Sedmični horoskop: Odluke se donose, emocije rastu, tijelo traži predah

Sedmica pred nama, od 13. do 19. listopada, donosi važna preispitivanja i prekretnice. Mnogi znakovi suočit će se s razgovorima koje su dugo odgađali, dok će drugi napokon dobiti priliku za novi početak. Energija tjedna traži odlučnost, iskrenost i malo hrabrosti, pogotovo kada su u pitanju odnosi i poslovne odluke.

Tijelo, međutim, traži ravnotežu: umor se lako nakuplja, pa će odmor biti nužan. Evo što zvijezde donose svakom znaku.

Ovan

Posao: Početak tjedna donosi neočekivanu priliku za napredovanje. Pazite da ne reagirate impulzivno.

Ljubav: Osoba iz prošlosti mogla bi vam se ponovno javiti, ali budite oprezni jer nije sve kao prije.

Zdravlje: Moguće su glavobolje zbog stresa.

Bik

Posao: Vaš trud napokon će biti prepoznat, ali izbjegavajte sukobe s nadređenima.

Ljubav: Partner će tražiti više pažnje nego inače. Samci bi mogli upoznati nekoga preko posla.

Zdravlje: Umor se javlja krajem tjedna – usporite tempo.

Blizanci

Posao: Donosite važnu odluku koja može promijeniti vaš profesionalni smjer.

Ljubav: Kratka, ali intenzivna poruka mogla bi rasplamsati emocije.

Zdravlje: Promijenite prehrambene navike, tijelo vam to već signalizira.

Rak

Posao: Fokusirajte se na suradnju, samostalno ćete teško sve stići.

Ljubav: Moguće razjašnjenje stare nesuglasice s partnerom.

Zdravlje: Pazite na probavu i unos tekućine.

Lav

Posao: Novi projekt ili suradnja donosi svjež početak i motivaciju.

Ljubav: Netko iz vašeg kruga prijatelja pokazat će interes koji niste očekivali.

Zdravlje: Energija vam je stabilna, ali izbjegavajte preveliki fizički napor.

Djevica

Posao: Bit ćete pod pritiskom rokova, ali ćete sve odraditi besprijekorno.

Ljubav: Jedan razgovor će vam otvoriti oči – poslušajte intuiciju.

Zdravlje: Napetost u vratu i ramenima moguća krajem tjedna.

Vaga

Posao: Dobit ćete priliku da se istaknete, ali nemojte pristajati na sve ponude.

Ljubav: Emotivna veza prolazi kroz promjene koje mogu ojačati odnos.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna – iscrpljenost je sve izraženija.

Škorpion

Posao: Pripremite se na razgovor o financijama ili novim obvezama.

Ljubav: Vaša intuicija će vas nepogrešivo voditi prema istini o jednoj osobi.

Zdravlje: Osjetljiv želudac, izbjegavajte tešku hranu.

Strijelac

Posao: Stiže vijest o projektu na kojem ste dugo radili. Vrijeme je da zablistate.

Ljubav: Poziv ili poruka iznenadit će vas i potaknuti nostalgiju.

Zdravlje: Pripazite na pretjerivanje, i u poslu i u hrani.

Jarac

Posao: Netko će pokušati preuzeti zasluge za vaš rad, reagirajte smireno, ali čvrsto.

Ljubav: Osjećaji koje ste potisnuli isplivat će na površinu.

Zdravlje: Moguća iscrpljenost zbog manjka odmora.

Vodenjak

Posao: Neočekivana promjena u timu zahtijevat će brzu prilagodbu.

Ljubav: Slobodni Vodenjaci mogli bi upoznati nekoga na putovanju.

Zdravlje: Energija vam je promjenjiva, slušajte svoje tijelo.

Ribe

Posao: Uspjet ćete riješiti problem koji vas je mučio već tjednima.

Ljubav: Moguće su lijepe vijesti od osobe do koje vam je stalo.

Zdravlje: Pronađite vrijeme za tišinu i opuštanje – potrebno vam je, piše index.

