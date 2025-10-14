Stručnjak za dugovječnost tvrdi: Ako hoćete da doživite stotu, jedite ovu grickalicu

U pitanju su grickalice koje on izdvaja kao najbolju užinu, a to su kokice.

Ipak, ne bilo kakve. Buetner ističe da se ovdje ne radi o industrijskim kokicama prekrivenim maslacem, solju ili šećerom, već o onima pripremljenim u air fryer-u (ili bilo kojim specijalizovanim uređajima koji rade na principu toplog vazduga), bez ikakvih aditiva i dodatnih masti.

“Najbolji međuobrok za navršavanje 100 godina su kokice”, objasnio je Dan Buetnerna svojim društvenim mrežama.

“Bogate su vlaknima i pristupačne svima”, dodao je i istakao da upravo njihov sastav pomaže u održavanju stabilne energije tokom dana, bez naglih skokova i padova nivoa šećera u krvi koje uzrokuju druge, prerađene grickalice.

Prema njegovim riječima, kokice predstavljaju savršen balans između zadovoljstva i zdrave ishrane – jednostavan obrok koji ne traži mnogo truda, a donosi dugoročne koristi za tijelo i metabolizam. Buetner već godinama proučava načine života ljudi iz Plavih zona – područja kao što su japansko ostrvo Okinava, italijanska Sardinija i grčko ostrvo Ikaria – gdje je prosječan životni vijek znatno viši nego u drugim predjelima planete.

Njegova istraživanja pokazala su da dugovječnost ne zavisi od jedne navike, već od kombinacije malih, održivih odluka, prenosi Dan.

“Ne postoji jedna tajna za dostizanje sto godina života, ali izbor hrane, poput kokica, odražava životnu filozofiju stogodišnjaka – uživanje bez preterivanja i oslanjanje na prirodu”, izjavio je i na kraju duhovito dodao:

“Lako ih je napraviti, lako se čuvaju, a osim toga – ukusne su”.

Facebook komentari