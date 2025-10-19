Otkrijte gdje je Mjesec u vašem horoskopu – Precizna analiza i važna poruka za vas! (kalkulator)

Mjesec je naša podsvijest i naš unutrašnji glas koji je zvijezda vodilja. Taj glas nikako ne treba zanemariti. Mjesec je otvorena knjiga, Mjesec je duša osobe i majka osobe. Tu smo najranjiviji. Tu smo u toplom kutku ili u najvećem zatvoru. Psiha je ovdje nadvladana, na ovom mjestu se osjeća. Sva pažnja je koncentrirana samo na jednu točku – emociju.

Kao što samim rođenjem imamo dva oslonca, majku i oca, tako i u svom natalnom horoskopu imamo dva glavna principa, dva od životnog značaja – Sunce, koje nam daje vitalnost i snagu, koje govori čemu stremimo i Mjesec koji sugerira kako da nešto učinimo. Sunce je cilj, a Mjesec put kojim stižemo do njega.

Mjesec u horoskopu

Dobru ili lošu, neočekivanu ili očekivanu, Mjesec fokusira emociju i drži je dok nam ne postane jasna. Iako tu mjesta Merkuru (razmišljanju) nema, nije rijedak slučaj da se stalno preispitujemo zašto smo nešto rekli, a nismo tako mislili, ili zašto uopće nismo odreagirali.

Mjesec je naša podsvijest i naš unutrašnji glas koji je zvijezda vodilja. Taj glas nikako ne treba zanemariti, ostati gluh, jer bez njega zadovoljstva nema.

Bez njega ostajemo botoksirano nasmijanog lica bez pravog osjećaja i našminkanih senzacija. Zato pustite mašti na volju, podržite svoje emocije, radujte se kad i nema realnog razloga, jer sve to vaš Mjesec voli i vrlo brzo ćete dobiti senzaciju od koje vam zastaje dah!

Iako smo rekli da razum i osjećajnost ne idu zajedno, pokušat ću objasniti kako svaki pripadnik zodijaka shvaća i vidi život.

Mjesec u Ovnu

Osoba s Mjesecom u Ovnu lako prihvaća nove ideje, život vidi kao avanturu ili što se kaže „grize” za ono što želi. „Born to be wild” sasvim lijepo ide uz njen karakter. Posjeduje prirodni entuzijazam i radost, ali eto odmah i malog problema, strpljenje joj i nije baš jača strana. Na tome se mora svjesno raditi, inače joj prijeti opasnost da izgori ne dočekavši da se njena ideja realizira.

Pomalo agresivni izvana, kamufliraju unutrašnju nesigurnost koja proizlazi iz želje da se uvijek bude prvi i najbolji. S druge strane, mentalna brzina im je jača strana, kao i brzo reagiranje na senzacije. Očekuju od sebe maksimum, kao i od svojih najbližih suradnika pa eto i nesuglasice na pomolu – nitko nije tako dobar i brz po njihovim kriterijima. Činjenica je da osobe rođene s Mjesecom u ovom znaku imaju predispozicije za vrlo visoke položaje u svakom tipu organizacije i šefovskih mjesta.

Imaju prirodan osjećaj za „vladavinu” i znaju se nametnuti drugima svojim razboritim mišljenjem. Nemirni i originalni, sami sebi postavljaju visoke ciljeve i onda neminovno dolazi do razočaranja i odustajanja. Zašto? Tajming je ovdje najveći problem. Ne može se sve uraditi brzinom koju oni osmisle.

Ne prihvaćaju tako lako sugestije drugih ljudi, ali ih potajno ipak slušaju. Emocije su jake, u velikom naboju i kratko traju. Dramatičnost naglašena, ljubav uvijek kao na filmu.

Jedna od stvari koju treba naučiti svaka osoba koja ima ovakvu poziciju Mjeseca – strpljenje.

