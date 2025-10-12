OPSESIJA svakog horoskopskog znaka: Koja je vaša fiksacija?

Lavovi su opsjednuti sobom, znaju što žele, a to je obično pažnja. Vole lijepo izgledati, a skromnost im nije česta riječ u rječniku. Vage uvijek žele činiti dobro drugima i opsjednuti su brigom o njima. Ali previše “dobrotvornog rada” ponekad može biti iritantno.

Znakovi zodijaka vam mogu pomoći da bolje razumijete sebe i ljude oko sebe. Pored toga što nam pomažu u boljem razumijevanju likova drugih, ponekad nam mogu objasniti i neobično ponašanje. Ponekad ne razumijemo stvari koje ljudi rade u našoj blizini.

Međutim, svi imamo različite poglede na život i različite načine života koji nas navode da se ponašamo drugačije. Astrologija ovdje može pomoći objašnjavanjem posebnih karakteristika svakog znaka i njihovog “neobičnog” ponašanja.

Ovan

Ovnovi uvijek žele nešto novo u životu. Vole nove stvari, a za njih materijalno vrijedi više nego kod nekih drugih znakova.

Oni su opsjednuti kupovinom i jednostavno ne mogu sebi pomoći.

Bik

Novac, novac i samo novac. Bikovi se vole kupati u novcu.

Uvijek znaju što žele u životu i povezuju sve sa zaradom novca.

Blizanci

Ne žele se ponavljati. Stvari im postaju brzo dosadne i mrze rutinu.

Žele stalne promjene u bilo kojem kontekstu, novcu ili ljubavnoj vezi.

Rak

Rakovi su obiteljski ljudi.

Borit će se za svoje prijatelje i obitelj, nadmetat će se sa svima koji im stoje na putu.

Lav

Oni su opsjednuti sobom. Oni znaju što žele, a to je obično pažnja.

Vole lijepo izgledati, a skromnost im nije česta riječ u rječniku.

Djevica

Uvijek žele da sve bude savršeno.

Žele savršenu ljubavnu priču i potrošit će mnogo vremena dok je ne pronađu.

Vaga

Vrlo su dragi i velikodušni. Uvijek žele činiti dobro drugima i opsjednuti su brigom o njima.

Ali previše “dobrotvornog rada” ponekad može biti iritantno.

Škorpion

Škorpioni su snažni i strastveni pojedinci. One žele uspjeh u životu i to je njihova najveća opsesija.

Njihova najveća mana je što ne mogu priznati poraz.

Strijelac

Oni su vrlo opušteni pojedinci i opsjednuti su pričanjem uzbudljivih stvari koje su im se dogodile u životu.

Strastveni su sanjari i najviše vole prikupljati takva iskustva.

Jarac

Oni žele moć i kontrolu.

Opsjednuti su stjecanjem kontrole i u profesionalnom životu i u ljubavnim vezama.

Vodenjak

Vodenjak se uvijek želi istaći i biti jedinstven.

Učinit će sve da sebe učini posebnim u društvu.

Ribe

Ribe žele biti heroji. Teže biti romantični junaci u očima svih ostalih.

Oni su ljudi koji će biti jaki u teškim situacijama i smijat će se kada stvari nisu previše vesele.

zenskimagazin

Facebook komentari