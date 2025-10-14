Život 5 horoskopskih znakova mijenja se do kraja listopada/oktobra 2025.: počinje novi krug sudbine!

Astrološke prilike otvaraju nove horizonte, a život pet horoskopskih znakova mijenja se do kraja listopada/oktobra 2025. Prema horoskopu, u tom razdoblju nas očekuje niz astroloških utjecaja koji mogu potaknuti duboke transformacije u životima mnogih ljudi.

Pomrčina Mjeseca u Biku, retrogradni Neptun u Ribama, povratak Plutona u direktan hod i ulazak Marsa u Škorpiona stvaraju intenzivnu astralnu klimu u kojoj istine izlaze na površinu, a teške odluke postaju neizbježne.

Ove znakove očekuju izazovi na poslovnom i ljubavnom planu.

Bik

Bik je ovog listopada/oktobra u središtu pozornosti zbog pomrčine Mjeseca koja se odvija upravo u njegovu znaku.

Zbog toga je jedan od pet znakova koje očekuju značajni izazovi u poslu i ljubavi.

Pred njima je prekretnica u kojoj svemir traži da se oslobode vezanosti koje sputavaju njihov osobni rast.

To može biti emotivna veza, životni stil ili čak profesionalni identitet.

Iako je Bik poznat po svojoj stabilnosti i otporu prema promjenama, ovaj mjesec im jasno pokazuje da stagnacija više nije opcija.

Oni koji pronađu hrabrost da se oslobode prošlosti bit će nagrađeni neočekivanim prilikama.

Kraj neispunjavajuće veze ili rizična, ali obećavajuća poslovna ponuda mogu označiti početak novog kruga sudbine.

Djevica

Djevice su među onima koje očekuju introspektivni izazovi u listopadu/oktobru.

Ovaj mjesec donosi snažnu potrebu za unutarnjim propitivanjem i redefiniranjem osobnih vrijednosti.

Pomrčina u Biku aktivira područje njihovih vjerovanja i životnih lekcija, dok ih retrogradni Neptun potiče da se zapitaju žive li doista u skladu sa svojom dušom.

Mogu osjetiti potrebu da se povuku iz odnosa ili projekata koji im iscrpljuju energiju bez dubljeg smisla.

Idealno je vrijeme da poslože svoje misli i donesu odluke koje odražavaju njihovu zrelost.

Na profesionalnom planu moguća su iznenadna, ali oslobađajuća razdvajanja, dok se na osobnoj razini mogu pojaviti važna otkrića vezana uz obitelj ili prošlost.

Vaga

Vage prolaze kroz osobnu unutarnju revoluciju i stoga su među znakovima koje čekaju važni izazovi.

Sa Suncem u njihovom znaku početkom mjeseca, imaju priliku ponovno se povezati s onim što doista jesu.

Mars u Škorpionu aktivira njihovo polje vrijednosti i resursa, što može donijeti sukobe oko novca, ali i prilike za osobnu afirmaciju.

Ovo je mjesec u kojem Vage moraju birati između udobnosti i razvoja.

Odnosi postaju jasniji, a oni koji ne poštuju njihove granice više neće imati mjesta u njihovom životu.

Umjesto njih dolaze ljudi koji ih podržavaju i inspiriraju.

Važna odluka vezana uz partnera može potpuno promijeniti dinamiku njihova života, dok im nova profesionalna ili kreativna prilika može donijeti priznanje i uspjeh.

Jarac

Za Jarčeve, listopad/oktobar označava završetak ciklusa truda i odricanja.

Zbog toga su i oni među pet znakova koje očekuju promjene na poslu i u ljubavi.

Pluton se vraća u direktan hod u njihovu znaku, donoseći jasnoću, unutarnju snagu i osjećaj kontrole nad vlastitim putem.

Ovo je razdoblje kada mogu reći “ne” kompromisima i odabrati autentičniji smjer.

Jarčevi mogu osjetiti potrebu da se oslobode odgovornosti koje im više ne pripadaju.

Listopad je idealno vrijeme za redefiniranje njihove uloge u obitelji, karijeri i društvu.

Oni koji su dugo marljivo radili bez priznanja sada konačno mogu dobiti potvrdu i nagradu koju zaslužuju.

Moguća je promjena profesionalnog statusa, ali i duboko osobno otkriće koje mijenja smjer njihova života.

Vodenjak

I Vodenjaci su među znakovima koje očekuje duboka transformacija.

Nalaze se u procesu iscjeljenja starih rana i redefiniranja svoje životne svrhe.

Mars u Škorpionu aktivira njihovo polje karijere i reputacije, dok direktni Pluton daje snagu da prekinu karmičke obrasce koji ih sputavaju.

Ovaj mjesec mogu osjećati kao da se odvajaju od stare verzije sebe.

Odnosi postaju iskreniji, a ljudi koji više ne rezoniraju s njihovom energijom prirodno se povlače iz njihova života.

Umjesto njih, pojavljuju se dublje i autentičnije veze.

Vodenjaci mogu donijeti radikalne odluke vezane uz partnerstva ili suradnje, a novi profesionalni smjer približit će ih njihovim idealima i duhovnoj svrsi.