Mjesec u Biku

Mjesec u Biku u astrologiji je poznat kao jedna od najboljih pozicija zbog svoje egzaltacije u ovom znaku. Emocionalna stabilnost je ovdje ključna riječ! Lijepe osobe, ugodnog glasa, uvijek spremne za dobru večeru i pokoji slatkiš, točno znaju što žele – udobnost, komfor i ne prevelike trzaje i stres. Takve su im i reakcije – pomalo odmjerene, usporene i promišljene.

Ovdje nema rizika i točno se zna kako se postupa u kojoj situaciji. Ove osobe obično imaju okrugle, krupne bikovske oči, obojene sjetom i pomalo mistične. Iako pomalo lijene, jako su odlučne i one su obično izvršitelji svih započetih stvari. Nikada ne odustaju, a upornost im je jača strana. Trezveno razmišljanje ne dozvoljava ishitrene reakcije po principu „tri puta mjeri, jednom sijeci”.

Ponekad ih konvencionalnost i konzervativnost mogu koštati životne radosti, ali generalno ove osobe točno osjete što je za njih dobro, nikada ne srljaju u odnose koji im na neki način ne donose satisfakciju. Raznorazni talenti su prisutni, a umjetnost je sastavni dio života. Ljubav je čvrsta, odana, stabilna i seksualno vrlo nabijena i čulna.

Čulo dodira je glavno, a miris je vrlo cijenjena senzacija. S druge strane, klasična bikovska tvrdoglavost i ljubomora mogu narušiti ovaj lijep kozmički poredak – pa zato dragi čitatelji koji ste ponosni vlasnici ovog lijepog Mjeseca, stišajte malo svoj ego!

Mjesec u Blizancima

Luckasti Blizanci i ovoj emotivnoj planeti daju svoj šarm. Ove osobe osjećaju potrebu za trenutnim i kratkim emotivnim kontaktima. Njihova emotivna osobnost vapi za stalnom promjenom, a rutina i svakodnevnica su riječi koje bi najradije izbrisali iz rječnika. Nestašni Mjesec u Blizancima, uvijek traži nešto drugačije i izazov je glavna stvar koja tjera na akciju.

Čula služe više intelektu nego emocijama. Akcija, bilo fizička ili mentalna, potpuno je neophodna da bi se osjetili sreća i zadovoljstvo. Ovdje nema pretjerane intuicije, već su ove osobe perfektne u promatranju i tumačenju tuđih reakcija. Iz tog razloga bukvalno mogu predvidjeti ponašanje drugih ljudi u određenim situacijama. Verbalno su neoborivi, najbolji govornici i mogu probuditi emocije kod drugih svojim riječima.

Zato s ovakvim položajem često srećemo pisce, novinare, radio-voditelje i sva druga zanimanja gdje je važna riječ. Vrlo su rezervirani kada je osobni život u pitanju i to znaju vješto sakriti. Zato ih mnogi mogu doživljavati hladno i neemotivno. Vješti su manipulatori kada to žele biti i kada se na bilo koji način osjete ugroženo.

Nezaobilazni u svakom društvu zbog svog šarma i luckastog ponašanja, u vječitoj potrazi za pravom osobom, kriju se iza samoće kao paravana straha od ostavljanja.

Savjet: Probudite dublje osjećaje i prepustite se emocijama kao rijeci koja će vas odvesti u sigurnu luku.

Mjesec u Raku

Još jedna izvanredna pozicija Mjeseca u Raku donosi prave sanjare i velike duše otvorene kozmičkom uplivu. Majčinski osjećaj vrlo je izražen i svaku osobu bi zaštitile da mogu.

Pre-emotivno doživljavaju svijet i svaka nepravda ih boli. Reakcije mogu biti pomalo spore pa se nerijetko događa da poslije nekog konflikta prekoravaju sebe zato što nisu rekli i učinili sve što je trebalo.

Krajnost je ovdje vrlo česta pojava pa od potpune apatije i nesvadljivosti oni prelaze crtu i postaju najgore svađalice koje prasnu u momentu. Tu i jest caka ovog planetarnog položaja – naći balans.

