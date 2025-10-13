Žene ove visine imaju najviše sreće u ljubavi: Znate li o kojem broju centimetara je riječ

S druge strane, naučnici su pokušali utvrditi koja je visina idealna za dugotrajne romantične veze. Tako su 2022. godine sproveli istraživanje u Engleskoj, piše YourTango.

I tako su došli do „magičnog broja“ 162 centimetra i ustanovili da žene ove visine imaju veću vjerovatnoću da budu u sretnim vezama. Studija je ispitivala i muškarce. Tužno, ali istinito, sve anketirane žene preferiraju muškarce koji su viši od prosjeka, konkretno visine od 182,88 centimetara.

Evolucijski gledano, postoji razlog zbog kojeg žena preferira visokog muškarca. Pretpostavlja se da su viši muškarci u prošlosti mogli pružiti bolju fizičku zaštitu. Međutim, naučnici ne mogu pronaći razlog zašto muškarce više privlače niže žene za dugotrajne veze.

„Znamo da muškarce privlače žene koje bi u našoj evolucijskoj prošlosti bile simbol plodnosti. U nekom smislu, visina može biti negativan znak. Visoke žene kasnije ulaze u pubertet i vjerovatno se njihove sekundarne polne karakteristike razvijaju nešto kasnije“, kaže dr. Netl, vođa istraživanja.

Dakle, prema Netlu, niže žene koje ranije ulaze u pubertet bolje su za reprodukciju. Ipak, ovo istraživanje djelomično je u suprotnosti s današnjim razumijevanjem evolucije.

Naime, naučnici danas znaju da postoji direktna korelacija između visine oca i visine njegovih kćerki. Ako nastavimo vjerovati da su evolucijske biološke potrebe presudne pri izboru partnera, onda žene biraju muškarce koji će im dati visoke kćerke, što, prema ovom istraživanju, znači da su „manje sposobne“ za reprodukciju, prenosi Raport.

