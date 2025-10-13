Astrologija: Merkur ulazi u predretrogradnu sjenu u Škorpionu

21. oktobar 2025. Merkur, planet komunikacije, ulazi u svoju predretrogradnu sjenu u znaku Škorpiona. To razdoblje, koje traje nekoliko tjedana prije same retrogradnosti, često donosi prve znakove onoga što će kasnije postati glavni motiv retrogradnog ciklusa. U ovom slučaju, istina, skriveni motivi i neizgovorene riječi.

Predretrogradna sjena nije vrijeme panike, nego razdoblje povećane svijesti. Merkur u Škorpionu produbljuje misli, usmjerava nas prema onome što je potisnuto i tjera nas da pogledamo ispod površine. Neke informacije koje isprva djeluju nevažno kasnije se pokažu ključnima.

Što donosi Merkur u Škorpionu

Kada Merkur prolazi kroz Škorpiona, komunikacija postaje oštrija, intenzivnija i emocionalno snažnija. Ljudi osjećaju potrebu da istražuju, propituju i otkrivaju ono što drugi pokušavaju sakriti. Tajna pitanja, nejasni dogovori ili stari nesporazumi sada ponovno dolaze na stol.

Ovo je i vrijeme kad intuicija jača. Ne treba je zanemariti – ako imate osjećaj da nešto “nije čisto”, vjerojatno ste u pravu. Merkur u ovom znaku ne dopušta površnost, pa sve što se pokušava zataškati ili ignorirati polako izlazi na vidjelo.

Kako prepoznati početak promjene

Već od 21. listopada moguće je primijetiti male znakove usporavanja. Dogovori se odgađaju, komunikacija postaje napetija, a tehnologija kao da ima svoj ritam. Ljudi češće pogrešno razumiju jedni druge, a stari nesporazumi ponovno isplivavaju. Sve to dio je procesa koji kulminira početkom Merkurove retrogradnosti u studenom.

Kako iskoristiti ovu fazu

Predretrogradna sjena idealno je vrijeme za analizu i pripremu. Umjesto novih projekata, fokusirajte se na završavanje započetog. Razmislite što u vašem životu zahtijeva dublje razumijevanje ili iskren razgovor. Škorpionska energija potiče nas da budemo hrabri i da izgovorimo ono što već dugo osjećamo, piše index.