Intuicija je na zavidnom nivou, kao i preosjetljivost na vanjske utjecaje. Obitelj je jedna od ključnih motiva za rast i napredak, zvijezda vodilja.

S druge strane, javlja se velika racionalnost kada je novac u pitanju pa ovdje možemo sresti osobe koje se bave ekonomijom, menadžmentom, prodajom nekretnina… U svakom slučaju, u svom domu su glavni blagajnici koji rasipništvo smatraju smrtnim grijehom. Savjet: Prečeste promjene raspoloženja vas ometaju od vlastitih fokusa.

Meditirajte i što češće budite pored vode, tu ćete dobiti odgovore na svoja glavna životna pitanja.

Mjesec u Lavu

Dolazimo i do emocionalno dramatičnog Mjeseca – Mjesec u Lavu. Vrlo često sami sebi dovoljni, ovi gordi predstavnici se neće baviti ničim što ih ne zanima i u što duboko ne vjeruju. Kada stupe u akciju ne dozvoljavaju da ih itko ometa, miješa se i kritizira. Emotivno su vezani za sve što im pripada ili što se osobno odražava na njihov ego. Izuzetno procjenjuju ljude i njihove prave ili skrivene motive.

Temperament je vatren i vrlo brzo svakoga postave na svoje mjesto. Kada nekoga vole postaju previše slabi i subjektivni pa i ako to nitko ne očekuje, često se dogodi da zbog svoje brzopletosti pate.

Vrlo teško se postiže kompromis i uvijek žele izgurati do kraja, ma koliko ne bili u pravu. Imaju magnetnu seksualnu privlačnost i šarm, što obilato i koriste u raznim situacijama. Stil im je bitan i obično imaju jako dobar ukus na granici pretjerivanja. Izuzetno su pošteni i pravedni pa ih opaske na tu temu jako vrijeđaju.

Kao i kod znaka Lava, tako i Mjesec kada se nađe u ovakvoj poziciji govori uvijek o naglašenom egu i problemu sa autoritetima upravo iz tog razloga.

Savjet: Poslušajte ponekad i druge i kod ključnih odluka razmislite glavom, a ne srcem!

Mjesec u Djevici

Emocionalna selektivnost glavna je stvar kada je Mjesec u Djevici u pitanju! Imaju nevjerojatnu potrebu da iskustva koja su stekli o sebi samoanalizom dijele s drugima. Baš zbog silne želje da namaknu mak na konac, drage nam Djevice vrlo često prenaglašeno reagiraju jer njihov kurs ne smije nitko poremetiti.

Iako darežljive, kada su utrošeno vrijeme i snaga u pomoći drugima u pitanju, znaju biti i te kako škrte ako osjete da želite samo korist. Mentalna aktivnost vrlo je izražena i praktičnost je u svemu prisutna. Brižnost i stalna napetost hoće li se sve završiti kako treba opterećenje je s kojim se stalno suočavaju.

Vole da sve što stječu to učine svojim mentalnim kvalitetama i bujnom maštom. Kada im dođe žuta minuta, osobe rođene s ovakvim Mjesečevim položajem znaju biti izuzetno svadljive. Zato je glavna lekcija koju trebaju naučiti upravo da s vremena na vrijeme kažu ono što misle, a da svoju stalnu šutnju i fleksibilnost zamijene razumnom mjerom otvorenosti.

Intuicija im je izuzetno naglašena i vrlo često se interesiraju za okultno. Odličan smisao za poslovanje sa inzistiranjem na detalje. Iako zanimljive, dame s ovakvim položajem Mjeseca mogu biti izuzetnog izgleda. Nesigurnost ih lomi s vremena na vrijeme!

Savjet: Hladnoću i inhibiranost zamijenite magičnim osmjehom!

