Dnevni horoskop za srijedu, 15. oktobar: Škorpije izgaraju na poslu, Jarčeve pokreće ambicija, Ribe, povedite računa o zdravlju

Ovan

Tokom ovog dana najvažnije je da se okrenete sebi i ljudima oko sebe. Potrebno vam je da budete maksimalno otvoreni prema sebi i svojim potrebama. Ljubav je stabilna, piše naj žena.

Bik

Do kraja dana sve ćete činiti da se partner oseti dobro i srećno. Ovo je period kada je njemu potrebna Vaša podrška i pomoć u vezi posla i poslovne loše komunikacije. Zdravlje je odlično.

Blizanci

Srijeda je idealan dan da se posvetite porodičnim obavezama i da se vidite sa ljudima sa kojima se dugo niste vidjeli. Osoba u znaku Lava vam je velika poslovna prepreka.

Rak

Tvrdoglavo odbijate da se okrenete poslu jer vas to umara i nervira. Do kraja dana povoljne vijesti iz inostranstva u vezi poslovnog puta. Jedan član porodice vas opterećuje svojim poslovnim ambicijama.

Lav

Savršen dan da se izadje u prirodu i da budete sa drugim ljudima. Pokrenite se na sve strane jer odatle se pokrece i Vasa životna energija. Ljubav vas opterecuje i to je nemoguće rešiti danas.

Djevica

Vaša snaga je u tome da se okrenete sebi i da naučite da se opustite. Probajte da se družite sa ljudima koji su vam bliski i koji vam puno znače. Zdravstveno stanje je stabilno.

Vaga

Početak srede je pod uticajem drugih ljudi i njihovih zahteva. Ovo vas previše iritira ali ne možete da promenite neke stvari. Ljubav je veoma nestabilna i zbog toga ste mnogo nervozni.

Škorpija

U ovih narednih nekoliko dana imaćete veliki poslovni problem koji morate rešavati na uštrb privatnih obaveza. Do kraja dana mogući problemi sa kičmom i zato je važno dovoljno odmoriti.

Strijelac

Vladar vaseg znaka Jupiter aktivira vaše polje komunikacije i poslovne saradnje. Bićete prijatno iznenađeni podrškom koju vam pruža osoba u znaku Lava povodom poslovnih procesa.

Jarac

Ambicije su vam veoma dominantne i bitne, tako da ćete vikend iskoristiti u tom smislu. Poslovna strana i vaše uspjehe su vam pokretač posebno kada je u pitanju osoba u znaku Device koja vas dodatno inspiriše.

Vodolija

Idealan period da se opustite i uživate tokom ovog dana a najvaznije je da budete uz ljude koje volite i koji vas vole. Zdravlje je odlično ali ipak povedite računa da dovoljno spavate.

Ribe

Vaša snaga je u pitanju i jako je vazno povesti računa o mogučim problemima sa zdravljem. Ovo se posebno odnosi na starije pripadnike ovog znaka. Mogući su sukobi sa partnerom zbog neistine.

