OVAN

Dnevni horoskop za 12. oktobar 2025. godine kaže da vam danas misli lagano dolaze na svoje mesto. U ljubavi, moguće iznenađenje ili tajna koja menja pogled na partnera, a slobodni će uživati u flertu bez obaveza. Na poslu, pauza će vam pšomoći da donesete najbolje odluke, a što se zdravlja tiče, potrebni su vam mir i opuštanje.

BIK

Osećate mir u vrtlogu svega oko sebe. Partner bi mogao da vas iznenadi, pa nije isključeno da će doći do male rasprave. Slobodni uživaju u sitnim zadovoljstvima. Na poslu, bolje je delate polako nego da žurite. Telo traži da usporite ritam.

BLIZANCI

Neka nova ideja se polako rađa i razvija. U ljubavi zauzete očekuje iznenadna reakcija partnera ili flert bez obaveza, dok slobodni uživaju u odnosima bez obaveza. Na poslu, smirenost i fokusiranost vam pomažu da dođete do pravih rešenja. Odmor i tišina danas su pravi lek za energiju.

RAK

Sistuacija na poslu je manje-više statična. Tiha istrajnost vam donosi više od naglih poteza. Ukoliko ste u vezi ili braku, partner bi mogao da vam priredi iznenađenje. Slobodni privlače tajanstvene osobe. Pazite da se ne opečete! Više odmarajte.

LAV

Dnevni horoskop za 12. oktobar 2025. godine kaže da ste danas “lagani”. Sve obaveze završavate na vreme i bez poteškoća. U ljubavi, moguće je da ćete u novom svetlu videti parftnera. Ukoliko niste u vezi ili braku, flert vam kuca na vrata. Zdravlje je dobro.

DEVICA

Na poslu, se oslanjate na intuiciju. “Unutrašnji kompas” vam pomaže da donesete prave odluke. Partner bi mogao da vam priredi iznenađenje. Slobodne muči nostalgija, previše su fokusirani na bivšu ljubav. Povedite računa o ishrani i smanjite unos masne hrane.

VAGA

Dnevni horoskop za 12. oktobar 2025. godine kaže da je najbolje da se bolje organizujete, jer vas danas očekuje obilje poslova koji nisu u vašem domenu, pa tako zahtevaju da se više koncentrišete. Moguća je manja rasprava sa partnerom, a slobodni uživaju u flertu. Mogući bolovi u leđima.

ŠKORPIJA

Savet za Škorpije je da ne brzaju sa odlukama na poslu. Ukoliko razmišljate o promeni radnog mesta, sačekajte još malo, bolja prilika će doći. Zauzete očekuje iskren i pomalo neprijatan razgovor sa partnerom. Slobodni privlače pažnju manipulatora. Osećate se dobro.

STRELAC

Pripremite se na užurban dan i puno obaveza. Ali, za vas “nema zime”, sve završavate i pre roka. Ukoliko ste u vezi ili braku, vreme je za otvoren razgovor sa partnerom. Slobodni uživaju u pažnji osobe iz kruga prijatelja. Više se krećite.

JARAC

Na poslu uspevate da se koncentrišete i donesete ispravne odluke uprkos haosu. U ljubavi bez većih promena za zauzete, dok slobodni uživaju u novima poznanstvima i udvaranju. Ne verujte svakome ko vam “slatko govori”. Više odmarajte.

VODOLIJA

Vodolije danas imate priliku da impresionirate nadređene, samo morate da naučite kada da povučete granicu i ne dozvolite drugima da se previše na vas oslanjaju. Ukoliko ste u vezi, očekuje vas nalet ljubomore od strane partnera. Slobodni ućivaju u danima bez planova.

RIBE

Dnevni horoskop za 12. oktobar 2025. godine kaže da ste na pragu da otkrijete nova, mnogo jednostavnije rešenja koja će vam pomoći da posao obavljate efikasnije. U ljubavi bez većih promena za zauzete. Slobodnima se smeši novo poznanstvo preko ženske poznanice. Zdravlje je dobro, ali mogli biste više da spavate.

Facebook komentari