Mjesec u Vagi

Osobe s Mjesecom u Vagi svijet vide kroz ružičaste naočale. Osjećaju duboku potrebu da se svima svide i imaju urođenu učtivost, šarm i diplomatsko ponašanje.

Emocionalna stabilnost ovisi od toga koliko ih odobravaju pa eto lepršavih Vaga koje vole svima ugoditi! Mali problem – gdje ste tu vi u svemu tome? Vrlo ugodne naravi, mnogi žele biti u društvu ovih dama.

Ponekad, kada baš tako zažele, kapric im zna biti drugo ime. Imaju ogromne ideje koje zbog svoje zračne prirode često ne dovode do kraja.

Odlučnost nije jača strana, ali privid nesigurnosti ipak daje veliku snagu. Vole muziku, poeziju i umjetnost kao takvu. Partneri su im izuzetno važni i budući da najbolje funkcioniraju u suradnji s drugima, definitivno nisu solo igrači.

Obožavaju odjeću, šminku i modu generalno, ali uz veliku dozu stila.

Savjet: Morate naučiti da sami idete kroz život i da sistem vrijednosti gradite postepeno. Slušajte savjete drugih, ali ih primjenjujte selektivno. Neka vam vaša riječ bude zakon!

Mjesec u Škorpionu

Lagano dolazimo do Mjeseca koji i nije tako sretan i poletan kao u prethodnom položaju, do Mjeseca u Škorpionu. Ovaj Mjesec u astrologiji poznat kao Mjesec u padu, donosi nosiocima ovog položaja jedno breme – breme visoke inteligencije i oprečnih osjećaja koja se komešaju i stvaraju pravu buru emocija. Posesivnost je glavna riječ koja opisuje zanimljive osobe s oštrim crtama lica – prave Škorpione!

Emocije su intenzivne i često se temelje na intenzivnim željama. Vrlo brzo donose sud o drugima i žele dominirati. Odlično izvršavaju zadatke, imaju veliki potencijal i poduzetni su.

Ove osobe često imaju problema u emotivnim odnosima jer stvari vide crno-bijelo, a ego i ljubomora vrlo često im potpuno zaslijepe vid i realno rasuđivanje. Osobnost im je vrlo kompleksna, jako lako shvaćaju motive drugih i odlični su psiholozi.

Ponekad im manjka suosjećanja za druge, ali kada se posvete jednom odnosu u njega ulažu sve što imaju! Seksualnost je vrlo izražena i žene s ovim položajem vrlo često privlače pažnju muškaraca. Pogrešan odabir partnera je sasvim uobičajena stvar.

Savjet: Svaku odluku pustite da prenoći. Radite malo na kontroliranju svoje impulzivnosti, više vjerujte ljudima!

Mjesec u Strijelcu

Mjesec u Strijelcu ili emotivni idealizam koji krasi ovaj znak prožima sve segmente njihovog postojanja. Na druge ljude reagiraju kao da su dio njih samih i teže da se stope sa svima. Otvoreni su i prijateljski nastrojeni poput malog djeteta. Snažan proročki osjećaj i inspiracija uvijek ih nagnaju da za nečim tragaju. Nemirnog duha, često im nedostaje kontinuitet.

Sud im je uvijek ispravan, uvijek na strani pravde – ovdje često srećemo pravnike, odvjetnike i sve one koji se zalažu za ljudska prava.

Kada se fokusiraju na jednu stvar, nema te sile koja će ih u tome omesti. Pošto su i duhom i tijelom znatiželjni i nemirni, potrebna im je i fizička i mentalna aktivnost. Obožavaju sport i svaki vid rekreacije im je dobrodošao.

Uvijek traže dublji smisao – ovdje nalazimo i najveće vjernike i najveće agnostike, profesore i sve one koji podučavaju visoku filozofiju.

U ljubavi željni avanture koja se obično završava nekom morskom fantazijom, nosioci ovog položaja do kraja života ostaju vjerni zaljubljenici u romantiku.

