Veliki tarot horoskop za 2026: Godina Vatrenog Konja donosi svima velike preokrete

Jarčeve očekuju priznanja i nagrade, a Vage će konačno naučiti da postave granice. Godina Vatrenog Konja, koja počinje 2026, donosi svima brz tempo, moćnu energiju i velike preokrete. To je godina koja nas uči kako da istovremeno budemo strastveni i disciplinovani.
Ruska astrološkinja i tarotolog Nastja Neskjučna pripremila je detaljan tarot horoskop za sve znakove zodijaka i otkriva: uspjeh će doći onima koji znaju da kanališu energiju i ostanu dosljedni sebi.
Energetski, 2026. godina donosi ogromno ubrzanje. Simbol Vatrenog Konja predstavlja pokret, promjene i potrebu da preuzmemo odgovornost za svoj život. To je godina u kojoj se od nas traži zrelost, dosljednost i upornost – osobine koje će odlučiti o tome ko će stići do cilja.
Ovo je vrijeme kada ćemo učiti kako da spojimo impuls i disciplinu, da slušamo intuiciju, ali i da planiramo. Tarot karte poručuju: samo oni koji ne odustaju na pola puta mogu očekivati stabilne rezultate i prave nagrade.
Ovan
Karte: Vitez pentakla + Krst
Ovnove čeka period zrelosti i ozbiljnih odluka. Bićete testirani u poslu, porodici i ličnim ambicijama.
Preuzmite našu iOS ili Android aplikaciju.
Posao: Više zadataka i veća očekivanja, ali i šansa da se izdvojite. Novi projekti biće ulaznica u višu profesionalnu ligu.
Finansije: Stabilnost, ali bez rizika – čuvajte ono što imate.
Ljubav: Previše obaveza može unijeti distancu u odnos. Otvoren razgovor i povjerenje spriječiće nesporazume.
Zdravlje: Nervni sistem biće pod pritiskom – odmarajte se i ne trošite energiju na sitnice.
Bik
Karte: Kraljica štapova + Kuća
Bikovi će u 2026. osjetiti mir i samopouzdanje.
Posao: Vaša pouzdanost biće nagrađena novim ponudama i većom odgovornošću.
Finansije: Dobar trenutak za ulaganja u dom, porodicu i veće kupovine, ali sa mjerom.
Ljubav: Porodica i dom postaju centar vašeg svijeta. Za slobodne Bikove moguća sudbinska ljubav.
Zdravlje: Fokusirajte se na zdrave navike, redovan san i šetnje.
Blizanci
Karte: Devet štapova + Sunce
Godina donosi proboj i priznanje.
Posao: Napokon se vidi rezultat vašeg truda. Samo malo strpljenja – isplatiće se.
Finansije: Rast prihoda, ali samo uz dobru samokontrolu.
Ljubav: Odnosi postaju dublji i iskreniji. Ako ste slobodni, ljubav dolazi kroz prijateljstvo.
Zdravlje: Povedite računa o iscrpljenosti i stresu.
Rak
Karte: Sunce + Roda
Rakove čeka godina ekspanzije i svjetla.
Posao: Karijerni skok i priznanje, ali i više odgovornosti.
Finansije: Stabilni prihodi i mogućnost dodatnog izvora zarade.
Ljubav: Mnogi Rakovi će uploviti u brak, započeti zajednički život ili postati roditelji.
Zdravlje: Potrebno je obnavljati energiju kroz san, prirodu i hobije.
Lav
Karte: Đavo + Dijete
Za Lavove će 2026. biti godina velikih izazova i inspiracija.
Posao: Ideje se nižu – hrabro ih realizujte, ovo je vrijeme da zasijate.
Finansije: Novi izvori prihoda, ali izbjegavajte sumnjive ponude.
Ljubav: Magnetizam vam je jak – ljubavne prilike će same dolaziti. U vezi, unesite više romantike.
Zdravlje: Emotivna stabilnost je ključ. Oslobodite se stresa kroz pokret i kreativnost.
Djevica
Karte: Luda + Žena
Godina donosi novi početak i korisne susrete.
Posao: Moguća promjena profesije, obuke, novi projekti.
Finansije: Stabilne – najbolje investirati u sopstveni razvoj.
Ljubav: Novi ljudi, nova osjećanja. U postojećim vezama dublje razumijevanje.
Zdravlje: Umjerene fizičke aktivnosti, odmor i meditacija su vaši saveznici.
Vaga
Karte: Sedam štapova + Sidro
Vage će naučiti da kažu „ne“ bez griže savjesti.
Posao: Konkurencija i pritisak, ali uz čvrst stav – pobijedićete.
Finansije: Čuvajte novac, ne ulažite bez provjere.
Ljubav: Sukobi su mogući, ali će pomoći da raščistite šta vam zaista znači.
Zdravlje: Čuvajte srce i smanjite stres.
Škorpija
Karte: Osam štapova + Brod
Godina putovanja, promjena i novih poznanstava.
Posao: Novi tim, projekat ili posao – sve ide u smjeru transformacije.
Finansije: Uspjeh kroz saradnju sa ljudima iz inostranstva ili drugih gradova.
Ljubav: Upoznaćete zanimljivu osobu tokom puta ili online. Za parove – obnavljanje strasti.
Zdravlje: Obratite pažnju na kilažu i hronične tegobe.
Strijelac
Karte: Obešeni + Zmija
Za Strijelčeve dolazi vrijeme introspekcije i učenja strpljenju.
Posao: Napredak sporiji nego što želite, ali dugoročno stabilan.
Finansije: Birajte sigurno – izbjegavajte rizične poslove.
Ljubav: Iskrenost iznad svega – laži i tajne brzo izlaze na vidjelo.
Zdravlje: Fokus na emocijama i hormonima. Pomozite tijelu detoksom i odmorom.
Jarac
Karte: Šest štapova + Medvjed
Jarčeve čeka godina pobjede!
Posao: Napredovanje, nova pozicija, podrška kolega i autoriteta.
Finansije: Rast prihoda, ostvarenje dugoročnih ciljeva.
Ljubav: Parovi donose velike zajedničke odluke. Slobodni ulaze u kvalitetan odnos.
Zdravlje: Puna energija, ali oprez u saobraćaju i sa sitnim povredama.
Vodolija
Karte: As pehara + Jahač
Vodolije će 2026. godinu pamtiti po iznenadnim prilikama i kreativnom uzletu.
Posao: Odvažni potezi donose uspjeh i podršku.
Finansije: Zarada kroz hobi ili kreativnost.
Ljubav: Nova osjećanja, flert i iskrena emocija.
Zdravlje: Uradite preventivne preglede, osvežite životne navike.
Ribe
Karte: Paž pentakla + Ptice
Za Ribe – godina znanja i ličnog razvoja.
Posao: Novi projekti vezani za komunikaciju i obrazovanje.
Finansije: Stabilne, sa mogućnošću postepenog rasta.
Ljubav: Ljubav iz prijateljstva, nježan i stabilan odnos.
Zdravlje: Obratite pažnju na disajne organe i redovno boravite na svježem vazduhu, pišu Nezavisne.