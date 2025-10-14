S njima nema sumnje: Ovi horoskopski znakovi baš uvijek ispoštuju dogovor

U svijetu u kojem se obveze lako zaboravljaju, a planovi često ostaju samo poruka u chatu, postoje ljudi koji svoje “vidimo se” doista i misle. Kad s njima nešto dogovorite, možete biti sigurni da će se pojaviti na vrijeme, pripremljeni i s iskrenom namjerom da sve bude kako treba. Ovi horoskopski znakovi ne znaju drugačije. Njima je riječ riječ, a dogovor svetinja.

Bik

Bik je sinonim za pouzdanost. Kad nešto obeća, možete se opustiti jer će to i ispuniti. Nema kod njega praznih obećanja ni neozbiljnih dogovora – njegova riječ vrijedi više od ugovora. Bik ne voli neorganiziranost ni promjene u zadnji trenutak, pa će uvijek dati sve od sebe da ispuni što je rekao. Ako vas on čeka u dogovoreno vrijeme, znajte da to nije slučajno, nego stvar principa.

Djevica

Djevice su najtočniji i najorganiziraniji znakovi zodijaka. Kod njih nema kašnjenja, zaboravljanja ni izgovora. Kad nešto planiraju, sve je unaprijed promišljeno i precizno izvedeno. Ako se dogovorite s Djevicom, budite sigurni da je već provjerila sve detalje, od lokacije do vremena. One poštuju tuđe vrijeme jednako kao i svoje, i to ih čini ljudima na koje se uvijek možete osloniti, piše index.

