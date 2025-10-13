Odmah izbacite ovu posteljinu iz kuće: Krevet vam može biti pun insekata koje ni ne vidite

Tamne boje apsorbuju više toplote tokom dana. Ukoliko se soba dodatno grije ili nema dobru ventilaciju, tamna posteljina može zadržavati toplotu i vlagu, idealne uslove za grinje, buhe i čak stjenice.

Tamna posteljina ne pokazuje lako fleke, prašinu, kožne ćelije i druge biološke tragove koje insekti koriste kao izvor hrane. Samim tim, manje je vjerovatno da će korisnik primijetiti problem dok infestacija već ne uznapreduje, prenosi Raport.

Stjenice su poznate po tome da preferiraju tamna, zatamnjena mjesta. Tamna posteljina može im pružiti savršen zaklon i otežati njihovo uočavanje, posebno u naborima i šavovima.

Ako primijetite bilo koji od sljedećih znakova, vrijeme je da razmislite o zamjeni posteljine i potencijalno o dubljem čišćenju spavaće sobe:

Sitne crne tačke ili tragovi (izmet stjenica ili buha)

Neprijatan miris ili osjećaj ustajalosti i vlage

Ujedi po tijelu koji se javljaju tokom noći

Grinje, buhe ili stjenice vidljive golim okom

U tim slučajevima, tamna posteljina ne samo da postaje neprivlačna estetski, već predstavlja i potencijalni zdravstveni rizik.

