Ljudi rođeni u ovim znakovima ne podnose laži i brzo prepoznaju prevaru

Iskrenost je temelj svakog odnosa, a ovi znakovi to znaju bolje od svih. Njihov instinkt je izoštren, pogled pronicav, a intuicija gotovo nepogrešiva. Možda im se može lagati jednom, ali drugi put – nikada.

Škorpion

Škorpioni osjećaju laž na razini energije. Ne treba im dokaz ni riječ – dovoljan je pogled, ton glasa ili način na koji netko diše. Iako često ne reagiraju odmah, zapamte svaku nijansu i kasnije povežu sve točke. Laž im nije samo izdaja, nego duboka povreda povjerenja. A kad jednom izgube vjeru u nekoga, rijetko je vraćaju.

Jarac

Jarac prepoznaje neiskrenost kroz ponašanje, ne kroz emocije. On analizira dosljednost, promatra i pamti. Ako mu nešto ne “štima”, neće to odmah pokazati, ali će se postepeno udaljiti. Ne podnosi manipulaciju jer je smatra gubitkom vremena. Za njega su istina i integritet temelj svake veze, bilo poslovne ili osobne.

Djevica

Djevica vidi ono što drugima promakne. Sitne promjene u tonu, gestama, riječima – sve bilježi u glavi. Njena intuicija je racionalna, ali izuzetno precizna. Kad shvati da netko laže, neće napraviti scenu, ali će se povući i nikada više neće u potpunosti vjerovati toj osobi, piše index.

