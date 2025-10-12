Veliki tarot horoskop za 2026: Godina Vatrenog Konja donosi svima velike preokrete

Jarčeve očekuju priznanja i nagrade, a Vage će konačno naučiti da postave granice. Godina Vatrenog Konja, koja počinje 2026, donosi svima brz tempo, moćnu energiju i velike preokrete. To je godina koja nas uči kako da istovremeno budemo strastveni i disciplinovani.

Ruska astrološkinja i tarotolog Nastja Neskjučna pripremila je detaljan tarot horoskop za sve znakove zodijaka i otkriva: uspjeh će doći onima koji znaju da kanališu energiju i ostanu dosljedni sebi.

Energetski, 2026. godina donosi ogromno ubrzanje. Simbol Vatrenog Konja predstavlja pokret, promjene i potrebu da preuzmemo odgovornost za svoj život. To je godina u kojoj se od nas traži zrelost, dosljednost i upornost – osobine koje će odlučiti o tome ko će stići do cilja.

Ovo je vrijeme kada ćemo učiti kako da spojimo impuls i disciplinu, da slušamo intuiciju, ali i da planiramo. Tarot karte poručuju: samo oni koji ne odustaju na pola puta mogu očekivati stabilne rezultate i prave nagrade.

Ovan

Karte: Vitez pentakla + Krst

Ovnove čeka period zrelosti i ozbiljnih odluka. Bićete testirani u poslu, porodici i ličnim ambicijama.

Preuzmite našu iOS ili Android aplikaciju.

Posao: Više zadataka i veća očekivanja, ali i šansa da se izdvojite. Novi projekti biće ulaznica u višu profesionalnu ligu.

Finansije: Stabilnost, ali bez rizika – čuvajte ono što imate.

Ljubav: Previše obaveza može unijeti distancu u odnos. Otvoren razgovor i povjerenje spriječiće nesporazume.

Zdravlje: Nervni sistem biće pod pritiskom – odmarajte se i ne trošite energiju na sitnice.

Bik

Karte: Kraljica štapova + Kuća

Bikovi će u 2026. osjetiti mir i samopouzdanje.

Posao: Vaša pouzdanost biće nagrađena novim ponudama i većom odgovornošću.

Finansije: Dobar trenutak za ulaganja u dom, porodicu i veće kupovine, ali sa mjerom.

Ljubav: Porodica i dom postaju centar vašeg svijeta. Za slobodne Bikove moguća sudbinska ljubav.

Zdravlje: Fokusirajte se na zdrave navike, redovan san i šetnje.

Blizanci

Karte: Devet štapova + Sunce

Godina donosi proboj i priznanje.

Posao: Napokon se vidi rezultat vašeg truda. Samo malo strpljenja – isplatiće se.

Finansije: Rast prihoda, ali samo uz dobru samokontrolu.

Ljubav: Odnosi postaju dublji i iskreniji. Ako ste slobodni, ljubav dolazi kroz prijateljstvo.

Zdravlje: Povedite računa o iscrpljenosti i stresu.

Rak

Karte: Sunce + Roda

Rakove čeka godina ekspanzije i svjetla.

Posao: Karijerni skok i priznanje, ali i više odgovornosti.

Finansije: Stabilni prihodi i mogućnost dodatnog izvora zarade.

Ljubav: Mnogi Rakovi će uploviti u brak, započeti zajednički život ili postati roditelji.

Zdravlje: Potrebno je obnavljati energiju kroz san, prirodu i hobije.

Lav

Karte: Đavo + Dijete

Za Lavove će 2026. biti godina velikih izazova i inspiracija.

Posao: Ideje se nižu – hrabro ih realizujte, ovo je vrijeme da zasijate.

Finansije: Novi izvori prihoda, ali izbjegavajte sumnjive ponude.

Ljubav: Magnetizam vam je jak – ljubavne prilike će same dolaziti. U vezi, unesite više romantike.

Zdravlje: Emotivna stabilnost je ključ. Oslobodite se stresa kroz pokret i kreativnost.

Djevica

Karte: Luda + Žena

Godina donosi novi početak i korisne susrete.

Posao: Moguća promjena profesije, obuke, novi projekti.

Finansije: Stabilne – najbolje investirati u sopstveni razvoj.

Ljubav: Novi ljudi, nova osjećanja. U postojećim vezama dublje razumijevanje.

Zdravlje: Umjerene fizičke aktivnosti, odmor i meditacija su vaši saveznici.

Vaga

Karte: Sedam štapova + Sidro

Vage će naučiti da kažu „ne“ bez griže savjesti.

Posao: Konkurencija i pritisak, ali uz čvrst stav – pobijedićete.

Finansije: Čuvajte novac, ne ulažite bez provjere.

Ljubav: Sukobi su mogući, ali će pomoći da raščistite šta vam zaista znači.

Zdravlje: Čuvajte srce i smanjite stres.

Škorpija

Karte: Osam štapova + Brod

Godina putovanja, promjena i novih poznanstava.

Posao: Novi tim, projekat ili posao – sve ide u smjeru transformacije.

Finansije: Uspjeh kroz saradnju sa ljudima iz inostranstva ili drugih gradova.

Ljubav: Upoznaćete zanimljivu osobu tokom puta ili online. Za parove – obnavljanje strasti.

Zdravlje: Obratite pažnju na kilažu i hronične tegobe.

Strijelac

Karte: Obešeni + Zmija

Za Strijelčeve dolazi vrijeme introspekcije i učenja strpljenju.

Posao: Napredak sporiji nego što želite, ali dugoročno stabilan.

Finansije: Birajte sigurno – izbjegavajte rizične poslove.

Ljubav: Iskrenost iznad svega – laži i tajne brzo izlaze na vidjelo.

Zdravlje: Fokus na emocijama i hormonima. Pomozite tijelu detoksom i odmorom.

Jarac

Karte: Šest štapova + Medvjed

Jarčeve čeka godina pobjede!

Posao: Napredovanje, nova pozicija, podrška kolega i autoriteta.

Finansije: Rast prihoda, ostvarenje dugoročnih ciljeva.

Ljubav: Parovi donose velike zajedničke odluke. Slobodni ulaze u kvalitetan odnos.

Zdravlje: Puna energija, ali oprez u saobraćaju i sa sitnim povredama.

Vodolija

Karte: As pehara + Jahač

Vodolije će 2026. godinu pamtiti po iznenadnim prilikama i kreativnom uzletu.

Posao: Odvažni potezi donose uspjeh i podršku.

Finansije: Zarada kroz hobi ili kreativnost.

Ljubav: Nova osjećanja, flert i iskrena emocija.

Zdravlje: Uradite preventivne preglede, osvežite životne navike.

Ribe

Karte: Paž pentakla + Ptice

Za Ribe – godina znanja i ličnog razvoja.

Posao: Novi projekti vezani za komunikaciju i obrazovanje.

Finansije: Stabilne, sa mogućnošću postepenog rasta.

Ljubav: Ljubav iz prijateljstva, nježan i stabilan odnos.

Zdravlje: Obratite pažnju na disajne organe i redovno boravite na svježem vazduhu, pišu Nezavisne.

Facebook komentari