OVAKO svaki znak Zodijaka radi svoj PRVI korak u vezi (njegov i njen) – Odlična analiza!

Određeni znakovi zodijaka imaju tendenciju prvi napraviti korak, dok bi drugi radije čekali i puštali drugu osobu da djeluje.

Evo koliko je vjerojatno da će svaki znak napraviti prvi potez. Upotrijebite ovo kao vodič kako biste saznali kako će se ponašati vaša simpatija ili ona poslije nje.

1 – Ovan – muškarac

Ovan je prirodni vođa rođen tako da treba osjećati kao da je glavni. Mogao bi biti uzbuđen ako žena napravi prvi potez, ali na kraju dana … mora se osjećati kao da ima nadmoć u potjeri. Ako ste zaljubljeni u muškarca u ovom znaku i dovoljno vremena čekate da učini prvi korak, a on još uvijek ništa ne čini, onda on jednostavno nije zainteresiran. To je jednostavno jasno kao dan.

Ovan je prvi od svih znakova zodijaka i voli inicirati sve, bilo da je to romantični odnos ili samo poznanstvo, ili poslovni tip veze. Muškarac Ovan ima iskru koja može osvijetliti sobu i stav koji nitko nikada ne može nadmašiti. Ne morate čekati da on učini prvi potez. On je glavni i uvijek ćete morati slijediti njegovo vodstvo.

2 – Ovan – žena

Žena Ovan je feministica u srcu i ne vidi razlog zbog kojeg ne bi trebala djelovati ako je privlači neki muškarac. Njoj nije problem prići mu prva i pokazati svoj interes. Ona stavlja svoje karte na stol i neustrašiva je u svom flertu. Baš kao i muškarac Ovan, navikla je nositi hlače u vezi. Zato joj nije problem učiniti prvi potez.

Žena Ovan zna bolje od bilo koga da su se vremena promijenila i da ne morate čekati muškarca da vas pozove van. Zbog njihovog vladara Marsa, imaju dovoljno smjelosti da idu za onim što žele bez isprika. Ovo se ne odnosi samo na njihove odnose, već i na druga područja njihovog života.

3 – Bik – muškarac

Bikovi imaju snažnu osobnost, ali nisu muškarci akcije. Umjesto toga, oni su ljudi od reakcije. Oni nisu oni koji će napraviti prvi potez. Za razliku od svog prethodnika Ovna, njima vlada Venera, planeta ljepote i romantike. Bik se mora osjećati željeno, tako da je malo vjerojatno da će vam tek tako prići i pozvati vas van.

Umjesto toga, pokušat će napraviti suptilne geste ili će uspostaviti kontakt očima sve dok se ne osmijehnete i ne počnete koketirati. Moglo bi potrajati neko vrijeme prije nego što se ovaj tip zagrije za vas jer ima rezerviranu prirodu. Jednom kada se zagrije, možete očekivati ​​puno fizičkog kontakta od njega, jer on živi za to. Bik se kreće sporo i postojano, tako da ga jednostavno ne možete požurivati.

4 – Bik – žena

Žena Bik će koristiti fizički kontakt za koketiranje s muškarcem koji joj se sviđa. Smijat će se njegovim šalama i uključiti se u razgovor kako bi mu dala do znanja da mu se sviđa i to biva očito. Iako ona često čeka da joj se on prvi približi, ponekad završava tako da ona mora zaključiti posao.

Iako je strpljiva, ima snažnu osobnost i ne boji se uzeti ono što želi, ali ona će to učiniti samo nakon određene količine udvaranja. Ako je muškarac dovoljno dominantan da učini prvi korak, onda mu prepušta više moći. Međutim, ona se ne boji napraviti prvi potez ako je muškarac previše sramežljiv i ne može smoći hrabrosti da to učini sam.

