Kako prepoznati nisku emocionalnu inteligenciju kod partnera

U kontekstu ljubavnih odnosa, emocionalna inteligencija igra ključnu ulogu. Partneri koji je posjeduju znaju pružiti podršku, graditi povjerenje i njegovati kvalitetnu intimnost. Međutim, kako prepoznati da vašem partneru možda nedostaje ta važna osobina?

Lisa Lawless, klinička psihoterapeutkinja i izvršna direktorica kompanije Holistic Wisdom, navela je jasne znakove niske emocionalne inteligencije.

Ne prepoznaje i ne prihvata vaše emocije

Ako vaš partner ne reaguje na vaša emocionalna stanja ili ih ignoriše, to može ukazivati na nisku empatiju. Osobe s ovim obrascem ponašanja često nisu sposobne “staviti se u tuđu kožu”, što je temelj emocionalne inteligencije.

Nema kontrolu nad svojim reakcijama

Emocionalna samoregulacija razvija se tokom odrastanja. Ako partner burno reaguje i na manje izazove, riječ je o neadekvatnoj kontroli emocija – osobini koja je karakteristična za nisku emocionalnu inteligenciju.

Često je bezosjećajan

Nedostatak takta i neprikladni komentari u društvu mogu ukazivati na nedovoljno razvijeno razumijevanje tuđih emocija. Ako vaš partner djeluje ravnodušno prema okolnostima ili ljudima, to je dodatni signal za uzbunu.

Ne sluša vas s pažnjom

Površno slušanje, često prekidanje dok govorite ili nedostatak interesa za ono što dijelite – sve su to ponašanja koja odražavaju manjak emocionalne uključenosti i poštovanja prema partneru.

Neprimjereni savjeti

Jedna od čestih grešaka kod osoba s niskom emocionalnom inteligencijom jeste fokusiranje na rješenja bez prethodnog razumijevanja emocija osobe koja se suočava s problemom. Umjesto da sasluša i pruži emocionalnu podršku, partner često nudi savjete koji mogu djelovati distancirano ili neprimjereno.

Ne preuzima odgovornost za svoje postupke

Prebacivanje krivnje na druge ukazuje na nesposobnost suočavanja s osjećajima krivnje i srama. Partner koji izbjegava odgovornost pokazuje teškoće u emocionalnoj regulaciji i suočavanju s posljedicama vlastitih djela, prenosi Klix.

