje otvaraju nove mogućnosti.
Ne povlačite se previše u sebe – podijelite svoje misli i brige s bližnjima, jer će vam njihova podrška puno značiti.
Zdravlje će postati vaš prioritet – obratite pažnju na prehranu i odmor.
Lav
Lavovima slijedi razdoblje u kojem mogu zablistati i privući zasluženo priznanje.
Vaša karizma i samopouzdanje bit će u porastu, pa iskoristite taj trenutak za promociju svojih ideja i projekata.
Na ljubavnom planu moguć je val strasti – bilo kroz nove susrete, bilo kroz obnovljene osjećaje u postojećoj vezi.
Budite pažljivi s troškovima i ne rasipajte energiju ni novac na nepotrebne stvari.
Ako vam je potrebna pomoć, ne oklijevajte je zatražiti – to nije znak slabosti, nego mudrosti.
Djevica
Studeni/novembar 2025. naglašava važnost zdravlja i osobnog razvoja za Djevice.
Ovo je idealno vrijeme za započinjanje nove dijete, uvođenje redovitog vježbanja ili prekid s lošim navikama.
Na poslu su mogući novi izazovi koji zahtijevaju preciznost, strpljenje i fokus na detalje.
Financijski budite oprezni i promišljeno planirajte troškove.
Odnosi s kolegama mogu se znatno poboljšati ako pokažete više otvorenosti, razumijevanja i povjerenja.
Vaga
Vagama zvijezde donose harmoniju u osobnim odnosima i mogućnost za romantična iskustva.
Ako ste slobodni, velika je vjerojatnost da ćete upoznati osobu s kojom ćete osjetiti duboku povezanost.
Za one u vezi, ovo je vrijeme zajedničkih planova i učvršćivanja odnosa.
U poslovnoj sferi mogu se pojaviti unosne ponude za suradnju, no budite oprezni pri potpisivanju važnih ugovora ili dogovora.
Posvetite pažnju svom unutarnjem svijetu i pronađite vremena za kreativnost, umjetnost i osobno izražavanje.
Škorpion
Za Škorpione, kraj jeseni donosi razdoblje dubokih unutarnjih promjena i preispitivanja životnih vrijednosti.
Možda ćete osjetiti snažnu potrebu da se oslobodite svega što vas opterećuje ili sputava.
Ovo je idealno vrijeme za introspekciju i osobnu transformaciju
. Financijski, mogući su neočekivani prihodi, naplata dugova ili uspješne investicije.
U ljubavnim odnosima trudite se biti iskreniji i otvoreniji – to će značajno ojačati vaše veze.
Slušajte svoj unutarnji glas, jer će intuicija biti vaš najbolji vodič kroz promjene.
Strijelac
Studeni/novembar 2025. otvara Strijelcima nove horizonte – na području putovanja, učenja i osobnog razvoja.
Mnogi će se odlučiti na putovanje, studij ili istraživanje nečeg potpuno novog i uzbudljivog.
U poslovnom svijetu mogu se pojaviti prilike koje zahtijevaju hrabrost, otvoren um i optimizam.
Na privatnom planu očekuju vas ugodna iznenađenja i nezaboravni trenuci s dragim osobama.
Budite spremni na promjene i nemojte se bojati eksperimentiranja – to će vam donijeti napredak i inspiraciju.
Jarac
Jarčeve očekuje uspjeh u karijeri i prilika da dodatno učvrste svoj autoritet.
Vaš trud i predanost bit će prepoznati i nagrađeni – moguća su unapređenja, povišice ili važni novi projekti.
Ipak, u financijama budite oprezni i izbjegavajte rizična ulaganja.
Na osobnom planu važno je pronaći ravnotežu između posla i odmora te posvetiti više pažnje obitelji i partneru.
Ovo je vrijeme da postavite čvrste temelje za buduća postignuća i stabilnost.
Vodenjak
Za Vodenjake, kraj jeseni bit će ispunjen društvenim kontaktima, inspiracijom i mogućnošću da realiziraju svoje originalne ideje.
Mogli biste postati središte pažnje u svojoj profesionalnoj okolini ili timu.
Ovo je izvrsno razdoblje za sudjelovanje u zajedničkim projektima, društvenim događanjima ili humanitarnim inicijativama.
U poslovnom životu moguća su inovativna rješenja koja donose uspjeh i priznanje.
U ljubavi težite slobodi i neovisnosti, ali ne zaboravite na osjećaje partnera. Ostanite otvoreni za nova iskustva i ljude koji vas nadahnjuju.
Ribe
Za Ribe će studeni/novembar biti mjesec dubokih emocija i duhovnog rasta.
Osjetit ćete pojačanu intuiciju i empatiju, što vas može potaknuti da se posvetite kreativnim ili duhovnim aktivnostima poput meditacije, umjetnosti ili prirode.
Ovo je razdoblje u kojem ćete pronaći unutarnji mir i jasnoću.
Financijski budite oprezni s velikim troškovima i pažljivo procijenite prednosti i rizike prije donošenja odluka.
U ljubavi pokušajte ostati prizemljeni i ne idealizirati druge previše. Odmorite se, napunite baterije i dopustite si trenutke tišine i mira.