5 – Blizanci – muškarac

Ako postoji jedna stvar kojom vlada Blizanac, to je komunikacija. Tko je rekao da su muškarci loši u komunikaciji, nikada nije imao posla s Blizancem. Svladao je igru ​​”pogledaj me” natječući se za vašu pažnju. On zna kako vas privući svojim riječima i zadržati vaš interes svojom duhovitošću i inteligencijom.

Ovi muškarci su znatiželjne duše, ali oni su također zanesenjaci, stoga pazite kada igraju igrice s vama. Blizanac će vas tuširati s pažnjom i učinit će da se osjećate kao da ste jedina žena na svijetu. On uzima vašu ruku i vodi vas u pustolovine u kojima ćete se uvijek dobro osijećati. Tek nakon što obavi cijeli krug udvaranja, on će konačno napraviti prvi potez.

6 – Blizanci – žena

Žena Blizanac je izvrsna u komunikaciji, baš kao i njen muški kolega. Ono što razlikuje ženu rođenu u ovom znaku od muškarca rođenog u ovom znaku je to što ona želi da napravite prvi potez, iako će inicirati flert na početku.

Žena Blizanac mrzi dosadu i ne može mirno sjediti duže od dvije sekunde, tako da muškarac mora biti dovoljno zanimljiv da bi na duže vrijeme zadržao njen interes. Ako to ne uspije, ona ide dalje. Vidjet ćete ovu ženu kako vlada plesnim podijem u klubu ili kako se glasno smije u društvu svojih prijatelja.

Možda će vas zamoliti za ples ili će vam postaviti milijun pitanja kako bi saznala nešto više o vama. Njezina koketna priroda će vas natjerati da je pozovete van, bilo da želite napraviti prvi potez ili ne.

7 – Rak – muškarac

Mjesec vlada ovim znakom i to znači da je on misaona i kontemplativna osoba. Međutim, on je također kardinalni znak, što znači da i dalje osjeća kako bi on trebao biti glavni. To pokazuje diskretno, jer će on usmjeriti svoju pozornost na vas u grupi, a vi ćete osjetiti da će njegov pristup biti suptilan.

Možda ćete se osjećati kao da vas čita kao knjigu, jer muškarac Rak zna sa ženama kao nitko drugi. Ovo je tip muškarca za kojeg ćete osjećati kao da ga znate stoljećima. Sramežljivo će tražiti da se ponovno vidite, ali možda nećete biti sasvim sigurni u njegove namjere. Postoji samo jedan način da saznate: prepustite se.

8 – Rak – žena

Iako je žena Rak rezervirana, ipak voli koketirati i privlačiti mušku pozornost. Nemojte dopustiti da vas zavara njen izgled sramežljive djevojke iz susjedstva, jer ona želi imati kontrolu nad vlastitim romantičnim životom. Rakovi žele biti suptilni kada koketiraju i mogli bi biti frustrirani ako na kraju ne primijetite njezine signale.

Ona ne razumije da muškarci često ne primjećuju neizravne znakove pa će nastaviti pokušavati približiti vam se, sve dok ne učinite prvi korak. Njezina je suština ženstvena i neće učiniti hrabre korake, kao što bi to napravila žena Ovan. Ako još uvijek niste napravili prvi potez, ona bi mogla gurnuti vaše primitivne tipke.

9 – Lav – muškarac

Ah, muškarac Lav. To je uglađen govornik kojim vlada Sunce, što znači da smatra da se svijet okreće oko njega. To uključuje ljupke dame koje vidi u svojoj osobnoj orbiti. Vječni je optimist i uvjeren je da mu se niti jedna žena nikada ne može oduprijeti niti mu odoljeti. To znači da smatra kako je njegova dužnost da učini prvi korak.

Međutim, on će biti polaskan ako žena napravi prvi potez, ali to bi ga moglo učiniti manje muževnim zbog toga. Naravno, to će laskati njegovom egu, ali neće nahraniti njegovu potrebu da bude lovac, a ne lovina. Lav je kralj džungle i ako vas stvarno voli, želi da budete njegova kraljica na prijestolju s desne strane.

