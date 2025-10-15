Uskoro počinje zimsko računanje vremena: Ovo su moguće neželjene posljedice

U tri sata ujutro satovi će se vratiti na dva, pa će mnogi uživati u „dodatnom“ satu sna. Ipak, ljekari upozoravaju da i ova promjena može uticati na zdravlje, naročito kod osoba osjetljivih na promjene ritma spavanja.

Stručnjaci s Harvard Medical Schoola objašnjavaju da pomjeranje sata, čak i kada dobijemo sat više, remeti unutrašnji biološki ritam tijela – sistem koji upravlja hormonima, metabolizmom i snom. Zbog toga se i najmanje promjene mogu odraziti na organizam.

Najčešće posljedice prelaska na zimsko računanje vremena su poremećaj sna, umor i smanjena koncentracija. Tijelu je obično potrebno nekoliko dana da se prilagodi novom ritmu spavanja i buđenja. Psiholozi napominju da u jesen dolazi do češće pojave simptoma depresije i anksioznosti, a manjak dnevne svjetlosti dodatno pogoršava raspoloženje. Istraživanja su pokazala da se u sedmicama nakon promjene vremena povećava broj depresivnih epizoda. Osim psiholoških posljedica, ljekari upozoravaju i na kratkotrajne kardiovaskularne rizike.

Promjena biološkog ritma može privremeno povisiti krvni pritisak, ubrzati rad srca i povećati nivo stresa. Prema analizi objavljenoj u časopisu Sleep Medicine Reviews, prelazak s jednog računanja vremena na drugo može povećati rizik od srčanih i moždanih udara, iako su efekti u jesen obično blaži nego u proljeće.

Umor, nesanica i lošije raspoloženje takođe mogu uticati na bezbjednost – istraživanja pokazuju da se nakon pomjeranja sata bilježi veći broj saobraćajnih nesreća jer vozači sporije reaguju i slabije su koncentrisani.

Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih načina za lakšu prilagodbu: nekoliko dana prije pomjeranja sata idite na spavanje 10 do 15 minuta ranije; provodite više vremena na dnevnom svjetlu, posebno ujutro, kako bi se tijelo lakše prilagodilo novom ritmu; održavajte redovan raspored spavanja i buđenja, čak i vikendom; izbjegavajte kofein, alkohol i upotrebu ekrana u večernjim satima; redovno se krećite i boravite na svježem zraku.

– Najvažnije je biti dosljedan – tijelo ima svoj ritam i ne voli nagle promjene. Uz malo planiranja, većina ljudi se prilagodi u roku od nekoliko dana – poručuju iz Mayo Clinic.

Uz dobru pripremu i zdrave navike, organizam će se brzo vratiti u ravnotežu – barem do proljeća, kada slijedi novi izazov: prelazak na ljetno računanje vremena, prenosi Avaz.

