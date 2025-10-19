Mjesečni horoskop za studeni/novembar 2025.: nekima se smiješe poslovni uspjesi, a nekima stižu ljubavna iskušenja!

Blizancima stiže mnoštvo novih poznanstava i zanimljivih razgovora. Vaše komunikacijske vještine bit će izraženije nego ikad, što će vam pomoći i u poslu i u privatnom životu. Za Škorpione, kraj jeseni donosi razdoblje dubokih unutarnjih promjena i preispitivanja životnih vrijednosti. Možda ćete osjetiti snažnu potrebu da se oslobodite svega što vas opterećuje ili sputava.



Studeni/novembar 2025. obećava da će biti razdoblje puno događaja, iznenađenja i transformacija za mnoge horoskopske znakove.

Donosi nove prilike, neočekivana otkrića i promjene koje će utjecati i na vaš osobni i na profesionalni život.

Evo astrološke prognoze za ovaj dinamičan mjesec.

Ovan

Ovnovi će proživjeti razdoblje intenzivnog samousavršavanja i pojačane ambicije.

Osjetit ćete snažan nalet energije koji će vam pomoći da prevladate sve prepreke.

Moguć je proboj u karijeri ako pokažete inicijativu i ne bojite se preuzeti odgovornost za nove projekte.

U ljubavi budite pažljiviji prema partneru – vaš odnos može dosegnuti novu razinu bliskosti i povjerenja.

Ne zaboravite posvetiti vrijeme hobijima i aktivnostima koje vas opuštaju – to će vam pomoći da održite unutarnju ravnotežu.

Bik

Bikovima se otvaraju mogućnosti za financijski rast i jačanje stabilnosti.

Mogući su novi izvori prihoda ili uspješne investicije.

Tijekom ovog razdoblja važno je ostati fleksibilan i otvoren za nove ideje, čak i ako vam se u početku čine neobične.

U odnosima s voljenima izbjegavajte tvrdoglavost i pokušajte pronaći kompromis.

Vaša intuicija bit će izuzetno snažna – poslušajte je prilikom donošenja važnih odluka.

Blizanci

Blizancima stiže mnoštvo novih poznanstava i zanimljivih razgovora.

Vaše komunikacijske vještine bit će izraženije nego ikad, što će vam pomoći i u poslu i u privatnom životu.

Ovo je izvrsno vrijeme za učenje, razmjenu iskustava i pokretanje novih projekata koji zahtijevaju kreativnost i originalnost.

Ipak, budite oprezni s ishitrenim odlukama, posebno kada je riječ o većim kupovinama.

Nađite vremena za odmor i punjenje baterija kako biste izbjegli iscrpljenost.

Rak

Za Rakove, studeni/novembar će biti mjesec jačanja obiteljskih odnosa i stvaranja osjećaja topline i sigurnosti.

Osjetit ćete potrebu za stabilnošću i unutarnjim mirom.

Idealno je vrijeme za rješavanje pitanja vezanih uz nekretnine, preseljenje ili renoviranje doma.

Moguće su i neočekivane, ali pozitivne promjene na poslu koje otvaraju nove mogućnosti.

Ne povlačite se previše u sebe – podijelite svoje misli i brige s bližnjima, jer će vam njihova podrška puno značiti.

Zdravlje će postati vaš prioritet – obratite pažnju na prehranu i odmor.

Lav

Lavovima slijedi razdoblje u kojem mogu zablistati i privući zasluženo priznanje.

Vaša karizma i samopouzdanje bit će u porastu, pa iskoristite taj trenutak za promociju svojih ideja i projekata.

Na ljubavnom planu moguć je val strasti – bilo kroz nove susrete, bilo kroz obnovljene osjećaje u postojećoj vezi.

Budite pažljivi s troškovima i ne rasipajte energiju ni novac na nepotrebne stvari.

Ako vam je potrebna pomoć, ne oklijevajte je zatražiti – to nije znak slabosti, nego mudrosti.

Djevica

Studeni/novembar 2025. naglašava važnost zdravlja i osobnog razvoja za Djevice.

Ovo je idealno vrijeme za započinjanje nove dijete, uvođenje redovitog vježbanja ili prekid s lošim navikama.

