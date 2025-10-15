3 kineska horoskopska znaka ulaze u period velike sreće od 16. oktobra: Problemi nestaju i ostvaruju sve što su želeli

Od 16. oktobra 2025. godine, pripadnici tri horoskopska znaka, Zmaja, Svinje i Majmuna, ulaze u povoljan astrološki period.

Astrolozi primijećuju da energija stvorena sjedinjenjem elemenata Drveta i Metala formira retku konstelaciju pogodnu za pozitivne promene. Od ovog datuma kosmičke energije intenzivno deluju i podržavaju one koji su spremni da preduzmu akciju.

Zmajevi će imati široke perspektive u profesionalnoj i finansijskoj sferi. Važni događaji, uključujući potencijalno sudbonosne susrete, predviđaju se između 17. i 21. oktobra. Pojačana aktivnost pomoći će im da završe ranije započete projekte i samouvereno krenu naprijed.

Svinje mogu očekivati pozitivne promene u ličnom životu, porodici i emotivnoj stabilnosti. Njihova sposobnost da pronađu kompromis omogućiće jačanje odnosa i ostvarenje dugogodišnjih ciljeva.

Majmuni će se susresti sa novim prilikama u kreativnosti, komunikaciji i profesionalnom napredovanju. Njihova inicijativa i harizma biće tražene, a vještine mogu dovesti do značajnih projekata, putovanja ili unaprijeđenja u karijeri.

Astrolozi savjetuju sva tri znaka da ostanu otvorena za promjene i aktivno prihvate ponuđene prilike. Energetska dinamika oktobra olakšaće prevazilaženje starih teškoća i otvoriće nove horizonte, piše glossy.

