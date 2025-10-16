Sud EU presudio: Kućni ljubimci se tretiraju kao “prtljag“ u avioprijevozu

Presuda proizlazi iz slučaja psa koji je u oktobru 2019. godine pobjegao iz transportnog kaveza na aerodromu u Buenos Airesu i nikada nije pronađen. Njegov vlasnik je od aviokompanije Iberia tražio odštetu od 5.000 eura, što je kompanija osporila, tvrdeći da je odgovornost ograničena prema pravilima Europske unije o prevoznoj prtljazi.

Najviši europski sud zaključio je da se Montrealska konvencija iz 1999. godine, koja uređuje odgovornost avioprevoznika za prtljag, odnosi na sve predmete prevožene u prtljažniku, uključujući i životinje. Iako zakoni Europske unije i Španije priznaju životinje kao živa bića s osjećajima, sud u Luksemburgu naglasio je da okvir Konvencije predviđa isključivo materijalnu naknadu za izgubljene ili oštećene stvari.

Prema presudi, aviokompanije nisu dužne plaćati iznose veće od onih predviđenih Montrealskom konvencijom, osim ako putnici ne prijave “poseban interes” za predmet, što predstavlja mehanizam koji je prvobitno osmišljen za nežive predmete.

“Sud utvrđuje da kućni ljubimci nisu isključeni iz pojma ‘prtljag’. Iako uobičajeno značenje te riječi upućuje na objekte, to samo po sebi ne znači da životinje ne potpadaju pod taj pojam”, navedeno je u saopćenju Suda pravde EU.

Presuda potvrđuje postojeći pravni okvir i ograničava odgovornost aviokompanija za izgubljene kućne ljubimce, osim ako vlasnici unaprijed ne prijave višu vrijednost i ne uplate dodatnu naknadu. Za avioprijevoznike koji posluju u Europi, odluka donosi veću pravnu sigurnost i zaštitu od većih finansijskih zahtjeva,piše N1

Odluka će služiti kao smjernica nacionalnim sudovima u usklađivanju međunarodnog prava o zračnom prevozu s europskim standardima zaštite životinja, navodi Politico.

