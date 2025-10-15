Pluton kreće prema naprijed – što će to pokrenuti?

Pluton, planet transformacije, moći, podsvijesti i kontrole, 14.10. izlazi iz retrogradne faze koja je započela 4.5. ove godine. Više mjeseci nešto se kuhalo i pripremalo za promjenu ispod površine stvari. Sada kada kreće prema naprijed s 1′ Vodenjaka, na svjetlo dana počet će izlaziti ono što se kuhalo ispod površine.

Mogli smo se suočiti sa starim obrascima, sjenama, kontrolom, opsesijom, ovisnostima, nekim teretima koji su djelovali ograničavajuće. Ulazimo u vrijeme kada se ruše stare strukture i priprema se teren za unutarnje osnaživanje.

Možemo vidjeti konkretne promjene, slobodnije izražavamo sebe, dolazi do konačnog završetka onih procesa koji su trajali od početka svibnja/maja. Kada se 5.2. iduće godine, Pluton ponovno vrati na mjesto s kojeg je krenuo retrogradno, nešto će se završiti ili pokrenuti. Na što nas to Pluton priprema i potiče?

Ako vam je podznak u…

OVAN

Promjene idu u društvenom životu. Pronalazite osobe koje vas osnažuju. Tu su i novi ciljevi za budućnost.

Možda će jedno prijateljstvo biti prekinuto.

BIK

Pluton djeluje u vašem polju karijere i društvenog statusa.

Osjetit ćete se osnaženo da poduzmete ono što vam može pomoći u daljnjem napretku i ostvarenju ciljeva.

BLIZANCI

Vaš pogled na svijet je u fazi revizije. Otkrivate nova učenja, pronalazite mentore ili učitelje koji vas pokreću u smjeru osobnog rasta i razvoja.

Dolazi do promjene uvjerenja.

RAK

Ovo je poticaj da izađete iz svog oklopa. Nešto se dubinski mijenja, a to može biti dobra za vašu dušu.

Suočavate se sa svojim strahovima i razvijate povjerenje u svoj moć.

LAV

Spremni ste transformirati svoje odnose. Ima li kontrole i manipulacije u vašim odnosima?

Koji odnos ostavljate iza sebe, a koji ste u prilici osnažiti produbiti.

DJEVICA

U prisutnosti je sve, sada i ovdje. Pogledajte u svoju svakodnevicu.

Čak i najmanji pomaci u segmentu posla i zdravlja mogu napraviti veliku promjenu. Neke važne odluke su pred vama.

VAGA

Moć samoizražavanja. Pronalazite hrabrost izraziti se na nove i kreativne načine.

Produbljujete odnos sa svojim unutarnjem djetetom. Strast, ljubav i avanutra.

ŠKORPION

Pronađite izvor svoje moći. Promjena unutar doma. Promjena obiteljske dinamike.

Istjerajte čudovišta iz ormara nastala u djetinjstvu. Odnos s majkom.

STRIJELAC

Moć uma. Transformacija dolazi kroz iskrenu kroz komunikaciju. Rodbinski odnosi.

Učenje, čitanje, proučavanje, pisanje. Neka vaše riječi poteku bez kontrole.

JARAC

Preuzimanje kontrole nad financijama. Transformacija odnosa s novcem.

Osnaživanje kroz osjećaj osobne vrijednosti. Pomaci na polju egzistencije.

VODENJAK

Samoosnaživanje i samokontrola. Transformacija pogleda na svije. Transformacija kroz odnos s tijelom.

Ponovna izgradnja sebe i odnosa sa sobom.

RIBE

Prepuštanje svom duhovnom putu. Pogledajte u svog unutarnjeg sabotera.

Evolucija dolazi kroz duhovnost. Integracija duše.

Julijana Oremović