Kad vam se ovaj muškarac približi, prepoznat ćete ga po njegovoj savršenoj kosi i mirisnoj toaletnoj vodi.

10 – Lav – žena

Žena Lav (također gospođica Diva) ima visoko mišljenje o sebi i želi da je muškarci s kojima izlazi gledaju kao božicu, kakvom se sama smatra. Iako voli ljubav i pažnju muškaraca, ona je previše navikla na pažnju i treba muškarca koji joj to jednostavno ne želi dati. Za nju, to je izazov.

To će je tjerati da se sve više i više trudi privući njegovu pažnju i nije joj problem naporno raditi kako bi je dobila. Međutim, ona želi da prvi priznate svoje osjećaje koje gajite za nju, a ne obrnuto. Mogla bi biti na rubu da napravi prvi korak, ali ona jednostavno ne želi biti slabija u vezi, tako da ćete najvjerojatnije morati vi to učiniti.

11 – Djevica – muškarac

Muškarac u ovom znaku je rezerviran i uglavnom ne želi biti središte pozornosti, za razliku od Lava. Umjesto toga, on je čovjek diskrecije, ali se definitivno ne boji staviti vas na vaše mjesto. Zapravo, on može biti zajedljiv kad želi to biti, što može odbiti mnoge žene koje traže njegovo odobrenje.

Premda možda nije potpuno macho muškarac, on definitivno zna kako zauzeti stav bez previše utrošenih riječi. Djevicom vlada Merkur, tako da zna vladati komunikacijom. Za razliku od Blizanaca, on vam neće direktno pokazati svoj interes. Želi da mu se približite prvi kad bude pravo vrijeme.

12 – Djevica – žena

Žena rođena u ovom znaku je sramežljiva, povučena i skromna i možete vidjeti taj mali osmijeh koji govori “tko, ja?”. Fasada. Ona stoji čvrsto nogama na zemlji i vjerojatno jedna od žena kojima je najjednostavnije prići. S njom je također lako razgovarati, ali zna kako srušiti muškarčev ego bez pretjeranog truda.

Budući da je ona zemljani znak, zna kako koristiti svoje tijelo kako bi privukla pozornost muškarca. Iako je Djevica, ne dopustite da vas taj naziv zavede. Ona zna kako izazvati strast kod muškarca. Od svih znakova, ona zna kako zadirkivati muškarca da on na kraju nema izbora, mora učiniti prvi korak.

13 – Vaga – muškarac

Muškarcem rođenim u ovom znaku vlada Venera. To znači da više voli da ga se lovi, nego da on bude taj koji će loviti ženu. Iako je to mnogim ženama to frustrirajuće jer se suprotstavlja konvencionalnim spolnim ulogama, Vaga jednostavno ne misli da se te tradicije odnose na njega.

Budući da je idealist, on će napraviti prvi potez smo ako je dobro planiran i situacija nije ništa manje od romantične i savršene. Posljednje što želi je staviti se u situaciju u kojoj će napraviti budalu od sebe. Budući da je riječ o pravednosti, ako mu pokažete zanimanje, zasigurno će vratiti uslugu.

14 – Vaga – žena

Žena Vaga zna kako zapaliti prostoriju sa svojom šarmantnom prisutnošću i preciznom umjetnošću razgovora. Ona je društveno stvorenje i poznato je da je jedna od najkoketnijih žena u cijelom zodijaku. Ta iskra u njenom oku i ta savršeno usklađena odjeća daju svjetlost kojoj ljudi jednostavno ne mogu odoljeti.

Mnogi muškarci kriomice je promatraju jer je toliko koketna da ponekad šalje i pogrešnu poruku. Ponekad koketira čak i ne shvaćajući da to radi.

Misli da je sve samo prijateljski. Budući da jednostavno ne možete pratiti njezine namjere, potrebno je da vi učinite prvi korak. Jednom kad odluči da ne želi druge mogućnosti, onda će biti potpuno vaša.

