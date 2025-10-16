Svaštara

Kosa vam opada više nego inače: Evo zašto i šta učiniti

Objavljeno prije 22 minute

Tokom jesenjih mjeseci mnogi primijete da na češlju ili podu ostaje više vlasi nego inače. Iako može zvučati zabrinjavajuće, jesenje opadanje kose uglavnom je prirodan proces koji se može ublažiti pravilnom njegom i nekoliko pametnih navika.

Prirodni ciklus rasta kose

Kosa raste u ciklusima: faza rasta (anagena), prelazna faza (katagena) i faza mirovanja (telogena). Tokom ljeta kosa je često u anagenoj fazi, potaknuta dužim danima i većom izloženošću svjetlu. Kada dani postanu kraći, folikuli ulaze u telogenu fazu, što prirodno rezultira pojačanim ispadanjem vlasi u ranu jesen. Stručnjaci procjenjuju da je riječ o 50 do 100 vlasi dnevno, što je unutar normalnih granica.

Utjecaj okolice i životnog stila

iselinama jača folikule iznutra.

Nježna njega – izbjegavajte grubo češljanje mokre kose, učestalo korištenje pegle ili figara te agresivne hemijske tretmane.

Masaža vlasišta – potiče mikrocirkulaciju i opskrbu folikula hranjivim tvarima.

Dodaci prehrani – biotin, kolagen i suplementi s vitaminom D mogu biti podrška, ali se prije uzimanja preporučuje savjetovanje s ljekarom.

Pravilno pranje – šamponi bez sulfata i balzami s prirodnim uljima pomažu u očuvanju vlage i elastičnosti kose.
Kada potražiti stručnu pomoć

Ako primijetite pretjerano i dugotrajno ispadanje (više od 150 vlasi dnevno ili vidljivo prorjeđivanje), najbolje je potražiti savjet dermatologa ili trihologa. U nekim slučajevima gubitak kose može biti znak hormonalnih promjena, bolesti štitnjače, anemije ili drugih zdravstvenih problema.

Jesenje opadanje kose u većini slučajeva je prirodna i prolazna pojava. Umjesto panike, usredotočite se na zdravu prehranu, nježnu njegu i redovnu hidrataciju. Kosa će se, s povratkom stabilnijeg hormonskog balansa i dužih dana, prirodno obnoviti i vratiti u svoju uobičajenu fazu rasta, prenosi Avaz.


