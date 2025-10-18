Sedmični horoskop od 18. do 24. oktobra 2025.: Šta čeka vaš znak?

Ovan

LJUBAV: Izazovne Venerine vibracije bude vašu sumnjičavost i jačaju nepovjerenje. Katkad će vam se činiti da partner na vaš odnos gleda isto kao i vi, a i da su mu se osjećaji promijenili.

POSAO: Mogli biste i pretjerati s preuzetim obavezama i zahtjevnim zadacima. Nakon vikenda zakomplicirat će se dugotrajni pregovori. Pazite na financije, poslovne knjige i važne dokumente.

PRILIKA SEDMICE: U četvrtak, 23. 10., intuicija će vam jasno pokazati kojim putem trebate ići.

Bik

LJUBAV: Potezi ljubavnog izabranika navest će vas da promijenite pristup vezi i planovima za zajedničku budućnost. Osjećaji koje ste pokušali potisnuti vratit će vam se još većom žestinom.

POSAO: Otkrivate nove interese i izvore zarade, no morate paziti da ne gubite vrijeme uzalud. Ne smijete dopustiti da drugi prisvajaju vaše ideje niti da vas nadređeni previše iskorištavaju.

PRILIKA SEDMICE: U ponedjeljak, 20. 10., opušteni ugođaj omogućit će vam da pružite najbolje od sebe.

Blizanci

LJUBAV: U drugoj polovini sedmice seksualna privlačnost između vas i partnera nalikovat će onoj s početka veze, a ako ste solo, naći ćete se na pragu romanse koja će vas potpuno obuzeti.

POSAO: Novi posao započet će s kašnjenjem i neočekivanim problemima, no pokazat će se da su to bile samo prolazne teškoće. Zajednički projekt ima velike izglede da vam unaprijedi karijeru.

PRILIKA SEDMICE: Sticaj povoljnih okolnosti sredinom sedmice donosi vam šansu za napredovanje.

Rak

LJUBAV: Potrošit ćete mnogo vremena na virtualnu komunikaciju, poklanjajući povjerenje i sumnjivim tipovima. Nećete jasno odvojiti ljubav od prijateljstva ili ćete sebi flertom zakomplicirati život.

POSAO: Pokoje razočaranje neće vas odvratiti od onoga što želite napraviti. Crpit ćete snagu iz prkosa i porodice. Kad se nađete pred zidom, nemojte tražiti krivca, nego pronađite drugi put.

PRILIKA SEDMICE: Provedite vikend u prirodi; otiđite u vikendicu, park prirode ili planine,piše Avaz

Lav

LJUBAV: Romantični život pati zbog nesređenih porodičnih prilika. Suprotna strana neće imati sluha za vaše probleme pa ćete češće bježati u svoj svijet. Obnovit ćete kontakt sa starom ljubavi.

POSAO: Pokazivat ćete manjak volje za saradnjom, posebino budete li trebali preuzeti veću odgovornost te podijeliti svoje znanje i iskustvo s drugima. Pogodit će vas tuđa zavist i loše kritike.

PRILIKA SEDMICE: Ako želite izbjeći svađu, u srijedu, 22. 10., pokušajte bar odglumiti toleranciju.

Djevica

LJUBAV: Bit ćete jasni i konkretni pa će vaš izabranik znati kako se treba postaviti. Oni koji vas površno poznaju iznenadit će se kad otkriju koliko možete biti odlučni i uporni.

POSAO: Bit ćete razbacani na sto strana pa ćete se morati dobro organizirati da obavite sve kako treba. Zbog pitanja vezanih za stanovanje, u ponedjeljak, 20. 10., zanemarit ćete radne obaveze.

PRILIKA SEDMICE: Da biste pobijedili monotoniju u ljubavnoj vezi, u subotu, 18. 10., ubrizgajte joj malo adrenalina.

Vaga

LJUBAV: Dat ćete sve od sebe da osvojite pojedinca koji se izdvaja izgledom i ugledom. Bit ćete uporni, šarmantni i duhoviti. Ako ste u vezi, partner će vas oduševljavati romantičnim gestama.

POSAO: Razvoj novog projekta opravdat će vaša ulaganja i razbiti početne sumnje. Saradnik kojem ste pružili drugu priliku uvjerit će vas da ste ispravno postupili kad ste mu ukazali povjerenje.

PRILIKA SEDMICE: U utorak, 21. 10., otiđite u salon ljepote. Oraspoložit će vas poboljšanje izgleda, pa čak i mala promjena

Škorpija

LJUBAV: Vodit ćete zanimljive virtualne razgovore i zabavljati se flertom, no ukaže li vam se prilika za ozbiljniji korak, ustuknut ćete. Zauzeti će imati više razumijevanja za partnerove probleme.

POSAO: Pojavit će se zanimljive mogućnosti na finansijskom planu koje će zahtijevati dozu hrabrosti i snalažljivosti. Znat ćete kome se trebate obratiti u slučaju problema i odugovlačenja.

PRILIKA SEDMICE: Poslovno putovanje donosi vam priliku za korisno poznanstvo.

Strijelac

LJUBAV Uživat ćete u ljubavnim igrama. Pokaže li partner dovoljno emocija, strasti i erotske inicijative, neće vam trebati niko drugi. No, bude li vam dosadno, mogli biste zaigrati opasnu igru.

POSAO: Mogli biste sarađivati s pojedincem koji vam je blizak po svjetonazoru. Bez obzira na to kakav će biti prvi dojam, poželjno je da ne gajite prevelika očekivanja dok ne vidite kako se stvari razvijaju.

PRILIKA SEDMICE: Imate li višak kilograma, već početkom sedmice krenite na dijetu.

Jarac

LJUBAV: Katkad ćete biti malodušni, a i pomalo zasićeni mjestima koja posjećujete i ljudima s kojima se družite. Ne gubite nadu da ćete pronaći srodnu dušu i uživati u zanosnim iskustvima.

POSAO: Intenzivno ćete komunicirati s klijentima, no vaši pokušaji da sredite neke pogoršane odnose neće polučiti željeni rezultat. Nametnut ćete ritam koji drugi neće moći slijediti.

PRILIKA SEDMICE: Ako ste nadređeni, osmislite kako prikladno nagraditi kvalitetne uposlenike.

Vodolija

LJUBAV: Venera kumuje promjenama koje vode preporodu ljubavnog odnosa. Ako ste solo, saznat ćete da jedan znanac gori od želje da vam se približi i otkrije svoje osjećaje.

POSAO: Imat ćete poteškoća s koncentracijom, ali i s kolegama koji nemaju dovoljno znanja ni iskustva. Poslujete li s prijateljima, u srijedu ćete se teško dogovoriti i oko jednostavnih pitanja.

PRILIKA SEDMICE: Nećete pogriješili ako uložite u izgled – partner će pokazati da ste mu vrlo privlačni.

Ribe

LJUBAV: Osjećate veliku potrebu za erotskim uzbuđenjima. Povoljne finansijske vijesti povećat će vaš libido, dok će vas skladan privatni život inspirirati da se više trudite i u drugim područjima.

POSAO: Motivirani ste za povećani rad i razmjenu iskustava s drugima. Ostavit ćete dobar dojam na nadređene pa se možete nadati angažmanu koji će vam omogućiti veću novčanu stabilnost.

PRILIKA SEDMICE: U srijedu, 22. 10., dobit ćete važne odrednice za buduće finansijske poteze.