Na poslu su mogući novi izazovi koji zahtijevaju preciznost, strpljenje i fokus na detalje.

Financijski budite oprezni i promišljeno planirajte troškove.

Odnosi s kolegama mogu se znatno poboljšati ako pokažete više otvorenosti, razumijevanja i povjerenja.

Vaga

Vagama zvijezde donose harmoniju u osobnim odnosima i mogućnost za romantična iskustva.

Ako ste slobodni, velika je vjerojatnost da ćete upoznati osobu s kojom ćete osjetiti duboku povezanost.

Za one u vezi, ovo je vrijeme zajedničkih planova i učvršćivanja odnosa.

U poslovnoj sferi mogu se pojaviti unosne ponude za suradnju, no budite oprezni pri potpisivanju važnih ugovora ili dogovora.

Posvetite pažnju svom unutarnjem svijetu i pronađite vremena za kreativnost, umjetnost i osobno izražavanje.

Škorpion

Za Škorpione, kraj jeseni donosi razdoblje dubokih unutarnjih promjena i preispitivanja životnih vrijednosti.

Možda ćete osjetiti snažnu potrebu da se oslobodite svega što vas opterećuje ili sputava.

Ovo je idealno vrijeme za introspekciju i osobnu transformaciju

. Financijski, mogući su neočekivani prihodi, naplata dugova ili uspješne investicije.

U ljubavnim odnosima trudite se biti iskreniji i otvoreniji – to će značajno ojačati vaše veze.

Slušajte svoj unutarnji glas, jer će intuicija biti vaš najbolji vodič kroz promjene.

Strijelac

Studeni/novembar 2025. otvara Strijelcima nove horizonte – na području putovanja, učenja i osobnog razvoja.

Mnogi će se odlučiti na putovanje, studij ili istraživanje nečeg potpuno novog i uzbudljivog.

U poslovnom svijetu mogu se pojaviti prilike koje zahtijevaju hrabrost, otvoren um i optimizam.

Na privatnom planu očekuju vas ugodna iznenađenja i nezaboravni trenuci s dragim osobama.

Budite spremni na promjene i nemojte se bojati eksperimentiranja – to će vam donijeti napredak i inspiraciju.

Jarac

Jarčeve očekuje uspjeh u karijeri i prilika da dodatno učvrste svoj autoritet.

Vaš trud i predanost bit će prepoznati i nagrađeni – moguća su unapređenja, povišice ili važni novi projekti.

Ipak, u financijama budite oprezni i izbjegavajte rizična ulaganja.

Na osobnom planu važno je pronaći ravnotežu između posla i odmora te posvetiti više pažnje obitelji i partneru.

Ovo je vrijeme da postavite čvrste temelje za buduća postignuća i stabilnost.

Vodenjak

Za Vodenjake, kraj jeseni bit će ispunjen društvenim kontaktima, inspiracijom i mogućnošću da realiziraju svoje originalne ideje.

Mogli biste postati središte pažnje u svojoj profesionalnoj okolini ili timu.

Ovo je izvrsno razdoblje za sudjelovanje u zajedničkim projektima, društvenim događanjima ili humanitarnim inicijativama.

U poslovnom životu moguća su inovativna rješenja koja donose uspjeh i priznanje.

U ljubavi težite slobodi i neovisnosti, ali ne zaboravite na osjećaje partnera. Ostanite otvoreni za nova iskustva i ljude koji vas nadahnjuju.

Ribe

Za Ribe će studeni/novembar biti mjesec dubokih emocija i duhovnog rasta.

Osjetit ćete pojačanu intuiciju i empatiju, što vas može potaknuti da se posvetite kreativnim ili duhovnim aktivnostima poput meditacije, umjetnosti ili prirode.

Ovo je razdoblje u kojem ćete pronaći unutarnji mir i jasnoću.

Financijski budite oprezni s velikim troškovima i pažljivo procijenite prednosti i rizike prije donošenja odluka.

U ljubavi pokušajte ostati prizemljeni i ne idealizirati druge previše. Odmorite se, napunite baterije i dopustite si trenutke tišine i mira.