15 – Škorpion – muškarac

Kad je muškarac Škorpion u blizini svi osjećaju njegovu snažnu, polariziranu prisutnost. On je enigma i tajna koju ćete željeti otkriti. On je mrak i on će vas povući u vrtlog od kojeg se možda i nećete moći oporaviti.

Njegove oči seciraju vašu dušu i osjećat ćete se kao da čita vaš um. On je gospodar ljudske psihologije. Jedini način na koji će napraviti prvi potez je ako mu to odmah vratite. Hoće li ili neće učiniti prvi potez ovisi o tome koliko mu se stvarno sviđate.

16 – Škorpion – žena

Kao i njezin muški kolega, žena Škorpion je mračna i tajanstvena. Muškarci je smatraju privlačnom i privučeni su tom njenom raskošnom ženskom misterijom. Nikada ne prolazi nezamijećeno. Kad neki muškarac zaokupi njenu pažnju, ona mu neće otkriti previše informacija o sebi, tjerajući ga na taj način da on njoj postavlja pitanja.

Također će znati kako ga zavesti otkrivajući intimne informacije i tajne o sebi koje ga stavljaju u ranjiv položaj. Ispričat će joj svoju životnu priču bez da shvati kako to radi. Žena Škorpion zna kako zavesti muškarca, neće se ni snaći i već će je pozvati na spoj, opčinjen njenom čarolijom.

17 – Strijelac – muškarac

Muškarac Strijelac je svjetski putnik i otvoren je za sve različite vrste novih ideja i iskustava. On uvijek želi upoznati sve vrste različitih ljudi i beskrajno ga zanima što Svemir nudi. On je optimističan i vedar. Prije nego što napravi bilo što drugo, vjerojatno će vas pozvati na neku zabavu ili da se družite s prijateljima samo da biste vidjeli jeste li na istoj valnoj duljini.

Znakom Strijelca vlada Jupiter koji je vladar ekspanzije i znanja. Ovom muškarcu morate pružiti mentalnu stimulaciju i kreativnu inspiraciju. Čak i tada, nema jamstva da se neće početi dosađivati i krenuti dalje.

18 – Strijelac – žena

Žena Strijelac je živahna i uvijek spremna na provod. Posebno u dvadesetim godinama, ona utjelovljuje pjesmu iz ’80-tih „Girls just want to have fun“ (“Djevojke se samo žele zabavljati”). Ona je gotovo poput žene Ovna, u smislu da uzima sve što život nudi i ne boji se tražiti ono što želi. Bit će spremna napraviti prvi potez ako vidi da ste na istoj valnoj duljini kao i ona.

Ako su njezini prijatelji hipiji (što obično i jesu zbog njenog slobodnog duha), onda se samo ponašajte kao jedan od njih. Nakon toga, vjerojatno će napraviti prvi korak. Mogla bi vas iskušati kratko vrijeme prije nego što prijeđe na sljedeće osvajanje, stoga budite oprezni.

19 – Jarac – muškarac

Muškarac rođen u ovom znaku je obično netko tko ima osjećaj dostojanstva i moći. Ponosan je na održavanje stoičkog ponašanja i zna kako postupati u skladu s bilo kojom situacijom sa zrelom lakoćom. Iako zasigurno nije stidljiv, voli se ponašati kao da jest. On je potpuno siguran kada je u pitanju razgovor sa ženama, ali morate prvi pokazati da ste zainteresirani.

Čak i ako je zainteresiran, on je obično previše zaokupljen poslovnim pitanjima da bi igrao igrice s vama. Iako ne trebate biti izravni, malo poticaja tu i tamo neće biti na odmet. Kad jednom krene u akciju, shvatit ćete da je vrijedilo čekati.

