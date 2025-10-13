Preokreti, povratak mira i sreće u vaš život: Ova 3 horoskopska znaka u novembru 2025. izlaze iz perioda tame, nesreće i užasa

Novembar 2025. godine donosi snažnu astrološku promjenu koja će posebno pogodovati Bikovima, Škorpijama i Ribama. Za ove znakove, život se mijenja iz korijena – ali na pozitivan način.

Bik – vrijeme naplate truda

Za Bikove, novembar donosi konačno olakšanje. Posle dugog perioda truda, strpljenja i građenja temelja, stižu konkretni rezultati. Finansijska situacija se znatno poboljšava – moguć je neočekivan priliv novca, nova poslovna ponuda ili unosan ugovor.

Na ljubavnom planu, Bikove očekuje stabilnost i sigurnost. Slobodni mogu upoznati osobu koja unosi toplinu u njihov život, dok zauzeti produbljuju vezu kroz iskrenost i poverenje. U nekom trenutku, osvrnuće se na sve prepreke koje su prevazišli i shvatiti da su ih one dovele upravo do ovog trenutka – mira, sigurnosti i zadovoljstva.

Škorpija – moćna transformacija

Škorpije u novembru prolaze kroz unutrašnju transformaciju kakva se retko dešava. Odbacuju sve što ih je sputavalo – strahove, sumnje, prošlost. Baš kao feniks iz pepela, dižu se snažniji nego ikad.

Ovo je idealan trenutak za promene: novi posao, selidba, novi krug ljudi. Sve što odluče biće pun pogodak. Njihova skrivena snaga i harizma konačno dolaze do izražaja, a okolina to prepoznaje i poštuje. Škorpije ovog meseca otvaraju novo životno poglavlje sa više jasnoće, odlučnosti i vere u sebe.

Ribe – povratak sebi kroz mir i kreativnost

Za Ribe, novembar donosi kraj emotivno burnog perioda i početak faze unutrašnjeg mira. Njihova duhovnost i maštovitost dolaze u prvi plan, a okruženi su ljudima koji ih razumiju i podržavaju.

Ribama će cvjetati kreativnost – bilo da pišu, slikaju, stvaraju ili jednostavno uživaju u svom unutrašnjem svijjetu, sve što rade sada ima smisla. Mnoge Ribe će baš u ovom periodu pronaći svoj životni poziv ili srodnu dušu koju su dugo čekale, piše naj žena.

