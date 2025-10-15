Stiže sezona Škorpije, udara baš 23. oktobra: 3 znaka će biti baš pogođena, morat će oko mnogo stvari dobro da promisle

Sezona Škorpije počinje 23. oktobra i traje do 22. novembra, donoseći period dubokih emocija, transformacije i suočavanja sa sobom.

Nakon lagane i društvene sezone Vage, energija postaje intenzivnija – Škorpija nas vodi u svet istine, intuicije i regeneracije.

Najveće promjene tokom ovog perioda osjetiće Škorpije, Rakovi i Ribe, dok će Lavovi, Bikovi i Vodolije imati više izazova. Ovim znakom vladaju Pluton i Mars, planete koje simbolizuju moć, strast i unutrašnju snagu, pa je ovo vreme kada se mnogi povlače u sebe, preispituju odnose, navike i sopstvene motive.

U ljubavi, sezona Škorpije donosi snažne emocije, posesivnost i potrebu za iskrenošću. Odnosi koji su iskreni mogu postati dublji, dok će oni zasnovani na lažima lako pucati. Slobodni mogu upoznati osobu koja ih magnetski privlači ili inspiriše na duhovnom nivou.

Na poslovnom planu, Škorpijina energija traži istrajnost, fokus i promišljeno djelovanje iz senke. Iako rezultati ne dolaze odmah, ovo je idealan trenutak za promene, završetak projekata i prevazilaženje prepreka.

Sezona Škorpije je vrijeme lične transformacije — kroz emotivne krize i introspekciju dolazi do oslobađanja i obnove, pa se mnogi iz ovog perioda rađaju jači i spremniji za novi početak.

