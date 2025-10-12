Sedmični horoskop: Odluke se donose, emocije rastu, tijelo traži predah

Sedmica pred nama, od 13. do 19. listopada, donosi važna preispitivanja i prekretnice. Mnogi znakovi suočit će se s razgovorima koje su dugo odgađali, dok će drugi napokon dobiti priliku za novi početak. Energija tjedna traži odlučnost, iskrenost i malo hrabrosti, pogotovo kada su u pitanju odnosi i poslovne odluke.
Tijelo, međutim, traži ravnotežu: umor se lako nakuplja, pa će odmor biti nužan. Evo što zvijezde donose svakom znaku.
Ovan
Posao: Početak tjedna donosi neočekivanu priliku za napredovanje. Pazite da ne reagirate impulzivno.
Ljubav: Osoba iz prošlosti mogla bi vam se ponovno javiti, ali budite oprezni jer nije sve kao prije.
Zdravlje: Moguće su glavobolje zbog stresa.
Bik
Posao: Vaš trud napokon će biti prepoznat, ali izbjegavajte sukobe s nadređenima.
Ljubav: Partner će tražiti više pažnje nego inače. Samci bi mogli upoznati nekoga preko posla.
Zdravlje: Umor se javlja krajem tjedna – usporite tempo.
Blizanci
Posao: Donosite važnu odluku koja može promijeniti vaš profesionalni smjer.
Ljubav: Kratka, ali intenzivna poruka mogla bi rasplamsati emocije.
Zdravlje: Promijenite prehrambene navike, tijelo vam to već signalizira.
Rak
Posao: Fokusirajte se na suradnju, samostalno ćete teško sve stići.
Ljubav: Moguće razjašnjenje stare nesuglasice s partnerom.
Zdravlje: Pazite na probavu i unos tekućine.
Lav
Posao: Novi projekt ili suradnja donosi svjež početak i motivaciju.
Ljubav: Netko iz vašeg kruga prijatelja pokazat će interes koji niste očekivali.
Zdravlje: Energija vam je stabilna, ali izbjegavajte preveliki fizički napor.
Djevica
Posao: Bit ćete pod pritiskom rokova, ali ćete sve odraditi besprijekorno.
Ljubav: Jedan razgovor će vam otvoriti oči – poslušajte intuiciju.
Zdravlje: Napetost u vratu i ramenima moguća krajem tjedna.
Vaga
Posao: Dobit ćete priliku da se istaknete, ali nemojte pristajati na sve ponude.
Ljubav: Emotivna veza prolazi kroz promjene koje mogu ojačati odnos.
Zdravlje: Potrebno vam je više sna – iscrpljenost je sve izraženija.
Škorpion
Posao: Pripremite se na razgovor o financijama ili novim obvezama.
Ljubav: Vaša intuicija će vas nepogrešivo voditi prema istini o jednoj osobi.
Zdravlje: Osjetljiv želudac, izbjegavajte tešku hranu.
Strijelac
Posao: Stiže vijest o projektu na kojem ste dugo radili. Vrijeme je da zablistate.
Ljubav: Poziv ili poruka iznenadit će vas i potaknuti nostalgiju.
Zdravlje: Pripazite na pretjerivanje, i u poslu i u hrani.
Jarac
Posao: Netko će pokušati preuzeti zasluge za vaš rad, reagirajte smireno, ali čvrsto.
Ljubav: Osjećaji koje ste potisnuli isplivat će na površinu.
Zdravlje: Moguća iscrpljenost zbog manjka odmora.
Vodenjak
Posao: Neočekivana promjena u timu zahtijevat će brzu prilagodbu.
Ljubav: Slobodni Vodenjaci mogli bi upoznati nekoga na putovanju.
Zdravlje: Energija vam je promjenjiva, slušajte svoje tijelo.
Ribe
Posao: Uspjet ćete riješiti problem koji vas je mučio već tjednima.
Ljubav: Moguće su lijepe vijesti od osobe do koje vam je stalo.
Zdravlje: Pronađite vrijeme za tišinu i opuštanje – potrebno vam je, piše index.