Savjet: Iako ste slobodnog duha, probajte razviti osjećaj za zajednicu i prihvaćajte norme i standarde, jer ćete jedino tim putem doći do glavne životne nagrade – potpune sreće.

Mjesec u Jarcu

Mjesec u Jarcu, ili još poznat kao Mjesec u egzilu, naglašava hladnoću i distanciranost kao ključne principe funkcioniranja. Imaju potrebu da ih priznaju kao moćnu i jaku osobu. Ovdje je poslovni aspekt vrlo naglašen. Na prvi pogled pravi gorostasi, ove osobe su vrlo nesigurne kada je riječ o njihovoj vrijednosti i stalno se samoispituju. Imaju visoke kriterije za sebe pa to i od drugih očekuju.

U ljubavi su vrlo hladni, ponekad i proračunati, mada definitivno ne znaju iskazati ono što osjećaju. Odlični su za rukovodeće poslove bilo koje vrste i pravičnost je njihova velika vrlina.

Do svog položaja dolaze polako, ali kada jednom to postignu stabilnost je zagarantirana.

Vrlo su odani prijatelji, mada je jako teško ući u njihov krug voljenih osoba. Na brak se obično odlučuju kasnije i to je jedan do kraja života. Radi forme istrpjeli bi svakakav sadržaj.

Otuda i savjet za njih: Odstupite malo od zvaničnih stvari, prepustite se uživanju. Nije sve crno ili bijelo i dajte sebi malo oduška! Život je vrijedan, zato se nasmijte susjedu u liftu i uljepšajte sebi dan!

Mjesec u Vodenjaku

Osobe sa Mjesecom u Vodenjaku iskustvo doživljavaju kao područje na kojem će se dokazivati. Idealisti su po prirodi i sloboda im je na prvom mjestu. Zato osjećaj bliskosti ovdje vrlo često ostaje nedostižan. Konkretan cilj je zaista prijeko neophodan kako bi ostali fokusirani.

Imaju univerzalne kvalitete i idu ispred svog vremena. Često su neshvaćeni i okarakterizirani kao freakovi. Bujna mašta i talent su sinonim za ovaj planetarni položaj, međutim živčana napetost je jako prisutna.

Stalne vježbe relaksacije ovdje mogu mnogo pomoći i dovesti u sklad duh i um.

Vole sve što je nekonvencionalno i iznad svega cijene osobnu nezavisnost i slobodu.

Ovo ih može koštati iskrenih emotivnih odnosa pa je otud savjet za osobe s Mjesecom u Vodenjaku, da stišaju svoje probuđene buntovničke instinkte i preobrate se u male mace kako bi, makar na kratko, uhvatile svoju emotivnu sreću.

Mjesec u Ribama

Došli smo i do posljednjeg, ali ne i manje bitnog zodijačkog znaka – Mjeseca u Ribama. Ključna riječ – instinktivnost!

Ovaj položaj, možda više nego bilo koji drugi, govori o tome da smo satkani od osjećaja suptilnih i grubih, snažnih i tananih i osobe rođene u ovom znaku sve to znaju, njihovo šesto čulo je na izvanrednom nivou.

Pre-emotivni, shvaćaju probleme cijelog čovječanstva. Zato treba voditi računa o mentalnom sklopu i sastavu koji ovdje lako strada uslijed nepažnje.

Ovo su ljubavni ovisnici, namirisani najerotičnijim parfemom. Ne vole da se hladno suočavaju sa problemom i uvijek traže ono najbolje u čovjeku.

Naravno, glavni problem je, pretpostavljamo, objektivnost. Zbog svoje naivnosti često stradaju kako u emotivnim, tako i u svim drugim odnosima od povjerenja.

Savjet: Pratite svoju intuiciju, ona će vam mnogo toga reći. Osluškujte svoj organizam, nikada ne idite protiv sebe, ma kako vam djelovalo sa strane. Vaš unutrašnji glas nikada ne griješi!

Jovana Milošević/lovesensa

