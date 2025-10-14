Astrolozi: Pripadnici 4 znaka prebrzo se zaljubljuju. Često ostaju slomljena srca

Za neke znakove ljubav je poput vatre – zapali se u trenu, bez oklijevanja i bez razmišljanja o posljedicama. Oni vjeruju u emocije, u trenutak, u spoj pogleda koji sve mijenja. Zaljube se cijelim bićem, bez zadrške, ali često zaborave da nije svatko spreman voljeti istim intenzitetom. Njihovo srce ide ispred razuma, pa se iza svakog velikog “ovo je to” često krije i poneko “opet sam se prevario”, piše index.

Ribe

Ribe su sanjari zodijaka, uvijek spremne na ljubav kao da im je prva. One ne znaju voljeti polovično, kad se zaljube, već zamišljaju zajedničku budućnost. Njihova osjetljivost i vjera u dobro u ljudima često ih dovedu do razočaranja, ali i nakon boli, Ribe se vraćaju ljubavi. Jer za njih, bez emocije nema života.

Rak

Rakovi žive kroz osjećaje i teško razlikuju simpatiju od duboke povezanosti. Kad osjete toplinu, odmah otvore srce. U vezi su potpuno predani, ali zbog svoje nježnosti često postaju meta onih koji ne znaju uzvratiti istim intenzitetom. Iako im slomljeno srce zna dugo boljeti, Rakovi uvijek pronađu snagu da ponovno vjeruju u ljubav.

Vaga

Vage vole ljubav samu po sebi. One obožavaju romantiku, pažnju, zajedništvo i brzo se izgube u toj ljepoti. Zaljubljuju se u ideju o ljubavi, često prije nego što doista upoznaju osobu. Kad stvarnost ne ispuni njihova očekivanja, ostaju razočarane, ali nikad cinične. Uvijek su spremne dati još jednu šansu ljubavi, iako svaka nova pomalo boli.

Strijelac

Strijelci vole uzbuđenje i osjećaj novog početka. Kad upoznaju nekoga tko ih inspirira, odmah se otvore i prepuste emociji. No kako brzo planu, tako se znaju i opeći. Njihova potreba za slobodom i idealizmom često ih odvede u kratke, ali intenzivne veze koje ostave trag. Ipak, Strijelac se ne kaje, svaka ljubav za njega je iskustvo koje vrijedi doživjeti.