20 – Jarac – žena

Žena Jarac je ambiciozna i nema vremena za glupe igre koje većina muškaraca igra. Ona obično traži muškarce koji su stariji od nje, jer odgovaraju njenoj razini zrelosti.

Žena Jarac je prirodni vođa. Ona može djelovati hladno, ali toliko se toga događa ispod te vanjštine. Vjerojatno je proglašena najuspješnijom i najpopularnijom u školi, ona se nikada ne boji tražiti ono što želi.

Međutim, nikada neće gubiti vrijeme ako nije vrijedno. Žena Jarac će vam dati do znanja da je zainteresirana samo ako ste je potpuno osvojili. Gledat će na vas kao na poslovni pothvat.

21 – Vodenjak – muškarac

Ako postoji neki muškarac koji vas može držati na nožnim prstima, to je nitko drugi nego Vodenjak. Vodenjakom vlada Uran, planet revolucije i neočekivane promjene.

Ako ste netko tko voli stabilnost u svojim odnosima, onda biste možda trebali razmisliti dvaput prije nego se spetljate s Vodenjakom. On se nalazi svugdje i jednostavno nikad ne govori što će učiniti.

Znak Vodenjaka predstavlja prijateljstva i neosobne odnose, tako da znači da ćete biti prijatelj s njim prije nego što se dogodi bilo što romantično. Napravit će prvi potez jednom kada osjeti da imate dovoljno zajedničkog i kada on klikne s vama. On prvi potez čini kad to najmanje očekujete i oborit će vas s nogu.

22 – Žena – Vodenjak

Žena Vodenjak je različita od bilo koje druge žene koju ćete ikada sresti. Nevjerojatna je, ima poseban modni osjećaj, a njezini su osobni interesi pomalo otkačeni. Kada pomislite na osobu rođenu u znaku Vodenjaka, razmišljate o njoj kao o strancu s drugog planeta. Objektivno gledaju na ljudsku rasu i ponekad teško razumiju emocije i osjećaje.

Ženi rođenoj u ovom znaku nikakav problem pozvati van nekog muškarca ako joj se sviđa i jednostavno ne razumije inhibicije koje bi mogle imati druge žene.

Ako odluči napraviti prvi potez, to će biti hirovito. Učinit će to kada njoj to bude odgovaralo i moglo bi biti odmah nakon što nekoga upozna ili nakon pet godina prijateljstva. To nikad ne znate kada imate posla s ovom divljom damom.

23 – Ribe – muškarac

Muškarac rođen u ovom znaku može bi djelovati oštro, ali on je doista jedan od najmekših znakova cijelog zodijaka (samo nemojte mu to ni reći). Nastoji se osloniti na druge da donose odluke za njega, jer smatra da je taj zadatak zastrašujući.

Mogao bi koketirati i raditi romantične geste. Možda vas čak i beskrajno komplimentira, ali na kraju dana, na vama će biti zaključavanje posla s tim muškarcem. Prilagodljiv je i sposoban se prilagoditi bilo kojoj društvenoj situaciji u bilo kojoj vrsti okruženja.

24 – Ribe – žena

Baš kao i njezin muški kolega, gospođa Riba je sljedbenik, a ne lider. U srcu, ona vjeruje u tradicionalne rodne uloge i u dodiru je sa svojom ženskom stranom više od bilo kojeg drugog znaka u zodijaku. Ona je poput eterične sirene i muškarci uživaju u njenoj prirodnoj ljepoti, te joj ne mogu odoljeti, a žene joj zbog toga zavide.

Žena Riba je intuitivna, kreativna duša koja samo ide s tokom. Ako muškarac ne poduzima nšta, pretpostavit će da jednostavno nije suđeno i krenuti će dalje. Ono što zaista želi je vitez u sjajnom oklopu koji će doći i spasiti je. Žena Riba zna bolje od ikoga kako igrati djevojku u nevolji koja treba samo biti spašena. Rijetko ćete je vidjeti kako ikada čini prvi potez.

