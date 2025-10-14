Četiri najsebičnija znaka Zodijaka

Oni često stavljaju svoje potrebe ispred tuđih. U odnosima znaju djelovati distancirano ili zahtjevno jer vjeruju da se moraju boriti za ono što žele.

Iako ih mnogi mogu smatrati hladnima ili egocentričnima, iza toga se često krije potreba za sigurnošću i strah od ranjivosti.

Prema zvijezdama, najsebičniji ljudi često su pripadnici ovih znakova.

Ovan

Impulsivnost Ovnova može ih navesti da ne razmišljaju o tuđim osjećajima dok slijede svoje ciljeve.

Uvijek žele preuzeti inicijativu, a ako se neko ne slaže sa njihovim pristupom, brzo izgube strpljenje.

Iako to ne čine namjerno, njihova potreba da budu najbolji ponekad ih čini nezainteresovanima za tuđe potrebe.

Ipak, kada shvate koliko im znači podrška bližnjih, znaju pokazati i svoju topliju stranu.

Lav

Lavovi vole biti u centru pažnje i teško podnose ako nisu u fokusu.

Njihovo samopouzdanje ponekad se pretvori u potrebu da budu obožavani i potvrđeni od drugih.

Iako često imaju veliko srce, znaju djelovati sebično ako im se čini da gube kontrolu ili priznanje.

Njihov ego traži stalnu potvrdu da su posebni, što može iscrpiti ljude u njihovoj blizini.

Kada nauče dijeliti svjetla pozornice, Lavovi postaju jako velikodušni i brižni partneri i prijatelji.

Škorpija

Škorpije su izuzetno intenzivne i emocionalno zatvorene kada osjete da im prijeti gubitak kontrole.

U odnosima često djeluju posesivno, a njihova potreba za sigurnošću može se pretvoriti u sebično ponašanje.

Teško dijele svoje planove i osjećaje jer vjeruju da je ranjivost slabost.

Njihova tajanstvenost ponekad stvara dojam da misle samo na sebe, iako zapravo pokušavaju zaštititi ono do čega im je najviše stalo.

Kada nauče vjerovati drugima, postaju lojalni i duboko odani.

Jarac

Jarčevi su poznati po ambiciji i usmjerenosti na cilj, ali ta upornost ih ponekad udalji od ljudi oko njih.

U potrazi za uspjehom mogu zaboraviti koliko su im važni lični odnosi.

Njihov praktičan pogled na svijet često ih čini hladnima jer ne vole gubiti vrijeme na ono što ne smatraju korisnim.

Iako djeluju sebično, iza toga se krije želja za stabilnošću i osjećajem sigurnosti, prenosi Index.

Kada nađu ravnotežu između karijere i emocija, pokazuju koliko zapravo cijene one koji ih podržavaju.

