Najgori lažljivci horoskopa rođeni su ova tri znaka!

Kod njih se svaka emocija vidi na licu, a pokušaji skrivanja istine završavaju nespretno i očigledno.

Astrologija otkriva da određeni znakovi jednostavno nisu stvoreni za pretvaranje – previše su iskreni, transparentni ili emocionalno otvoreni.

Čak i kad pokušaju izreći „bijelu laž“, njihova iskrenost ih vrlo brzo oda. Prema zvijezdama, upravo su ovi znakovi najgori lažljivci – jer jednostavno ne znaju glumiti.

Rak

Rakovi su previše emotivni da bi mogli sakriti istinu. Njihove reakcije su iskrene, a lice im odmah otkriva kako se osjećaju. Kada pokušaju lagati, glas im zadrhti, pogled pobjegne, a cijela energija im se promijeni. Ne snalaze se dobro u neiskrenim situacijama jer osjećaju krivnju čim pokušaju nešto prikriti. Njihova potreba za iskrenošću jača je od želje da izbjegnu neugodu, pa je kod njih gotovo nemoguće ne primijetiti kad nisu iskreni.

Strijelac

Strijelčevi su poznati po brutalnoj iskrenosti i direktnosti. Oni ne vide smisao u laganju jer vjeruju da istina, ma koliko neugodna bila, uvijek ispliva na površinu. Kada pokušaju nešto prešutjeti, brzo se zbune ili sami nehotice otkriju ono što su htjeli sakriti. Njihov glas i geste ih odmah odaju, a često sve priznaju kroz šalu kako bi smanjili napetost. Za Strijelčeve je iskrenost oblik slobode, pa ih laganje doslovno guši.

Lav

Lavovi ne znaju lagati jer previše cijene svoj ugled i ponos. Za njih bi hvatanje u laži bilo znak slabosti, što ne mogu podnijeti. Osim toga, imaju toliko izražajnu mimiku da im svaka laž jednostavno „piše na čelu“. Ako pokušaju nešto sakriti, njihovo ponašanje postane teatralno, a reakcije pretjerane. Lavovi su najiskreniji kad govore iz srca i zato im je teško uspješno glumiti bilo šta drugo, prenosi Index.

