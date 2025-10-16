Kosa vam opada više nego inače: Evo zašto i šta učiniti

Prirodni ciklus rasta kose

Kosa raste u ciklusima: faza rasta (anagena), prelazna faza (katagena) i faza mirovanja (telogena). Tokom ljeta kosa je često u anagenoj fazi, potaknuta dužim danima i većom izloženošću svjetlu. Kada dani postanu kraći, folikuli ulaze u telogenu fazu, što prirodno rezultira pojačanim ispadanjem vlasi u ranu jesen. Stručnjaci procjenjuju da je riječ o 50 do 100 vlasi dnevno, što je unutar normalnih granica.

Utjecaj okolice i životnog stila

iselinama jača folikule iznutra.

Nježna njega – izbjegavajte grubo češljanje mokre kose, učestalo korištenje pegle ili figara te agresivne hemijske tretmane.

Masaža vlasišta – potiče mikrocirkulaciju i opskrbu folikula hranjivim tvarima.

Dodaci prehrani – biotin, kolagen i suplementi s vitaminom D mogu biti podrška, ali se prije uzimanja preporučuje savjetovanje s ljekarom.

Pravilno pranje – šamponi bez sulfata i balzami s prirodnim uljima pomažu u očuvanju vlage i elastičnosti kose.

Kada potražiti stručnu pomoć

Ako primijetite pretjerano i dugotrajno ispadanje (više od 150 vlasi dnevno ili vidljivo prorjeđivanje), najbolje je potražiti savjet dermatologa ili trihologa. U nekim slučajevima gubitak kose može biti znak hormonalnih promjena, bolesti štitnjače, anemije ili drugih zdravstvenih problema.

Jesenje opadanje kose u većini slučajeva je prirodna i prolazna pojava. Umjesto panike, usredotočite se na zdravu prehranu, nježnu njegu i redovnu hidrataciju. Kosa će se, s povratkom stabilnijeg hormonskog balansa i dužih dana, prirodno obnoviti i vratiti u svoju uobičajenu fazu rasta, prenosi Avaz.

